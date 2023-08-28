TNL+ 2023/08/28,
健康

為何減肥時容易出現「餓怒症」？人類錯把飢餓當成非常不愉快的情緒，實際上有演化因素存在

為何減肥時容易出現「餓怒症」？人類錯把飢餓當成非常不愉快的情緒，實際上有演化因素存在
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「飢餓」是一個強有力的信號，因為它是幫助人類生存的重要關鍵。然而，飢餓也深深地干擾著我們的思考方式，讓我們在複雜的任務、細節和注意力集中上掙扎。沒有意識到自己的易怒、衝動、苛責僅僅是飢餓的結果，將會進一步混淆我們的大腦。

文：黃皓筠

節食在現代「瘦就是美」的審美觀之下，被認為是一種潮流、受到網紅及名人認可的健康促進途徑。市面上五花八門的斷食法、保健食品也成就了減肥這項價值2500億美元的巨大產業。儘管節食有成讓人心花怒放，不過讓我們面對現實：掐著時間進食、逼迫自己不吃東西只喝水，可能是痛苦的。

一項針對近2000名想要減肥的過重、肥胖人士進行的調查顯示，那些真正成功減肥的人出現憂鬱症症狀的可能性，比減肥失敗的人高出近80％。達到瘦身效果固然讓人開心，但飢餓會以多種形式擾亂我們的思維，尤其是所謂的「餓怒症（hangry，單字hungry與angry的結合）」，亦即當兩餐時間間隔太久時爆發的憤怒感。此外，其他研究也表明斷食在短期內會對情緒、認知和判斷等方面產生負面影響。

實際上，節食這項議題的層次也比大家想像中的深遠。在這個許多人連自己都無法養活的世界，有的人因貧窮而餓死，有的人卻因為吃太好而得到糖尿病，而節食顯然是不平等現象加劇的象徵。

另一方面，研究發現印度學校供應午餐的政策，讓學生的認知能力提高了13％至16％。正面數據告訴我們，沒有足夠的營養和卡路里，可能讓我們的大腦難以正常發育及運作。不過，天天斷食導致的飢餓又是如何影響我們的思維?

情緒對人類思維模式有著深遠的影響，尤其是我們沒有真正理解或承認它們的時候。當我們意識到情緒的來源，以及它如何影響我們思考和決策時，我們更容易調節自己的情緒。

例如，低落的情緒常常使我們更加悲觀，導致我們更加消極的思考。科學家指出，如果意識到自己對即將到來的健康檢查有多擔心，面對財務決定時會傾向避險作法；如果看完悲劇電影後想要網拍一件外套，也可能會以更低的價格售出。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。