2023/08/27,
健康

喝符水治疫情？高市一家三口中毒送醫，衛生局警告廟方恐面臨最高150萬元罰金

喝符水治疫情？高市一家三口中毒送醫，衛生局警告廟方恐面臨最高150萬元罰金
高醫急診醫學部主治醫師林金生｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

疫情延燒期間，不少民眾吃保健品想增加抵抗力，對抗病毒，也有民眾採信偏方，高雄旗津就有一對夫妻到宮廟求神，回家後與兒子一起喝符水，3人都喝了約20cc後陸續出現中毒現象。

（中央社）高雄1家3口在疫情期間想增強抵抗力，喝了含有毒性植物「大花曼陀羅」的符水，導致中毒；醫師指出，患者會有意識不清、躁動、血壓高等症狀，如不嚴重可採支持療法，嚴重的話則需解毒劑。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒期間，不少民眾吃保健品想增加抵抗力，對抗病毒，也有民眾採信偏方，高雄旗津就有1對夫妻到宮廟求神，回家後與兒子一起喝符水，3人都喝了約20cc後陸續出現中毒現象。

高醫急診醫學部主治醫師林金生今（27）日接受媒體聯訪表示，當時這1家人以媽媽中毒最嚴重，出現意識不清、躁動、心跳快、血壓高、皮膚乾燥等症狀，爸爸則有頭暈、失去方向感的狀況。

根據問診與檢驗結果發現，皆檢出「抗乙醯膽鹼」成分，3人是因大花曼陀羅致中毒，當時採取支持療法，待毒素慢慢排出；林金生表示，醫院收治後會抽血、做心電圖、X光等，排除相關可能。

林金生說，根據古代記載，以前有人用大花曼陀羅治療咳嗽、氣喘，可能有人因此聯想可以抵抗COVID-19，但因為劑量難以掌握，就可能因此中毒。

林金生提醒，「大花曼陀羅」中毒會出現意識不清、躁動、血壓高、心跳快、喪失方向感、皮膚乾燥等症狀；如不嚴重可採支持療法，嚴重的話則需解毒劑。

據了解，此案例曝光是因這對夫妻的女兒回家後發現媽媽狀況不對，立即將家人送醫；問了弟弟後才知道3人都喝了用符水煮的湯，且也留了一些要給女兒喝；高雄市衛生局表示，未接獲此案例通報。

高市衛生局：廟方若無照行醫，最高可處5年以下有期徒刑、150萬以下罰金

高雄1家3口在疫情期間想增強抵抗力，喝了含有毒性植物「大花曼陀羅」符水致中毒；高市衛生局表示，將調查釐清廟方是否宣稱符水療效，如違反醫師法最高可處150萬元。

高市府衛生局透過新聞稿表示，此個案發生在2020年4月間，當時未接獲此案；因事隔多年，當時廟方是否以此符水宣稱療效，提供民眾飲用，或為民眾求神後取用符水偏方服用而導致中毒，須進一步調查，以釐清是否違反醫師法相關規定。

衛生局指出，按醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

衛生局也提醒，民眾如遇身體健康問題，應至合法開業醫療院所就醫，勿聽信偏方或未具醫師資格人員給藥等處置。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴
核稿編輯：


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。