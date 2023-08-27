2023/08/27,
中國

美商務部部長雷蒙多訪中：尋求維持美中經貿關係、呼籲中國經濟數據保持透明

美商務部部長雷蒙多訪中：尋求維持美中經貿關係、呼籲中國經濟數據保持透明
美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo），應中方邀請將在8月27至30日將訪問中國。白宮安全顧問蘇利文：雷蒙多此行，將傳達美國不尋求與中國脫鈎的訊息。同時呼籲中國發布經濟數據保持透明度。

（中央社）美國商務部長雷蒙多今（27）日將抵達中國。正值中國經濟低迷之際，兩國有意藉此次訪問緩和雙邊關係，並趁機廣泛討論雙方關切的經貿議題，但外界不預期此次會有明顯重要的成果。

中國商務部22日宣布，應商務部長王文濤邀請，雷蒙多（Gina Raimondo）27至30日將訪問中國。

雷蒙多還未動身，雙方就有互釋善意、表達合作意願的訊息。

中國官方宣布雷蒙多將到訪前，美國商務部下屬工業暨安全局（BIS）當地時間21日發布聲明，宣布將33個實體從「未經核實清單」（Unverified List, UVL）剔除，其中27個實體位在中國。

若相關政府不作為，被列入未經核實清單的企業將會進一步被列入出口管制。

中國商務部以不具名發言人名義對此表示，這是中美雙方前一階段共同努力的結果，「這有利於中美兩國企業開展正常貿易，符合雙方共同利益，表明只要本著坦誠合作、互利共贏的原則，完全可以找到對雙方企業都有益的解決辦法」。

23日，雷蒙多與中國駐美大使謝鋒會面，針對中美經貿關係等議題交換意見，謝鋒表達希望美方「拉長合作清單，縮短負面清單」。

與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）7月上旬訪問中國類似，根據白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日的簡報，雷蒙多會傳達美國不尋求與中國脫鈎的訊息，在維持與中國的經貿關係的同時，美國也將維護自身國家安全，並呼籲中國發布經濟數據保持透明度。

對於雷蒙多將和中方談些什麼，中國商務部發言人束珏婷24日在例行記者會上說，中方將就關切的經貿問題向美方表明立場，同時期待與美方就化解經貿分歧、推進務實合作進行深入討論。

港媒南華早報（SCMP）26日則引述消息人士說，雷蒙多會談到美國諮詢公司在中國被突襲檢查之事；中方則會進一步要求美國放鬆在高科技領域的出口管制。

此外，中國封殺美國記憶體晶片製造公司美光（Micron）、數據安全及北京的反間諜法都會是討論內容。

但報導認為，這次訪問不會立刻達成解決方案。報導指出，雷蒙多和葉倫一樣，被認為對中國相對友好；儘管這樣的短暫訪問是否能帶來實質性成果仍有待觀察，但美中雙方能藉此機會加強聯繫和信任。

美國前總統川普（Donald Trump）任內開始加強對中國輸美商品加徵關稅，這些措施到了拜登（Joe Biden）政府時期依舊繼續，美方還加大在半導體領域對中國限制高階晶片和製造設備的出口。美國商務部在這些相關措施中扮演關鍵的角色。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。