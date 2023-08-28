【專訪】漢翔總經理：手握認證、複材優勢，攜日本廠商組「亞洲航太產業聯盟」打群架
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「認證是漢翔的unique（特點）」，漢翔民用事業處處長張朝枝自信說道，過往因為歷史因素，日本飛機零組件廠商會以美國為主要市場，但如果想切入歐洲市場，認證方面就要補強，「但漢翔認證比較強，可以共同爭取業務」。「日本廠商看中的，正是漢翔在複材領域的能量」，張朝枝指出，尤其航太產業蠻小眾的，「這家公司的表現，全球都知道」，而漢翔對客戶瞭如指掌，就是在全球航太產業競爭的利基。
台灣在「經國號」戰機之後，睽違30年才誕生另一架國機國造成果「勇鷹號」高教機，身為航太產業龍頭的漢翔公司扮演關鍵角色。總經理馬萬鈞透過中央社專訪疾呼「該是研發下一代戰機的時候了」；民用業務方面，漢翔在疫情前後面臨諸多挑戰，但危機就是轉機，除攜手日本廠商合組航太產業聯盟，也跨足儲能業務，未來發展值得關注。
手握航太認證優勢，漢翔攜日本廠商組聯盟打群架
（中央社）「不裁員、不減薪、不放無薪假」，是漢翔董事長胡開宏在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，堅持推動的營運策略，當年的決策看似冒險，但卻在航太業疫後面臨供應鏈斷鏈危機時，為漢翔埋下擴大爭取訂單的契機。
2023年是COVID-19疫情解封後的元年，但全球經濟卻面臨終端需求不振危機，消費性電子、零售業市況欲振乏力，反觀航空、航太等產業卻受惠國境開放，營運扶搖直上，漢翔光是上半年的營收就來到新台幣194.81億元，較去年同期成長48.4％，每股稅後淨利（EPS）1.38元。
雖然市況從谷底回升，但並非只有利多。疫情期間不少航太零組件供應商不敵營運虧損而關門，導致飛機製造商波音（Boeing）、空中巴士（Air Bus）訂單滿手，卻苦於供應鏈斷鏈，交機時程不斷延誤。
危機就是轉機，漢翔靠技術站穩全球中上地位
走進漢翔位於台中沙鹿的廠區，偌大廠房內掛著大幅中華民國國旗，承接來自美國波音、歐洲空中巴士、加拿大龐巴迪的航太零組件，總統蔡英文日前才剛見證，漢翔交出第1000架龐巴迪Challenger系列商務客機機尾段交機。
疫情趨緩後，航空大爆發，根據國際航空運輸協會（IATA）最新調查結果，至今年5月底，全球航空客運量較疫情前復甦96％；波音及空巴預估，2023年到2025年間，全球航空運輸量應可回復到疫情前水準。長期來看，波音與空中巴士預測，2023年到2042年，新機需求逾4萬架。
但想吃這塊大餅，光有野心還不夠。對航太業來說，通過認證是入行的基本門檻，從系統、人員到產品，沒有一項能漏掉，因此新進廠商要取得認證，往往要花至少2年。
「決定能否在產業存活的關鍵，是技術水準」，漢翔副總經理曾國益接受《中央社》專訪時說道。
漢翔做軍機起家，工程量能豐沛，在供應鏈中不但會製造，也能幫助客戶做開發跟設計。曾國益指出，「如果可以從前端介入開發跟設計，意味著後面的製造就是在我們公司生產，就能提高爭取訂單的優勢」。
但取得認證不代表一勞永逸，曾國益指出，每年客戶都會透過國際認證組織，來查核品質是否有維持標準，由於不同製程跟系統都需要分開查核，因此需要不少基礎維護費用。
認證、複材領域優勢，漢翔利基
雖然維持認證水準的成本不小，但跟其他產業不同，航太產業的產品命週期長達20年，例如龐巴迪Challenger系列計畫，就是漢翔參與的首個設計製造專案，今年8月10日已完成1000架商務客機機尾段交付；且正因手握認證優勢，漢翔也吸引日本客機大廠的合作邀約。
「認證是漢翔的unique（特點）」，漢翔民用事業處處長張朝枝自信說道，過往因為歷史因素，日本飛機零組件廠商會以美國為主要市場，但如果想切入歐洲市場，認證方面就要補強，「但漢翔認證比較強，可以共同爭取業務」。
把布局的視角拉遠來看，這項合作意味著一個亞洲航太產業聯盟的誕生；張朝枝說，這就是「打群架」概念，尤其航太市場這兩年因為疫情，供應鏈面臨重組，對漢翔來說，是很好的切入點。
「日本廠商看中的，正是漢翔在複材領域的能量」，張朝枝指出，尤其航太產業蠻小眾的，「這家公司的表現，全球都知道」，而漢翔對客戶瞭如指掌，就是在全球航太產業競爭的利基。
民用商機下一步，放眼發動機組件維修市場
除了著眼客機零件，漢翔也把眼光放到更高端的發動機製造上。根據美國市場分析機構Forecast International預測，2022年到2031年，航空發動機交運量約15.5萬具，總市值超過9000億美元。
然而這塊大餅，並非人人皆能打進去。曾國益說，「全球能做發動機的國家，一隻手能數得出來」。
細數全球發動機大廠，不出美國奇異（GE）、漢威聯合（Honeywell）、普惠（Pratt & Whitney）、英國勞斯萊斯（Rolls Royce）及法國史奈克馬（Snecma）。
漢翔在岡山設立5座機匣廠，生產的機匣應用在發動機上，觸及到航太產業供應鏈的最上端，且為了進一步擴充產能，已選址岡山廠鄰近的25公頃土地，作為擴大發展「漢翔發動機科技產業園區」的用地；曾國益帶著自信說，「（漢翔）不是單純做零件，而是可以做組件的供應商」。
此布局起因是只做機械加工，利潤較低，反觀鑄造市場還是藍海，漢翔打算扮演領頭羊，集合台灣廠商打群架，且計畫朝技術含量更高的鍛造領域前進，並透過深度垂直整合，用一站式購足（one stop shopping）提高競爭力。
漢翔做軍用維修行之有年，但商用維修這塊大餅，漢翔也有想法。比起長榮航太做客機維修保養，漢翔看的是更細緻的發動機組件拆修業務。
「漢翔正在起步規劃」，曾國益說，這並非近1到2年可以看到的成果，現在準備進行認證作業，未來會利用現有廠房，並以外國客戶為主，目標是做發動機區段組件的後送維修。
「今年營收沒有天花板」，這是胡開宏在2023年第3季法說會的喊話，對應漢翔偌大且忙碌的產線，這裡正在為台灣的航太產業醞釀充滿希望的未來。
漢翔馬萬鈞：國防自主不能停，應啟動下一代戰機研發
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com