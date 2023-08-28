習近平反腐第五刀砍醫藥，傳衛健委主任馬曉偉被帶走，評論：下一波應鎖定組織及財經
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英國《金融時報》8月25日刊出評論人士葉勝舟文章，認為中國反腐第七刀應砍向財經，重點是發改、財政兩個部門，合稱「發財」。一個掌握項目審批，一個掌握政府錢袋，正是中央紀委界定權力集中、資金密集、資源富集的重點領域，也是腐敗易發區、重災區。
習近平反腐第五刀砍醫藥，評論：下一波應鎖定組織及財經
（中央社）中共領導人習近平上台後高舉反腐，評論指出，過去10年習陸續針對軍隊、政法、金融及紀檢開刀，最新的第五刀則砍向醫藥，認為下一波目標應鎖定與組織及財經相關。
習近平打破中國數十年來逐漸成形的規範，自十八大成為領導人10年後，去（2022）年二十大取得史無前例的第3個任期，掌握權力頂峰，以反腐為名的行動也一波接一波。
英國《金融時報》（Financial Times）8月25日刊出評論人士葉勝舟文章，指回顧中共十八大以來的反腐主要領域、政績和節奏；第一刀砍向軍隊，第二刀砍向政法，第三刀砍向金融，第四刀砍向紀檢，其中政法、紀檢兩個領域先後實施全國教育整頓。
雖然今（2023）年4月以來，中國經濟復甦乏力，但反腐戰場卻高歌猛進。出現的第五刀則砍向醫藥。
據陸媒《中新網》的不完全統計，今年1月1日至8月17日，全國至少有184位醫院院長、書記被查，數量超過2022年全年（約75名）的兩倍以上。
文章指出，雖然20屆中央紀委第二次全會確定今年重點工作任務時，突出重點領域並未點明「醫療」，但這不奇怪，因為全會召開的時間、為全會起草材料的時間正是第一波疫情全國蔓延。當時處於抗疫階段，不是廣泛深入調查的恰當時機，以免動搖軍心。
中國抗疫3年，一線醫務人員救死扶傷，但也不容否認，人性之惡、行業之惡，不會因為有了病毒後就主動消失；醫患矛盾、以藥養醫、看病難看病貴沒有根治，只是暫伏；醫療藥品和器械的高額回扣不是秘密，而是頑疾。
文章認為，醫療反腐之後如有第六刀，應砍向組織，有必要在政法系統、紀檢系統之後實施全國組織系統教育整頓，並指吏治的腐敗是最大的腐敗。
文章指出，另反腐第七刀應砍向財經，重點是發改、財政兩個部門，合稱「發財」。一個掌握項目審批，一個掌握政府錢袋，正是中央紀委界定權力集中、資金密集、資源富集的重點領域，也是腐敗易發區、重災區。
最近幾年，國家發改委副主任劉鐵男已被查處，另有副主任提前退休，還有價格司、就業和收入分配司、工業司、代管的國家能源局一批司局級官員落馬。這兩個領域和醫療領域一樣油水太多，大刀闊斧反腐後更容易彌補國庫虧空。
中國醫療反腐之際，傳衛健委主任馬曉偉被帶走
中國國務委員兼前中國外交部長秦剛消失近2個月後，網路流傳中國國家衛健委主任馬曉偉被從北京協和醫院高幹病房帶走。此前有港媒報導馬曉偉盛傳病重，而近期也正值中國強力醫療反腐。
中國獨立記者高瑜22日在其社群媒體X（前身為推特）帳號轉載，指「國家衛生系統老大馬曉偉17日被從北京協和醫院高幹病房被帶走。」
華語財經22日也在其X帳號發文，表示「裝病也不行了？國家衛健委主任馬曉偉，於8月17日被從北京協和醫院高幹病房被帶走。」
文中指出，今年3月12日表決通過由國務院總理李強提名的各部部長中，馬曉偉獲2917票贊成，21票反對，是最多反對票的人選；馬曉偉是力推清零政策的主要衛生官員，在「學習時報」旗幟鮮明反對「病毒共存」。
據香港《明報》今年3月21日報導，3月17日新一屆中國國務院召開第一次全體會議，國務院26個「組成部門」首腦，「除了盛傳病重、近期缺席多個重要場合的國家衛健委主任馬曉偉外」，其他部委首腦全數出席。
據中國衛健委官網有關疫情防控動態的訊息中，馬曉偉曾於今年1月14日與世界衛生組織秘書長譚德塞通電話，就疫情防控工作交換意見。
在衛健委官網「重要活動和講話」一欄，最近一次有關馬曉偉的活動紀錄已是2022年3月10日出席國務院聯防聯控機制綜合組召開全國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情防控視訊會商會議時發表講話。
據衛健委官網介紹，馬曉偉是中共第20屆中央委員，1959年12月出生，大學學歷，擁有醫學學士。
中國當局近來強力推動醫藥反腐，相關整治工作為期一年，迄今逾百名醫院院長及書記被查。
中國體壇反腐擴大，體育總局冬運中心主任遭查
河南省紀委監委8月26日消息，國家體育總局冬季運動管理中心黨委書記、主任倪會忠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和河南省監察委員會審查調查。
陸媒《財新網》形容，為備戰北京冬奧會，體育總局提出跨界跨項選材，投入巨大資源。倪會忠等人被查，顯示體育領域正針對奧運備戰資金如何運用展開反腐。
據報導，倪會忠是北京冬奧會備戰階段的重要人物。
多名業內人士認為，倪會忠案可能與中國賽艇協會、中國皮划艇協會前主席劉愛杰案有所關聯。劉愛杰在今年4月被帶走調查。
公開資料顯示，倪會忠出生於1968年，他長期在國家體育總局工作，曾任國家體育總局人力資源開發中心副主任、主任，國家體育總局辦公廳主任等職。
《新京報》報導，今年4月6日，國家體育總局召開2023年黨風廉政建設和反腐敗工作會議。中央紀委國家監委駐體育總局紀檢監察組組長習驊強調，要堅決打贏總局系統反腐敗攻堅戰持久戰。
同月8日，根據黨中央關於巡視工作統一部署，召開中央第十五巡視組機動巡視國家體育總局黨組工作動員會。
會議指出，要更加強化震懾作用，更加突出標本兼治，緊盯權力和責任，緊盯「一把手」和領導班子，緊盯群眾反映強烈的突出問題，緊盯巡視整改和成果運用。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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