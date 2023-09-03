2023/09/03,
國際

中資電子煙SKE風靡英國，社群行銷手法被指吸引兒童引起爭議

中資電子煙SKE風靡英國，社群行銷手法被指吸引兒童引起爭議

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當他被問及SKE在TikTok上的一段影片，其中顯示一個Crystal Bar被打開，配樂則是「我希望我能像那些酷孩子一樣」，戴維斯說：「我們沒有政策是針對兒童進行行銷，所以我們在社群上所做的，只是努力營造一種氛圍。」

SKE Crystal Bars on sale

Photo Credit: BBC News

貨架上的SKE電子煙

由中國政府擁有、英國第二大電子煙製造商SKE（斯科爾），被BBC記者發現它在贈送電子煙的活動中未有核實參加者是否已成年之後，刪除了其多個社群帳號。

中國政府擁有的SKE公司，它旗下的一次性電子煙品牌Crystal Bar銷量猛增，但其因吸引兒童而受到批評。

SKE行銷總監塞爾吉・戴維斯（Serge Davies）在接受BBC獨家採訪時表示，該公司社群媒體帳戶已被刪除以進行「審查」。

此外，SKE還對未加入政府回收計劃表示歉意。由於一次性電子煙回收成本高昂，英國政府規定公司需在回收計劃中註冊，承擔回收成本。

在英國的超市、報刊亭和電子煙店，隨處可見Crystal Bar一次性電子煙。這種電子煙的設計是，讓用家吸幾百口含有尼古丁的煙霧，然後丟棄。近年來，這種霧化吸食器出現了驚人的增長。

數據分析公司「尼爾森IQ」（NielsenIQ）的最新數據顯示，Crystal Bar的生產商——部分國有的中國公司SKE——目前是英國第二大電子煙銷售商，去年的銷量超過了3000萬支。尼爾森的數據不包括獨立零售商和電子煙商店，SKE的實際銷量被認為超過1億。

免費贈送樣品一直是其崛起的關鍵因素。上個月，該公司在Discord即時通訊平台上開展了一次在線贈送活動，並通過其Instagram帳號進行推廣。Discord最初是一個遊戲平台，擁有大量18歲以下的用戶。

BBC記者參加了該活動。他們被要求聲明自己已超過18歲，但無需進一步核實，兩支電子煙隨後被郵寄過來。

在英國，向18歲以下的人出售電子煙是違法行為。

在BBC聯繫SKE後，該公司的一些社群帳戶被刪除以待「審查」，包括其YouTube和TikTok頻道。

「我們希望與一家對當地法律和風俗習慣有更多了解的當地社群媒體公司合作，重新推出它們。」SKE歐洲傳播總監塞爾吉・戴維斯對BBC說。

SKE兩個最主要競爭對手——中國公司Elfbar和英國上市企業、生產Vuse電子煙的BAT都表示，不會在TikTok上發佈內容。部分原因是具有較大出現在兒童手機上的風險。

然而，SKE仍致力於該平台進行推廣。戴維斯表示：「我們將尋求在TikTok上重新推出一項令人激動的新戰略。」

該品牌還致力於繼續提供電子煙贈品。戴維斯說：「這似乎確實讓人們對這個品牌產生了很大的興趣，也讓所有人都感到興奮。」

當他被問及SKE在TikTok上的一段影片，其中顯示一個Crystal Bar被打開，配樂則是「我希望我能像那些酷孩子一樣」，戴維斯說：「我們沒有政策是針對兒童進行行銷，所以我們在（社群）媒體帳戶上所做的只是努力營造一種氛圍。」

SKE's Serge Davies

Photo Credit: BBC News

SKE的塞爾吉・戴維斯表示，該公司正在考慮重新啟動部分社群媒體帳戶

英國議會健康特設委員會主席、議員史蒂夫・布賴恩（Steve Brine）表示：「由於沒有進行適當的檢查，電子煙很容易落入兒童手中，這令人極為擔憂。」

「負責任的製造商不應該開展贈品計劃，因為這會為兒童開始吸食電子煙開綠燈，而他們需要的是保護，使其免受潛在的有害影響。」

回收利用

一次性電子煙含有電子元件，包括一個小電池，其回收難度大且成本高昂，而被丟棄的吸管屢見不鮮，有地方議會已呼籲禁用電子煙。

與所有電子產品製造商一樣，電子煙公司有法律義務在回收計劃中註冊。根據該計劃，生產商將承擔回收成本。直到本月，SKE還沒有在這些計劃中註冊，也沒有支付估計約10萬英鎊的費用。

戴維斯表示，SKE公司為此道歉，並將此歸咎於「溝通問題」。

「我們很高興你強調了這一點，現在我們已經簽署了相關計劃。」他說。

SKE本月首次在英國成立了一家公司，英國公司註冊處（Companies House）的文件顯示，上海市國有資產監督管理委員會為「重要控制人」。上海國資委代表中國政府管理投資。

SKE由深圳市贏合科技股份有限公司所有。根據其年報，該公司的最大股東是上海電氣集團股份有限公司，而後者50%以上股份由與中國官方有關實體持有。

贏合科技在去年給股東的一份報告中表示，由於中國政府對該行業的打擊行動，該公司未能實現電子煙的銷售目標，正專注於拓展國際市場以彌補這一缺口。英國現在是其在歐洲最大的市場。

SKE Crystal Bars on sale

Photo Credit: BBC News

小熊軟糖

在中國，只有煙草或薄荷醇口味的電子煙是合法的，但在英國，SKE銷售的種類或口味令人眼花繚亂。在Discord平台上的贈品活動中，BBC記者收到了西瓜冰，以及融合了紅牛和果汁飲料Vimto的「Vimbull Ice」口味。

還有一些口味則以糖果命名，如小熊軟糖，它們被批評可能會吸引兒童。戴維斯表示，SKE將繼續出售這些口味。

「你必須考慮到很多小熊軟糖都是賣給成年人的。」他說，並補充稱若要防止向兒童出售電子煙，必須靠執法部門。

健康特設委員會主席布賴恩說：「我們已經從電子煙行業獲得了證據，認為該行業在確保其產品不吸引兒童方面做得不夠。」

「市場行銷正是針對這一年齡段的兒童設計的，其鮮艷的顏色和口味都與獨角獸甜品、糖果或流行的碳酸飲料有關。我們希望看到對包裝和行銷行為的限制與適用於煙草產品的限制相一致。」


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