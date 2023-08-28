美參議員籲烏克蘭2024進行「戰時大選」，澤倫斯基：夥伴注資國會批准就可行
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澤倫斯基表示，承平時期舉行選舉耗資相當於1億3500萬美元的50億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣）。他說：「我不知道戰時得花多少錢，所以我告訴他，如果美國和歐洲提供財政支持……我不會拿買武器的錢去辦選舉，法律有明文規定。」
戰時改選總統？澤倫斯基：夥伴注資國會批准就可行
（中央社）美國參議員本週呼籲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布於明（2024）年舉行大選，他今天（當地時間27日）對此回應指出，若夥伴分攤所需經費並獲烏克蘭國會批准，而且選民能進行投票，那麼戰時舉行大選就有可能。
《路透社》報導，根據每90天延長一次的戒嚴令，烏克蘭目前無法舉行大選。表定的國會和總統選舉期程分別為今年10月、明年3月。目前的戒嚴令將於11月15日到期。
美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）等人23日訪基輔，他對烏克蘭與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行奮戰大加讚揚，但也表達烏克蘭必須在戰時舉行大選，展現出它的與眾不同。
澤倫斯基接受電視訪問時指出，他和葛蘭姆討論此一議題，包括提供資金以及必須修法。
他說：「我很快就給林西（葛蘭姆的名字）一個非常簡單的答案，他對我的回答很滿意，只要我們國會議員願意這樣做。」
澤倫斯基表示，承平時期舉行選舉耗資相當於1億3500萬美元的50億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣）。他說：「我不知道戰時得花多少錢，所以我告訴他，如果美國和歐洲提供財政支持……我不會拿買武器的錢去辦選舉，法律有明文規定。」
澤倫斯基表示，他告訴葛蘭姆，選舉觀察員得前往戰壕作業。「我告訴他，你和我應該派遣觀察員到前線，我們才能夠對我們自己、對舉世宣布選舉為合法。」
他並表示，烏克蘭也會需要外界協助，對數以百萬計海外烏蘭人提供額外投票管道，尤其在歐洲聯盟境內進行投票。
澤倫斯基說：「有解決的辦法，我準備好了。」
澤倫斯基將要求國會立法，戰時貪腐等同叛國
烏克蘭總統澤倫斯基今天在他的Telegram頻道分享電視訪談內容指出，他將於未來這週要求國會對戰時遭到貪腐定罪的人提高刑罰，「與叛國罪等同看待」。
《路透社》報導，澤倫斯基說：「我已經確立一項立法任務，會建議烏克蘭國會議員將戰時的貪腐與叛國罪等同看待。」
「我認為國會下週將會收到，然後球就到國會的場子上了。」
澤倫斯基強調終結貪腐是擊敗俄羅斯關鍵，他還希望藉由打擊貪腐讓烏克蘭的夥伴支持將會耗資數十億美元的重建工作。
烏克蘭為肅貪而進行一系列政府改組，包括於展開全國性稽核後，澤倫斯基本月開除地區徵兵中心所有主管官員。
據國際透明組織（Transparency International）最新版「清廉印象指數」（Corruption Perceptions Index），烏克蘭在180個國家當中排名第116。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。