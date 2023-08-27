2023/08/27,
政治

接待外賓經費不足？外交部澄清：邀訪預算皆經事前審核，未因沒錢取消

接待外賓經費不足？外交部澄清：邀訪預算皆經事前審核，未因沒錢取消
8月10日外交部長吳釗燮（右2）接待波羅的海三國訪團｜Photo Credit: 中央社

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媒體質疑訪賓接待預算高達4.6億元，卻因預算不足取消外賓邀訪。對此，外交部回應，相關預算皆經事前評估審核，不會有已決定邀訪，卻又因經費不足而取消的狀況。

《太報》今（27）日報導，外交部編列的訪賓接待預算年年增加，卻傳出經費不足，以致訪賓需自行支付來台費用，甚至取消行程。

今（2023）年，外交部總預算達301億元，其中，訪賓接待預算高達4.6億元，相比去年增加5334萬元，增加幅度約14％。預算書中載明，外交部今年的外賓目標接待人次為2348人。

報導比較COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）前後，外交部邀訪各地區外賓人數，歐洲要訪目標人數從2019年的355人，增加至436人；北美則是從2019年的731人上升至831人。

受限於台灣外交困境，訪台外賓多半是智庫、國會議員或育任官員，其中，國會議員由立法院正副院長與朝野立委接待。報導統計，立法院在第7會期期間，已經接待67、共計823名外賓。

知情人數告訴《太報》，年底將近，外交部接待外賓的預算不足，導致有部分訪賓必須自行負擔來台費用，甚至因為經費不足而取消行程。報導聲稱，雖外賓向外交部致歉表達遺憾，而我方也回覆沒關係，實際上卻是「鬆一口氣」。

對此，外交部發言人劉勇健澄清，駐外館處邀訪外賓來台的名單，最終交由外交部進行審核，根據訪團成員在該國職位、來台次數、近年互動狀況、是否具發展潛力排序，並非經費因素。

外交部駁斥：預算皆事前審核，不會因缺錢取消邀訪

（中央社）媒體報導外交部今年接待外賓預算提早花光，只好取消原訂邀訪或請外賓自費來台。外交部回應指出，相關預算皆經事前評估審核，不會有已決定邀訪，卻又因經費不足而取消的狀況。

《太報》報導，外交部編列的訪賓接待預算今年雖高達新台幣4.26億元，但花費速度比想像中更快，據傳已出現訪賓得自費來台，或已無經費支應只好取消的狀況。

對於媒體質疑接待外賓經費恐有不足，外交部副發言人蕭光偉今天向中央社表示，每年台灣駐外館處邀請外賓來台，都會由外交部事前予以審核，並在該年度編列預算下，根據訪團成員層級、訪台次數、近年互動狀況等因素綜合評估，不會有已經決定邀訪，卻又因經費不足而取消的狀況。

蕭光偉強調，外交部將妥適依據相關規畫，持續推動各項工作，透過邀請外賓來台，以累積國際社會各領域人士的友台動能、厚植友台人脈，一向都是外交部工作重點之一。

蕭光偉表示，外交部邀訪對象包含各國中央或地方行政官員、國會議員、智庫專家、學者、青年意見領袖、民間企業代表、非政府組織人士等。

這些訪賓透過實際來訪，深入了解台灣人民的想法、經濟現況、商業貿易發展等情勢，進而在國際上就各項議題發聲支持台灣，國際社會整體挺台力道也逐年增加。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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