郭台銘28日開主流民意記者會傳將宣布參選總統，自稱參選者中唯一懂財經的經濟人

郭台銘赴竹市，稱沒政黨包袱將燃燒自己照亮台灣

（中央社）鴻海集團創辦人郭台銘昨（27）日出席新竹市「反貪腐、反暴政 827站出來」活動時指出，他沒有政黨包袱，「我將燃燒自己照亮台灣」，願用畢生經驗與台灣共同面對關鍵轉型時刻。

「反貪腐、反暴政 827站出來」昨天下午在新竹火車站後站停車場舉行，郭台銘下午抵達會場，由國民黨籍新竹市議長許修睿、副議長余邦彥等人陪同步上舞台。

有記者在郭台銘進場時詢問，郭台銘是否會與國民黨總統參選人侯友宜、台灣民眾黨總統參選人柯文哲會面。對此，郭台銘僅點頭未回應。

郭台銘上台致詞表示，日前他在金門發表和平宣言及和平倡議，他心中已有清楚藍圖，包括AI（人工智慧）、電動車、智慧醫療都是台灣轉型目標，還有半導體產業更是台灣及世界的瑰寶。

他說，他沒有政治、政黨包袱，責無旁貸，「我將燃燒自己照亮台灣」，願意用畢生經驗與人民共同面對台灣的關鍵轉型時刻。

郭台銘指出，近月他走訪台灣各地，深知人民的不滿、憤怒與盼望，有民調顯示許多台灣人民希望政黨輪替、下架民進黨，因此他推動主流民意大聯盟。

他表示，希望能團結力量，盼在中華民國與中華人民共和國對等情況下，創造兩岸和平、繁榮經濟、清廉政治，這才是真正的主流民意。

對於郭台銘、柯文哲、侯友宜是否會面，許修睿接受媒體聯訪時指出，他並不清楚，但有透過管道希望3方一定要坐下來談，相信這也是所有非綠族群的想法。

國民黨新竹市黨部人員向《中央社》記者表示，今天在新竹市的造勢活動是由非綠公民團體及支持者串連舉辦，郭台銘、許修睿等人均受邀出席，未來還會在全台各地陸續舉辦相關活動，盼非綠的總統參選人能夠坐下來商談，順利整合、贏得勝選。

Photo Credit: 中央社 鴻海創辦人郭台銘（右2）27日到新竹參與非綠團體串連舉辦活動，與新竹市議長許修睿（右）、副議長余邦彥（左）、前衛生署長楊志良（左2）同台。郭台銘強調，自己沒有政治、政黨包袱，願用畢生經驗 與人民共同面對台灣關鍵轉型時刻。

郭台銘高雄造勢，自稱是參選者中唯一懂財經的經濟人

（中央社）鴻海創辦人郭台銘昨晚到高雄鳳山出席主流民意大聯盟造勢活動，郭台銘說，自己不同於其他參選人，是唯一懂財經的經濟人，「自己的國家自己救，一起下架民進黨政府」。

郭台銘上台致詞說，根據國內外預測，今年台灣GDP只有1％，「台灣阿銘是唯一懂財經的，我至少可讓台灣加1倍。」

他也說，自己保障台灣勞保基金、健保一定不會破產，也會加強補助充實健保財務，讓民眾得到更好照顧，醫界不會血汗、過勞。

主辦單位在晚間7時許宣布，現場人數有1萬6000人；昨晚活動地點選在鳳山區經武路、鳳仁路口，與5月郭台銘全台首場造勢活動地點相同。今晚在郭台銘演說未結束時，已有不少民眾離場。

郭台銘一上台時先以國、台語交雜向民眾問好，後續演說則以國語進行。他說，所有到場民眾都有共同願望，就是希望台灣的明天可以更好，但從目前局勢來看，台灣明天是否會更好，要打上很大問號。

「民進黨完全執政8年，導致兩岸兵凶戰危、經濟急遽衰退」，郭台銘說，美國公開警告，中共領導人習近平要在2027年前做好準備，這不是暗示習近平要在2027年入侵台灣，但可看出習近平在那時有入侵的選擇。

郭台銘說，請問民進黨政府為台灣做了什麼，民進黨只會將台灣推上懸崖邊緣，再往前走幾步，可能就要陷入萬劫不復深淵；他也批，副總統賴清德上週說，要邀請習近平吃蝦仁炒飯，再加珍奶，「只會耍嘴皮子」。

話鋒一轉，郭台銘說，自己日前在金門提出金門和平宣言，宣示要成立金門和平倡議基金會，「我被民進黨罵在賣台，請問賴清德請習近平吃飯，難道不是賣台嗎？」

「我將燃燒自己、照亮台灣，將奉獻全部精力，傾力投入台灣和平、繁榮跟清廉」，郭台銘說，自己沒有政黨、政治包袱，願意用畢生經驗，協助高雄面對關鍵轉型時刻，讓人民更有錢。

他也說，根據調查顯示台灣有65％人民希望政黨輪替，自己推動主流民意大聯盟，就是要團結所有能團結的力量，創造和平的兩岸、繁榮的經濟、清廉的政治，這就是真正的主流民意、台灣價值。

郭台銘在晚間7時36分抵達現場，在屏東縣議長周典論、國民黨籍高雄市鳳山區誠義里長等人陪同下大進場，全程200公尺距離，約走了13分鐘，不少支持者看到郭台銘都湧向前拍照、握手。

郭台銘後援會會長、前立委林炳坤及前衛生署長楊志良、挺韓直播主陳品宏等人也在舞台上陪同，活動主持人為屏東縣國民黨籍議員盧玟欣、屏東縣無黨籍議員王景山2人，演出歌手包括孫淑媚、蔡小虎、柯有倫等人。

傳宣布參選總統？郭台銘28日開主流民意記者會

（中央社）鴻海創辦人郭台銘近期動作頻頻，在全台各地舉辦造勢活動，引發外界關注未來動向。郭台銘28日將召開「主流民意大聯盟」記者會，外傳將宣布連署獨立參選總統，郭辦對此表示，目前沒有任何評論。

國民黨決定徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選後，郭台銘雖在臉書發文支持侯友宜，但至今未鬆口表態。郭台銘自訪美後，近期更是動作頻頻，陸續在各地舉辦「主流民意大聯盟」造勢活動，並成立「台灣阿銘之友會」。

郭台銘日前公開邀請民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜喝咖啡、談整合，而郭台銘在新竹市出席活動時，更稱自己沒有政黨包袱，將燃燒自己照亮台灣，引發各界關注郭台銘未來的動向為何。

郭台銘辦公室昨天晚間在媒體群組發布採訪通知，指郭台銘28日將在台北張榮發基金會舉辦「主流民意大聯盟」記者會；外傳郭台銘將在會中，宣布進行連署獨立參選總統。對此，郭辦表示，目前沒有任何評論。