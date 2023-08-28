橘逾淮而為枳：台積電美國新廠投資案明顯存在戰略及戰術上的失誤
我們想讓你知道的是
在補助的金額及條件都不知道的情況下，台積竟然就貿然投下鉅資到亞利桑那州設廠，而且還在裝機典禮上對投資額度做出加碼的承諾，這不是傻子嗎？在美國政客眼中，台積這個傻子頭已經洗一半了，反正得洗完，根本不必費力氣去攏絡它了。
文：周國華
台積電在美國亞利桑那州建設中的新廠，因為諸多原因導致進度落後，台積電已宣布將延後一年投產。當地工會不斷發出挑釁般的聲明，認為台積電把進度落後歸因於當地工人技術不熟練是冒犯的言語，近日更把進度落後歸咎於台積管理不當、行政紊亂。
橘逾淮而為枳。向來以管理嚴實著稱的台積電，跨越太平洋到彼岸後，水土不服，反而被視為是一家管理不當、行政紊亂的公司。事後諸葛，張忠謀退休後的台積高層，真的低估了赴美設廠的困難度。
在過去40年的全球化大浪潮下，國際經濟以「比較利益」原則運作，供應鏈中的每一段，要看在哪裡運作最有效率，就搬到那裏去。美國的大企業紛紛把製造這一段搬到美國以外的地區運作，或是直接委外下單，就是因為美國現在的民情風俗已不適合製造業發展。
特別是半導體製造，需要24小時不間斷運作，工程師輪值夜班是必要的安排，且須做好交班的管控。但美國人不吃這一套，對台積要求的加班和輪班大吐苦水，也引發台積電董事長劉德音說出「不願意值班的人就不要來參加這個產業，因為這個產業並不是靠有高薪，而是你真的對這產業有興趣」這一段話。
台積電是在頭上頂著一把刀被壓著到美國設廠的。儘管張忠謀一直反對赴美設新廠（台積電已有奧勒岡廠的運作經驗），但他還是出席了2022年12月6日拜登總統蒞臨的裝機典禮，講了一些祝福的話。
但去年美國前眾議院議長裴洛西訪台時，張忠謀對裴洛西直言「美國若以為砸大錢就能搶進晶片市場，就太天真了」。張忠謀所謂的砸大錢是指美國在《晶片法案》下推出的520億美元補助。現在大家都知道，這個補助款的限制條件太多了，拿了會如鯁在喉，不拿又無法回本。
張忠謀在最近接受《紐約時報》專訪時曾說，他很遺憾在台積電面臨地緣政治挑戰時，他已不在駕駛座上。這似乎透露出張忠謀對目前的台積高層在應對政治壓力上的作法不是很認同。
誠信正直DNA踢到鐵板
台積電可能太老實了。誠信正直的DNA，是面對客戶該有的態度。但面對政客，誠信正直的作法就該有所調整。
事先已知美國建廠成本比台灣高很多，所以台積赴美設新廠，是以拿到適當的補助款為前提的。但在補助的金額及條件都不知道的情況下，台積竟然就貿然投下鉅資到亞利桑那州設廠，而且還在裝機典禮上對投資額度做出加碼的承諾，這不是傻子嗎？在美國政客眼中，台積這個傻子頭已經洗一半了，反正得洗完，根本不必費力氣去攏絡它了。
相對於台積這個誠信正直的君子，鴻海就展現出十足的狐狸作風。郭台銘當初配合川普的政治作秀，承諾鴻海將在威斯康辛州投下100億美元設10.5代面板廠，被川普誇為「世界第八大奇蹟」。
鴻海不斷誘使威州政府做出各項配合動作，但同時牢牢看緊自己的荷包，在威州各項配合條件成熟前，不輕易注資。後來在威州政府拒絕另外補助康寧公司在當地設玻璃廠後，鴻海就直接砍掉10.5代廠的計畫，降階到6代廠。後來因各項情事變更，鴻海把整件投資案縮小至6.72億美元。
台積沒有真正的老闆
鴻海當然是罵名在外，太不誠信正直了。但它看緊自己的荷包，不做政客的冤大頭，才算是盡到《民法》上說的「善良管理人的注意義務」。不夠誠信正直的鴻海到處投資設廠，但也經常果斷取消進行中的合作案，最近北美的Lordstown案及印度的威達塔案就是顯例。
鴻海的劉董並未受到鴻海過去的「劣跡」影響，去到每一個國家都獲得政府首腦接待。鴻海雖然劣跡斑斑，但實績也很可觀。在商言商的果斷作為，其實是源自鴻海有真正的老闆。
鴻海真正的老闆當然還是已退休的郭台銘。鴻海如果發生重大的投資虧損，損失最大的就是他。但台積電並沒有真正的老闆，拍板重大投資案的台積董事會全體成員（2023年7月26日資料），持股比例共6.56%，其中6.38%是行政院國發會的持股（由主委龔明鑫擔任董事）。換言之，真正的內部董事持股比例僅有0.18%。直白地說，台積的美國新廠投資案如果打水漂了，他們除了聲譽受損，不會有什麼實質損失。
獨董應該發揮功能
台積電的美國新廠投資案明顯存在戰略及戰術上的失誤：
