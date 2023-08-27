2023/08/27,
歐洲

旅歐俄羅斯女記者疑似遭人下毒，德國檢方證實：調查中

旅歐俄羅斯女記者疑似遭人下毒，德國檢方證實：調查中
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）｜Photo Credit: GettyImages

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揭露俄羅斯在烏克蘭涉嫌戰爭罪行的柯斯秋琴科說：「當我身在歐洲時，完全忘了相關的安全措施，例如我在討論慕尼黑的行程時，就用了臉書（Facebook）的Messenger通訊軟體。」

（中央社）俄羅斯女記者柯斯秋琴科有4名同事因做出不利俄國的報導而被謀殺，但她去（2022）年在前往德國柏林的列車上感覺身體不適時，還沒聯想到可能是中毒。德國檢方正在調查此事，柯斯秋琴科則先躲起來，以免再次遭險。

柯斯秋琴科當時從慕尼黑坐火車到柏林，旅途中感到迷失方向、胃痛，症狀持續了數週。她說：「我不得不摘下戒指，因為我的手指看起還來好像香腸。」之後幾個月，科斯秋琴科仍感到筋疲力盡，每天只能工作3小時。

柯斯秋琴科（Elena Kostyuchenko）告訴《路透社》說：「當你身為俄羅斯的調查記者時，總得時時提防，事事注意。但我身在歐洲時，會完全忘了相關的安全措施。」當醫生告訴她可能是中毒了，她的第一個反應是笑了出來，但這時已經來不及做任何毒素鑑定了。

過去有些與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）為敵的人，旅居海外期間曾經遭到下毒，包括倖存的前特務斯克里帕爾（Sergei Skripal）、不幸喪命的李維寧科（Sergei Litvinenko），還有一名前車臣叛軍在柏林身亡，德國法院稱那是俄國政府下令的暗殺事件。不過，克里姆林宮均否認涉入。

關於這些疑似謀殺案，柯斯秋琴科說：「這符合普亭的說法，即不能原諒叛徒。不過我始終未與特務單位合作過，而且我當時認為我人在歐洲，所以是安全的。」她曾經揭露俄羅斯在烏克蘭涉嫌戰爭罪行，但身在歐洲時，她忘了相關安全措施，「例如我在討論慕尼黑的行程時，就用了臉書（Facebook）的Messenger通訊軟體。」

過去那些認為自己在國內面臨風險的俄羅斯活動人士和記者，曾將歐盟各國首都視為可能的避風港，但如今，即便人在海外也可能成為被攻擊的目標，這是相當令人震驚的變化。當時幾乎在同時期有3名俄羅斯獨立女記者在國外被下毒，她們出現的症狀都很類似。柏林檢方發言人25日證實，正針對柯斯秋琴科遭謀殺未遂的案子進行調查。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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