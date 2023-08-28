【專訪】漢翔總經理：睽違30年才誕生「勇鷹號」高教機，該是研發下一代戰機的時候了

台灣在「經國號」戰機之後，睽違30年才誕生另一架國機國造成果「勇鷹號」高教機，身為航太產業龍頭的漢翔公司扮演關鍵角色。總經理馬萬鈞透過《中央社》專訪疾呼「該是研發下一代戰機的時候了」；民用業務方面，漢翔在疫情前後面臨諸多挑戰，但危機就是轉機，除攜手日本廠商合組航太產業聯盟，也跨足儲能業務，未來發展值得關注。

專家：具備研製下一代戰機能力，才有取得F-35機會

（中央社）台灣是否研製下一代戰機（ADF）一直是外界討論焦點。專家分析，台灣當年因具備研製IDF經國號戰機能力，因此成功獲得F-16戰機；若有能力研發ADF，在國際反中局勢推波助瀾，也才有希望取得F-35戰機。

台灣在經國號戰機之後，睽違30年才誕生另一架國機國造成果「勇鷹號」新式高教機，負責整機設計的漢翔公司總經理馬萬鈞強調，國防自主只要開始了就不能停，「該是研發下一代戰機的時候了」。

空軍對此回應，國軍各項武器裝備，均依敵情威脅與軍種實需進行規劃，籌建適切裝備。

「是否研製ADF（新一代先進防禦型戰機計畫，Advanced Defense Fighter）是籌碼問題」，前空軍副司令張延廷中將接受《中央社》訪問時舉例，美方當年願軍售台灣F-16（blk20）戰機，起源於台灣有能力國機國造IDF戰機，事後因美方願軍售150架F-16，台灣將原本計劃打造300架數的IDF減少至約150架。

「台灣若開始研製ADF，就可能藉此獲得F-35戰機。」但張延廷分析，台灣目前仍不具備匿蹤、相位陣列雷達等第5代戰機基礎，囿於基礎條件不足，研製經費恐相當高昂、且成效有效；他建議台灣可與美國政府商談，透過與洛克希德馬丁等軍火公司的「按比例共同設計」方式研製下一代戰機，台灣也能藉此獲得寶貴經驗與資源。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲指出，國造及外購武器選擇，須掌握「價值大於價格」的核心判斷，才能有穩定的國防自主政策；以下一代戰機而言，具有滿足未來國防、整合多領域高科技、經濟加乘效果的意義，且IDF終將面臨屆壽，必須要有後繼機型。

蘇紫雲表示，台灣若研發ADF，受惠各國5代戰機成熟設計，在相關構型設定可省下許多經驗成本，加上新世代電腦在立體工程構圖、模擬風洞的運用，透過「數位化原型」（digital prototype）都可省下大量的模具、研發成本。

同時，ADF的開發除了具備成為IDF後繼機的意義外，也有助加速取得F-35戰機，如同國造IDF的成功加速了F-16獲得；雄風二型反艦飛彈的研發加速取得魚叉反艦飛彈，這都是有助排除盟國軍售障礙，並兼顧國造核心技術、獲得成熟產品良性循環案例。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲接受《中央社》訪問認為，研發一架戰機的時間軸可能長達10年，但屆時他國可能已從第5代戰機進步到5.5代戰機，因此台灣研製方向須超過第5代戰機的水平，且說不定還要考慮與無人戰機相互搭配的技術問題。

揭仲也以現實角度觀察說，美國當年與他國共同研製F-35戰機原因，在於研發經費高昂、連美方也吃不消；加上目前北約各國、韓國及日本都已經或將擁有F-35戰機，未來10年恐怕沒有下一代戰機需求，若採共同研發策略恐有困難。

揭仲建議，台灣應設法加入美方的戰機供應鏈團隊，並從次系統開始打造，進一步升級至主系統，從中學習相關經驗才是務實之道。

抓緊ESG浪潮商機，漢翔跨足儲能產業助攻營收

漢翔除在航太產業闖出一片天，近年跨足發展科技服務，在全球ESG（環境、社會、公司治理）浪潮下，已成為助攻營收成長的「第3隻腳」，為營運創造新動能。

造軍機與儲能，兩個產業看似關連不大，但漢翔將製造飛機的整合技術，運用在儲能產業上。

漢翔科服服處長孫大正接受《中央社》專訪時指出，有一塊地、有饋線和有資金，漢翔就能協助設計、打樣儲能案場，讓它可以上線，「這是漢翔可以扮演的角色」。

借鏡航空技術經驗創新業績，漢翔科服擦亮招牌

漢翔的專業是製造飛機，對燃氣渦輪機組經驗老道，且由於耕耘的是重視飛安的航太產業，對於設備安全要求更是嚴格；「（客戶）來找漢翔，看好的正是我們的安全能力」，孫大正自信說道。

漢翔今年上半年營收年增率近5成，來到新台幣194.81億元，每股稅後淨利（EPS）1.38元，其中科服業務成長顯著，2022年僅占整體營收的5％，但到今年前7月，已成長到13％，較去年同期成長7倍。

場景拉到漢翔水湳廠區內一排不起眼的建築，便是擔任漢翔營收最佳助攻手的儲能系統，這是漢翔科技服務業務一環，加入台電電力交易平台後，每座儲能岸場每年可幫漢翔賺進300萬元的收入。

預計水湳、沙鹿共3座5MW（百萬瓦）儲能案場上線後，每月共可為漢翔進帳近千萬元收入，且除了儲能案場外，幫台電在通霄電廠進行的更新案，以及中油自用發電的設備皆已完工，都是助攻今年漢翔營收的主要來源，更是董事長胡開宏在今年第3季法人說明會喊出，「今年營收沒有天花板」的基石。

攜手養豬業用沼氣發電，儲能業務後市看好

在當前政策放大饋線容量的環境下，「現在漢翔談的是20MW以上的大案」，孫大正說，漢翔正與鋼鐵業等用電大戶談合作，甚至拿到台電並聯許可，預計相關效益可在半年內陸續發酵。

除了一般儲能、創能業務，漢翔甚至也跟養豬戶合作，進行沼氣發電。2015年，漢翔就協助彰化養豬業者，安裝使用氣渦輪發電機組沼氣發電，全合約款含9年維護保固共計2377萬元。

從沼氣發電到儲能產業，漢翔積極運用航太產業的基礎，力圖發揮最大效益，且隨著立法院在今年初三讀通過通過氣候變遷因應法，明定2050年淨零排放，增訂徵收碳費機制，漢翔從國家政策看到商機。