- 建設成本的估算完全失準。
- 補助條件未定案就貿然投下鉅資。
- 台灣協力廠商未能獲得妥善照顧。
- 對美國工人、工會、政治運作太不了解。
台積有運作奧勒岡廠的多年經驗，照理說對上述問題不應該這麼陌生。張忠謀其實就是從奧勒岡廠的經驗得出台積不應該赴美設新廠的判斷。即使是頭上頂著一把刀不得不去美國設廠，但也不應該犯下這麼多的失誤。
劉德音最近在《紐約時報》專訪中直言「美國政府必須向美國企業提供誘因來採購美製晶片，不這麼做的話，會受到限制……很快就會遇到限制。所以這個正在談。但我想我們還沒有找到解決方案。」可見不但建廠的紛擾很多，後續的運作更頭大。
台積電董事會的十名董事中有六位獨董，2022年每人酬勞從新台幣1320萬（兩名本國獨董）到1577萬（四名外籍獨董）。領取高額酬勞的獨董應該要為台積電的投資決策把關，面對投資決策的失誤，必要時應該要究責。擔任台積電審計及風險委員會主席的彼得邦菲爵士尤其責無旁貸，必須深究台積電的風險管理作為。獨董若未扮演好把關角色，致使公司因投資失誤出現重大損失，股民可以對其求償。
到底是誰冒犯誰？
美國亞利桑那州的工會說台積電把建廠進度落後歸因於當地工人技術不熟練是冒犯的言語，還說這是該公司想引進來自台灣廉價勞工（cheap labor）的藉口。
Tags：
生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
現在就是科技史上的重要轉捩點，掌握「雲端技術」的工作者，已經成台灣企業雇主偏好的新時代人才。若想跟上趨勢、步入雲端，你就絕對不能錯過臺灣雲端服務商AWS於9月07日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」！
自生成式人工智慧（Gen AI）問世，人工智慧（AI）展現出諸如自然語言、圖像、音樂等內容生成的創造能力後，AI一詞便躍升為產業最熱門的關鍵字。不只企業紛紛導入相關技術人才，整合各式AI服務、開啟新一波的商業競賽，甚至海外也出現了名為「AI溝通師」的新興職缺，年薪上看百萬台幣。
但你可能不知道的是，除了AI，「雲端服務」的領域其實也充滿機遇──其中的關鍵，是AI與雲端密不可分的關連性。雲端服務就好比是AI的基礎建設，不只提供大量的數據存儲和處理能力，對於AI模型的訓練與運行至關重要；同時，藉由雲端供應商預先建構的服務及API，開發者能夠享有擴展彈性及服務整合等優勢，小至原型開發、大至大規模部署，都可以隨需求調整所需資源，輕鬆整合各項AI功能。
基礎數位技能免費養成，雲端技術替你打開職場新大門！
AWS台灣數位技能研究指出，在台灣，具備高階數位技能（如雲端運算或軟體開發）的受訪員工每年平均收入約180萬台幣，且高達52%掌握高階數位技能的受訪員工表示擁有較高的工作滿意度；不過，反觀台灣產業的數位人才招募狀況，AWS卻發現有過半雇主在找尋數位人才的過程面臨極大挑戰，且有75%的受訪企業表示，數位認證或培訓課程能夠代替學士學位。這意味著，未來數年市場對擁有數位技能的員工的需求將保持強勁，且擁有越高階的數位技能，在招募市場中就越佔據主動權與優勢；不過，隨著Gen AI等新興技術崛起，企業對於基礎數位技能的需求也逐步擴大，成為眾人踏入雲端領域的絕佳機會。
為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白的技術即戰力！完整雲端應用展示，助你敲開雲端產業入門磚
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
專為雲端小白量身打造的課程架構，加上資深講師深入淺出的示範，相信不管你是否擁有雲端基礎，結訓後都能獲得適當的基礎雲端能力，並擁有對AWS旗下200多種服務的初步認識，了解如何活用雲端、掌握AI。除此之外，課程結束後參與者還會獲得AWS提供的培訓證書，為個人求職或是部門競爭帶來正面的影響。
無論是企業或資訊主管、開發團隊的技術人員，還是對雲端服務有興趣的工作者，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，千萬別錯過由AWS專家帶來的培訓課程。此外，若您是第一次接觸AWS的用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS藍芽喇叭」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。