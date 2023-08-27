台灣MeToo遊行今日登場，立委范雲到場聲援：縱容性騷擾的文化需要被改變
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台灣MeToo運動從5月開始，不少受害者勇敢揭露自身傷疤，期望能喚起社會意識，終止性暴力。由8名大學生發起的「台灣MeToo遊行」今日登場，立委范雲也到場聲援。
（中央社）MeToo浪潮5月起在台灣湧現，有8名大學生為再次喚起大眾對MeToo運動的討論及打破關注只侷限名人情況，週日（27日）將舉行台灣MeToo遊行，盼讓大眾更重視MeToo議題。
台灣MeToo運動從5月開始，不少受害者勇敢揭露自身傷疤，透過自身遭受性侵、性騷擾的經歷，希望能喚起社會意識，終止性暴力，但隨時間前進，近期對於MeToo運動的討論也漸漸消弭。
為了再次喚起大眾對MeToo議題關注，有8名大學生在網路上集結組成籌備小組，預計號召200人舉行台灣MeToo遊行，盼讓MeToo的討論從網路走到現實生活，從而引起更廣泛的討論。
台灣MeToo遊行召集人鄭益瑄表示，過去大眾關注MeToo議題時多著重在受害名人，也有很多人透過前陣子的浪潮只是知道哪個自己在乎的人發生什麼事情，但卻不知道性暴力的結構問題，以及怎麼應對跟改變。
鄭益瑄說，除了受害名人外，也有其他受害者需要被關懷，才能好好面對過去的事情，因此幾個關注這個議題的大學生決定舉辦台灣MeToo遊行，盼讓有相關經驗及持續關注的朋友們看見自己並非孤單一人。
根據活動規劃，週日（27日）遊行將在下午1時於西門町秀山街集結出發，途經中華一路、忠孝西路一段、公園路、襄陽路、武昌街一段後再回到中山堂廣場，預計下午4時走完。
此外，遊行途中及回到廣場後都有短講，有NGO團體及個人發言，包含民進黨立委范雲、勵馨基金會執行長王玥好等人都會出席，活動預計下午5時結束。
鄭益瑄表示，現場也設有小型展覽，分為8個區塊，包含遊行立意與訴求、介紹性平三法、MeToo運動救濟資源盤點與組織介紹，還有收集曾遭遇過性別暴力故事的活動「第九十九道曙光」，希望透過這個活動讓大眾知道性暴力事件無所不在。
立委范雲到場聲援：縱容性騷擾的文化需要改變
由大學生發起的台灣MeToo遊行今（27）日下午登場，民進黨立委范雲到場聲援，指出性騷擾的本質就是權力不對等，縱容性騷擾就是關鍵，年輕人站出來，就是看到文化需要改變。
由來自彰化師範大學、中央大學、中山醫學大學等校的8名大學生擔任主辦人的台灣MeToo遊行登場，期望透過公眾演說、站上街頭的方式，喚起社會更多關注與討論。
主辦方表示，MeToo運動是一個持續的動態過程，從娛樂圈內到政治界、學術界、藝文界以及體育界，各領域都有性騷擾事件曝光；從最初的無人敢言，到逐漸有人勇敢站出，越來越多人願意相信並分享自己的經歷。
MeToo運動的核心不僅在揭示性暴力行為，更是一種療癒的過程，讓受害者在敢於說出的同時也得到勇氣與療癒。
范雲表示，自己也曾遭遇性騷擾，走過3年訴訟，雖然得到了法律的正義，但這個過程太辛苦，直到現在仍有人認為這是政治操作。
范雲指出，台灣這波MeToo運動以來，她的辦公室接到超過50件求助案件，且不只是女性；有受教授性騷的男助理站出來後，卻被校方質疑心理素質不夠好、沒有保護自己。
范雲批評，這就是質疑、譴責被害人的文化，就是縱容性騷擾的文化。
范雲說，MeToo浪潮5月起在台灣湧現，到7月底立法院完成性平三法修法；法律改革真的是一條血路，是無數被害者的勇敢、痛苦、眼淚的鋪陳，如果沒有他們，這樣的漏洞永遠沒辦法補上。
范雲強調，性騷擾的本質就是權力不對等，縱容性騷擾就是關鍵，改變文化會比改變法制困難非常多，未來需要透過長期的教育；今天這麼多年輕的朋友站出來，就是看到文化需要改變，需要每個人勇敢發聲。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com