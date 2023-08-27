國泰航空首辦中國大陸招聘會，預計2025年陸員工超過4000人

（中央社）香港國泰航空前日（25日）在深圳舉辦首次中國大陸人才招聘會，將招聘200至300名大陸籍空服員，預計2025年大陸員工超過4000人。國泰集團行政總裁林紹波稱，希望「背靠祖國」，積極融入大灣區發展。

香港全面「中國化」下，國泰女空服員5月底被爆在機上歧視大陸旅客聽不懂英文，並對旅客表示「不會說英語就沒有毛毯」，引起軒然大波。國泰其後公開道歉，解僱3名涉事空服員，並表示將在大陸招聘講普通話的空服員。

綜合《中國新聞網》、《大洋網》報導，國泰航空25日在深圳市舉辦一連六天的大陸人才招聘會，吸引超過2000人投遞簡歷，進入第一輪面試的有600多人；「流利的普通話、英語等語言能力，尊重多元文化、體貼周到地關心所有乘客」等崗位職責要求備受關注。

國泰集團行政總裁林紹波表示，希望背靠祖國，積極融入大灣區發展，構建多元化的服務團隊。到2025年左右，國泰航空在大陸招聘員工人數會超過4000名，其中包括見習機師、機艙服務員、資訊科技人員、客服員、後勤人員等。

他說，今年國泰航空首次在大陸啟動「見習機師計畫」，接受大陸居民的申請，為行業增加人才；國泰航空也會透過香港特區政府的「大灣區輸入勞工計畫」，從大陸招聘地勤人員到香港工作。

林紹波還說，預計到2025年，來自大陸的空服員總數將擴展至1000至2000人，國泰航空空服員團隊將形成香港員工佔比第一、大陸員工佔比第二、亞洲其他國家和地區員工佔比第三的人員結構，組成一支多元、熱心、世界一流的服務團隊。

據報導，國泰的大陸與香港空服員將「同工同酬」，入職機艙服務員若以70小時飛行數計算，每月薪資大約為港幣1萬7000元。在運力恢復後，月薪稅後為2萬元。除此之外，成功入職的員工還將享有優惠機票等其他福利。

國泰航空上半年轉虧為盈，目前運力已恢復到2020年疫情前的6成，今年底可達到7成，希望2024年能恢復到100%。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex