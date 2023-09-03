中資電子煙SKE風靡英國，社群行銷手法被指吸引兒童引起爭議
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當他被問及SKE在TikTok上的一段影片，其中顯示一個Crystal Bar被打開，配樂則是「我希望我能像那些酷孩子一樣」，戴維斯說：「我們沒有政策是針對兒童進行行銷，所以我們在社群上所做的，只是努力營造一種氛圍。」
由中國政府擁有、英國第二大電子煙製造商SKE（斯科爾），被BBC記者發現它在贈送電子煙的活動中未有核實參加者是否已成年之後，刪除了其多個社群帳號。
中國政府擁有的SKE公司，它旗下的一次性電子煙品牌Crystal Bar銷量猛增，但其因吸引兒童而受到批評。
SKE行銷總監塞爾吉・戴維斯（Serge Davies）在接受BBC獨家採訪時表示，該公司社群媒體帳戶已被刪除以進行「審查」。
此外，SKE還對未加入政府回收計劃表示歉意。由於一次性電子煙回收成本高昂，英國政府規定公司需在回收計劃中註冊，承擔回收成本。
在英國的超市、報刊亭和電子煙店，隨處可見Crystal Bar一次性電子煙。這種電子煙的設計是，讓用家吸幾百口含有尼古丁的煙霧，然後丟棄。近年來，這種霧化吸食器出現了驚人的增長。
數據分析公司「尼爾森IQ」（NielsenIQ）的最新數據顯示，Crystal Bar的生產商——部分國有的中國公司SKE——目前是英國第二大電子煙銷售商，去年的銷量超過了3000萬支。尼爾森的數據不包括獨立零售商和電子煙商店，SKE的實際銷量被認為超過1億。
免費贈送樣品一直是其崛起的關鍵因素。上個月，該公司在Discord即時通訊平台上開展了一次在線贈送活動，並通過其Instagram帳號進行推廣。Discord最初是一個遊戲平台，擁有大量18歲以下的用戶。
BBC記者參加了該活動。他們被要求聲明自己已超過18歲，但無需進一步核實，兩支電子煙隨後被郵寄過來。
在英國，向18歲以下的人出售電子煙是違法行為。
在BBC聯繫SKE後，該公司的一些社群帳戶被刪除以待「審查」，包括其YouTube和TikTok頻道。
「我們希望與一家對當地法律和風俗習慣有更多了解的當地社群媒體公司合作，重新推出它們。」SKE歐洲傳播總監塞爾吉・戴維斯對BBC說。
SKE兩個最主要競爭對手——中國公司Elfbar和英國上市企業、生產Vuse電子煙的BAT都表示，不會在TikTok上發佈內容。部分原因是具有較大出現在兒童手機上的風險。
然而，SKE仍致力於該平台進行推廣。戴維斯表示：「我們將尋求在TikTok上重新推出一項令人激動的新戰略。」
該品牌還致力於繼續提供電子煙贈品。戴維斯說：「這似乎確實讓人們對這個品牌產生了很大的興趣，也讓所有人都感到興奮。」
當他被問及SKE在TikTok上的一段影片，其中顯示一個Crystal Bar被打開，配樂則是「我希望我能像那些酷孩子一樣」，戴維斯說：「我們沒有政策是針對兒童進行行銷，所以我們在（社群）媒體帳戶上所做的只是努力營造一種氛圍。」
英國議會健康特設委員會主席、議員史蒂夫・布賴恩（Steve Brine）表示：「由於沒有進行適當的檢查，電子煙很容易落入兒童手中，這令人極為擔憂。」
「負責任的製造商不應該開展贈品計劃，因為這會為兒童開始吸食電子煙開綠燈，而他們需要的是保護，使其免受潛在的有害影響。」
回收利用
一次性電子煙含有電子元件，包括一個小電池，其回收難度大且成本高昂，而被丟棄的吸管屢見不鮮，有地方議會已呼籲禁用電子煙。
與所有電子產品製造商一樣，電子煙公司有法律義務在回收計劃中註冊。根據該計劃，生產商將承擔回收成本。直到本月，SKE還沒有在這些計劃中註冊，也沒有支付估計約10萬英鎊的費用。
戴維斯表示，SKE公司為此道歉，並將此歸咎於「溝通問題」。
「我們很高興你強調了這一點，現在我們已經簽署了相關計劃。」他說。
SKE本月首次在英國成立了一家公司，英國公司註冊處（Companies House）的文件顯示，上海市國有資產監督管理委員會為「重要控制人」。上海國資委代表中國政府管理投資。
SKE由深圳市贏合科技股份有限公司所有。根據其年報，該公司的最大股東是上海電氣集團股份有限公司，而後者50%以上股份由與中國官方有關實體持有。
贏合科技在去年給股東的一份報告中表示，由於中國政府對該行業的打擊行動，該公司未能實現電子煙的銷售目標，正專注於拓展國際市場以彌補這一缺口。英國現在是其在歐洲最大的市場。
小熊軟糖
在中國，只有煙草或薄荷醇口味的電子煙是合法的，但在英國，SKE銷售的種類或口味令人眼花繚亂。在Discord平台上的贈品活動中，BBC記者收到了西瓜冰，以及融合了紅牛和果汁飲料Vimto的「Vimbull Ice」口味。
還有一些口味則以糖果命名，如小熊軟糖，它們被批評可能會吸引兒童。戴維斯表示，SKE將繼續出售這些口味。
「你必須考慮到很多小熊軟糖都是賣給成年人的。」他說，並補充稱若要防止向兒童出售電子煙，必須靠執法部門。
健康特設委員會主席布賴恩說：「我們已經從電子煙行業獲得了證據，認為該行業在確保其產品不吸引兒童方面做得不夠。」
「市場行銷正是針對這一年齡段的兒童設計的，其鮮艷的顏色和口味都與獨角獸甜品、糖果或流行的碳酸飲料有關。我們希望看到對包裝和行銷行為的限制與適用於煙草產品的限制相一致。」
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
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最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
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「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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