台灣MeToo遊行今日登場，立委范雲到場聲援：縱容性騷擾的文化需要被改變

（中央社）MeToo浪潮5月起在台灣湧現，有8名大學生為再次喚起大眾對MeToo運動的討論及打破關注只侷限名人情況，週日（27日）將舉行台灣MeToo遊行，盼讓大眾更重視MeToo議題。

台灣MeToo運動從5月開始，不少受害者勇敢揭露自身傷疤，透過自身遭受性侵、性騷擾的經歷，希望能喚起社會意識，終止性暴力，但隨時間前進，近期對於MeToo運動的討論也漸漸消弭。

為了再次喚起大眾對MeToo議題關注，有8名大學生在網路上集結組成籌備小組，預計號召200人舉行台灣MeToo遊行，盼讓MeToo的討論從網路走到現實生活，從而引起更廣泛的討論。

台灣MeToo遊行召集人鄭益瑄表示，過去大眾關注MeToo議題時多著重在受害名人，也有很多人透過前陣子的浪潮只是知道哪個自己在乎的人發生什麼事情，但卻不知道性暴力的結構問題，以及怎麼應對跟改變。

鄭益瑄說，除了受害名人外，也有其他受害者需要被關懷，才能好好面對過去的事情，因此幾個關注這個議題的大學生決定舉辦台灣MeToo遊行，盼讓有相關經驗及持續關注的朋友們看見自己並非孤單一人。

根據活動規劃，週日（27日）遊行將在下午1時於西門町秀山街集結出發，途經中華一路、忠孝西路一段、公園路、襄陽路、武昌街一段後再回到中山堂廣場，預計下午4時走完。

此外，遊行途中及回到廣場後都有短講，有NGO團體及個人發言，包含民進黨立委范雲、勵馨基金會執行長王玥好等人都會出席，活動預計下午5時結束。

鄭益瑄表示，現場也設有小型展覽，分為8個區塊，包含遊行立意與訴求、介紹性平三法、MeToo運動救濟資源盤點與組織介紹，還有收集曾遭遇過性別暴力故事的活動「第九十九道曙光」，希望透過這個活動讓大眾知道性暴力事件無所不在。

立委范雲到場聲援：縱容性騷擾的文化需要改變

由大學生發起的台灣MeToo遊行今（27）日下午登場，民進黨立委范雲到場聲援，指出性騷擾的本質就是權力不對等，縱容性騷擾就是關鍵，年輕人站出來，就是看到文化需要改變。

由來自彰化師範大學、中央大學、中山醫學大學等校的8名大學生擔任主辦人的台灣MeToo遊行登場，期望透過公眾演說、站上街頭的方式，喚起社會更多關注與討論。

台灣MeToo遊行現場｜Photo Credit: 中央社

主辦方表示，MeToo運動是一個持續的動態過程，從娛樂圈內到政治界、學術界、藝文界以及體育界，各領域都有性騷擾事件曝光；從最初的無人敢言，到逐漸有人勇敢站出，越來越多人願意相信並分享自己的經歷。

MeToo運動的核心不僅在揭示性暴力行為，更是一種療癒的過程，讓受害者在敢於說出的同時也得到勇氣與療癒。

范雲表示，自己也曾遭遇性騷擾，走過3年訴訟，雖然得到了法律的正義，但這個過程太辛苦，直到現在仍有人認為這是政治操作。

范雲指出，台灣這波MeToo運動以來，她的辦公室接到超過50件求助案件，且不只是女性；有受教授性騷的男助理站出來後，卻被校方質疑心理素質不夠好、沒有保護自己。

范雲批評，這就是質疑、譴責被害人的文化，就是縱容性騷擾的文化。

范雲說，MeToo浪潮5月起在台灣湧現，到7月底立法院完成性平三法修法；法律改革真的是一條血路，是無數被害者的勇敢、痛苦、眼淚的鋪陳，如果沒有他們，這樣的漏洞永遠沒辦法補上。

范雲強調，性騷擾的本質就是權力不對等，縱容性騷擾就是關鍵，改變文化會比改變法制困難非常多，未來需要透過長期的教育；今天這麼多年輕的朋友站出來，就是看到文化需要改變，需要每個人勇敢發聲。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君