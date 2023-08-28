颱風蘇拉28日起接近台灣，30日開學風雨最強，預估颱風海葵今天將生成

颱風蘇拉28日起接近台灣，估開學日風雨最強

（中央社）氣象局昨（27）日表示，強颱蘇拉預計今天起往西北方向、逐漸朝台灣靠近，30、31日會是各地風雨最強的時間點，東部、南部局部地區可能會豪大雨；仍預估今晚至29日清晨可能會發海警。

中央氣象局預報員林定宜告訴《中央社》記者，強颱蘇拉昨天下午約在鵝鑾鼻南南東方670公里海面上，白天時蘇拉還是在打轉，昨晚至今天會逐漸偏北移動，今天之後會往西北方向、逐漸向台灣靠近。

林定宜表示，蘇拉未來還會持續增強，預估影響台灣的期間會是它最強的時候；目前綜整各國模式，仍然預估中心可能會在恆春半島一帶登陸，接著會迅速減弱，然而路徑上仍有南北修正的空間，需持續觀察。

林定宜指出，若依照現在的預測資料，今晚至29日清晨可能會發海上颱風警報、不排除在29日下半天發布陸警；而蘇拉影響台灣最明顯的時間會是在30、31日，東半部、南部地區要留意有局部大雨或豪雨發生。

由於國小、國中、高中上學期將在30日開學，林定宜強調，氣象局會密切觀察蘇拉的風雨情況，並提供給地方政府參考，是否會放颱風假則依各地方政府宣布為準。

林定宜提到，昨天生成的第12號熱帶性低氣壓，預估未來24小時有機會增強為颱風海葵，雖然環境適合它發展，但增強的強度各國預測落差很大，而路徑部分，有往琉球方向移動，但也有預測是北轉朝日本前進。

林定宜說，由於海葵生成後，距離蘇拉仍有約2200公里左右，兩者是否會有雙颱效應仍待觀察，主要視海葵增強的強度而定；另外，也有預報在海葵之後還會有其他的熱帶擾動發展，這部分還有很大的不確定性，需再觀察。

至於接下來的天氣，林定宜表示，今天午後南部、大台北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生；29日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區仍有局部午後雷陣雨。

林定宜說，30、31日受到蘇拉影響，東半部、南部地區要留意有局部大雨或豪雨發生；其中30日在桃園至彰化一帶，由於蘇拉接近，環境轉偏東風，因此可能會有局部攝氏36、37度的高溫發生。

林定宜提醒，今天起至9月2日自基隆北海岸、東半部到離島沿海需留意可能有長浪發生。

颱風蘇拉減弱為中颱可能再增強，吳德榮：路徑南修通過巴士海峽

（中央社）氣象專家吳德榮表示，颱風蘇拉今天稍微減弱至中颱上限，且路徑南修由巴士海峽穿過，中心是否登陸仍無法確定；另外，預估颱風海葵今天將生成，是否與蘇拉相互影響仍待觀察。

中央氣象局最新颱風資訊，第9號颱風蘇拉清晨2時已減弱為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻南南東方740公里海面上，逐漸轉北後再轉西北接近台灣，在此過程中仍有增強可能性，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動務必注意安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新中央氣象局預報資料顯示，颱風蘇拉稍減弱為中颱上限，未來再增強為強颱；今天在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明天再轉北北西，完成打轉一圈的過程；30日轉向西北、向台灣逼近，31日中心在台灣南端近海。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，蘇拉打轉後，轉向西北，30日晚間中心經台灣南端近海；雖然最新資料尚無法確定蘇拉是否登陸，但其鄰近台灣時，強度正值巔峰，不可輕忽暴風圈帶來的威脅。

吳德榮提到，輕颱丹瑞快速向西北轉北大迴轉，漸行漸遠。另一熱帶低壓在關島西方海面，今天將發展成第11號颱風海葵，由於各國模式模擬其結構及動向差異甚大，9月1日之後是否會與蘇拉產生藤原效應並不是很確定，需再觀察。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天蘇拉外圍氣流沉降、水氣少，天氣晴熱，中午注意防曬；午後山區有局部雷陣雨，並擴展至部分平地。明天蘇拉逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。

吳德榮說，30日蘇拉逼近，東半部及屏東有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，南部晚起風雨增大；31日蘇拉雖受地形強力破壞而迅速減弱，但各地受暴風圈影響最大，應嚴加戒備。

吳德榮表示，9月1日蘇拉持續減弱，局部地區仍有明顯降雨及強陣風，仍應戒備。9月2、3日台灣附近水氣多，大氣不穩定，易有大雷雨伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等，需注意。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航