2023/08/28,
歐洲

美參議員籲烏克蘭2024進行「戰時大選」，澤倫斯基：夥伴注資國會批准就可行

美參議員籲烏克蘭2024進行「戰時大選」，澤倫斯基：夥伴注資國會批准就可行
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澤倫斯基表示，承平時期舉行選舉耗資相當於1億3500萬美元的50億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣）。他說：「我不知道戰時得花多少錢，所以我告訴他，如果美國和歐洲提供財政支持……我不會拿買武器的錢去辦選舉，法律有明文規定。」

戰時改選總統？澤倫斯基：夥伴注資國會批准就可行

（中央社）美國參議員本週呼籲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布於明（2024）年舉行大選，他今天（當地時間27日）對此回應指出，若夥伴分攤所需經費並獲烏克蘭國會批准，而且選民能進行投票，那麼戰時舉行大選就有可能。

《路透社》報導，根據每90天延長一次的戒嚴令，烏克蘭目前無法舉行大選。表定的國會和總統選舉期程分別為今年10月、明年3月。目前的戒嚴令將於11月15日到期。

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）等人23日訪基輔，他對烏克蘭與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）進行奮戰大加讚揚，但也表達烏克蘭必須在戰時舉行大選，展現出它的與眾不同。

澤倫斯基接受電視訪問時指出，他和葛蘭姆討論此一議題，包括提供資金以及必須修法。

他說：「我很快就給林西（葛蘭姆的名字）一個非常簡單的答案，他對我的回答很滿意，只要我們國會議員願意這樣做。」

澤倫斯基表示，承平時期舉行選舉耗資相當於1億3500萬美元的50億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣）。他說：「我不知道戰時得花多少錢，所以我告訴他，如果美國和歐洲提供財政支持……我不會拿買武器的錢去辦選舉，法律有明文規定。」

澤倫斯基表示，他告訴葛蘭姆，選舉觀察員得前往戰壕作業。「我告訴他，你和我應該派遣觀察員到前線，我們才能夠對我們自己、對舉世宣布選舉為合法。」

他並表示，烏克蘭也會需要外界協助，對數以百萬計海外烏蘭人提供額外投票管道，尤其在歐洲聯盟境內進行投票。

澤倫斯基說：「有解決的辦法，我準備好了。」

澤倫斯基將要求國會立法，戰時貪腐等同叛國

烏克蘭總統澤倫斯基今天在他的Telegram頻道分享電視訪談內容指出，他將於未來這週要求國會對戰時遭到貪腐定罪的人提高刑罰，「與叛國罪等同看待」。

《路透社》報導，澤倫斯基說：「我已經確立一項立法任務，會建議烏克蘭國會議員將戰時的貪腐與叛國罪等同看待。」

「我認為國會下週將會收到，然後球就到國會的場子上了。」

澤倫斯基強調終結貪腐是擊敗俄羅斯關鍵，他還希望藉由打擊貪腐讓烏克蘭的夥伴支持將會耗資數十億美元的重建工作。

烏克蘭為肅貪而進行一系列政府改組，包括於展開全國性稽核後，澤倫斯基本月開除地區徵兵中心所有主管官員。

據國際透明組織（Transparency International）最新版「清廉印象指數」（Corruption Perceptions Index），烏克蘭在180個國家當中排名第116。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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