喝符水治疫情？高市一家三口中毒送醫，衛生局警告廟方恐面臨最高150萬元罰金
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疫情延燒期間，不少民眾吃保健品想增加抵抗力，對抗病毒，也有民眾採信偏方，高雄旗津就有一對夫妻到宮廟求神，回家後與兒子一起喝符水，3人都喝了約20cc後陸續出現中毒現象。
（中央社）高雄1家3口在疫情期間想增強抵抗力，喝了含有毒性植物「大花曼陀羅」的符水，導致中毒；醫師指出，患者會有意識不清、躁動、血壓高等症狀，如不嚴重可採支持療法，嚴重的話則需解毒劑。
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒期間，不少民眾吃保健品想增加抵抗力，對抗病毒，也有民眾採信偏方，高雄旗津就有1對夫妻到宮廟求神，回家後與兒子一起喝符水，3人都喝了約20cc後陸續出現中毒現象。
高醫急診醫學部主治醫師林金生今（27）日接受媒體聯訪表示，當時這1家人以媽媽中毒最嚴重，出現意識不清、躁動、心跳快、血壓高、皮膚乾燥等症狀，爸爸則有頭暈、失去方向感的狀況。
根據問診與檢驗結果發現，皆檢出「抗乙醯膽鹼」成分，3人是因大花曼陀羅致中毒，當時採取支持療法，待毒素慢慢排出；林金生表示，醫院收治後會抽血、做心電圖、X光等，排除相關可能。
林金生說，根據古代記載，以前有人用大花曼陀羅治療咳嗽、氣喘，可能有人因此聯想可以抵抗COVID-19，但因為劑量難以掌握，就可能因此中毒。
林金生提醒，「大花曼陀羅」中毒會出現意識不清、躁動、血壓高、心跳快、喪失方向感、皮膚乾燥等症狀；如不嚴重可採支持療法，嚴重的話則需解毒劑。
據了解，此案例曝光是因這對夫妻的女兒回家後發現媽媽狀況不對，立即將家人送醫；問了弟弟後才知道3人都喝了用符水煮的湯，且也留了一些要給女兒喝；高雄市衛生局表示，未接獲此案例通報。
高市衛生局：廟方若無照行醫，最高可處5年以下有期徒刑、150萬以下罰金
高雄1家3口在疫情期間想增強抵抗力，喝了含有毒性植物「大花曼陀羅」符水致中毒；高市衛生局表示，將調查釐清廟方是否宣稱符水療效，如違反醫師法最高可處150萬元。
高市府衛生局透過新聞稿表示，此個案發生在2020年4月間，當時未接獲此案；因事隔多年，當時廟方是否以此符水宣稱療效，提供民眾飲用，或為民眾求神後取用符水偏方服用而導致中毒，須進一步調查，以釐清是否違反醫師法相關規定。
衛生局指出，按醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。
衛生局也提醒，民眾如遇身體健康問題，應至合法開業醫療院所就醫，勿聽信偏方或未具醫師資格人員給藥等處置。
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責任編輯：王昱晴
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