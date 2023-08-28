印度月球南極著陸點命名「濕婆神之力」，8/23訂為太空日；回首太空計畫路艱辛，腳踏車與牛車曾扮要角

印度月球南極著陸點命名濕婆神之力，8/23訂為太空日

（中央社）印度月球登陸器最近完成在月球南極著陸的創舉，總理莫迪（Narendra Modi）日前宣布把著陸點命名為「濕婆神之力」（Shiv Shakti），並訂每年8月23日為印度的「太空日」。

印度執行月球飛船3號（Chandrayaan-3）任務，登陸器23日成功著陸於月球南極，讓印度成為繼美國、中國以及當時的蘇聯之後，第4個成功「軟著陸」月球的國家，同時更是首個成功著陸於月球南極的國家。

莫迪26日結束南非與希臘訪問行程返國，立即前往印度太空研究組織（ISRO）遙測指揮中心，聽取任務簡報並向科學家與工程師們致賀。

他在致詞時宣布，登陸器的著陸點將被命名為「濕婆神之力」（Shivshakti）。

濕婆是印度三大神之一，髮間點綴著一彎明月。祂雖是毀滅之神，但同時也是創造之神，毀滅邪惡之物，創造美好世界。

... ... and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W — ISRO (@isro) August 25, 2023

Interacting with our @isro scientists in Bengaluru. The success of Chandrayaan-3 mission is an extraordinary moment in the history of India's space programme. https://t.co/PHUY3DQuzb — Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2023

莫迪同時宣布，每年8月23日為印度的「全國太空日」，以紀念印度登上月球南極，並將月球探測車留下印記的地點，命名為「提朗加」（Tiranga），意指由3大主色構成的印度國旗。

他重申，月球飛船3號任務的成功屬於全人類，這次的探索不但有助揭開月球的更多秘密，也為其他國家的探月任務打開新的可能之門。

莫迪向現場科學家的辛勞表示感謝，並說印度在國際社會曾經坐在「第3排」，但今天不論在貿易或是科技領域，印度已經坐到了「第1排」，而ISRO在這個過程中扮演關鍵角色。

另一方面，印度這次有超過100名女性科學家與工程師參與月球任務，莫迪讚揚，女性現已成為印度科學發展的領頭力量。

莫迪也提到，印度與航太相關的新創公司，在過去4年間從4家增加到150家，印度太空產業的規模已達80億美元，不久後料可擴大到160億美元。

印度的太空探索之路始於1960年代，在印度太空計畫之父薩拉貝（Vikram Sarabhai）的發起之下，從一開始用腳踏車和牛車搬運火箭及衛星零件，發展到有能力執行火星及月球任務。

時至今日，ISRO已成功完成120多次的自家太空任務，並為其他國家發射400多枚人造衛星。

腳踏車與牛車曾扮要角，回首印度太空計畫路艱辛

（中央社）印度月球登陸器23日完成在月球南極著陸的創舉，成為鎂光燈焦點。回顧印度太空計畫發展史，曾以腳踏車運送火箭，以牛車測試人造衛星，一路走來艱辛，也令印度人感到格外驕傲。

7月14日，印度太空研究組織（ISRO）發射月球飛船3號（Chandrayaan-3），經過繞行地球軌道、月球軌道以及減速降高等複雜程序，酬載的登陸器「維克藍號」（Vikram）於23日成功著陸月球南極，並釋出探測車。

此次著陸成功，讓印度成為繼美國、中國以及當時的蘇聯之後，第4個成功「軟著陸」月球的國家，同時更是首個成功著陸於月球南極的國家。

直播影片短短兩天就累積7569萬次觀看，許多國家領袖向印度致賀，駐印度代表處也在社群網站X（前稱推特）發文說，這項成就再一次展現印度的科學實力與決心。

月球南極的地形複雜，部分區域永久籠罩在黑暗之中，溫度低至攝氏零下230度，對電子儀器挑戰極大，就連俄羅斯於8月11日發射的「月球25號」（Luna-25），也於9天後墜毀於月表。

更難能可貴的是，印度太空部2022-23年財政年度的預算約為新台幣482億3077萬元，遠低於其他國家的類似部門，而月球飛船3號任務耗資約新台幣23億1129萬元，還不到好萊塢電影《星際效應》（Interstellar）拍攝預算的一半。

印度在早期經濟條件不佳的情況下，探索太空之路艱辛，早年印度科學家以腳踏車運送火箭以及用牛車改裝的空間測試人造衛星的照片，迄今還牢牢烙印在老一輩民眾的腦中。

Bullock carting to space pic.twitter.com/lwZZPACXqF — ISRO (@isro) July 11, 2014

根據ISRO網站，蘇聯1957年成功發射「史普尼克1號」（Sputnik 1）人造衛星，印度太空計畫之父薩拉貝（Vikram Sarabhai）有感於利用科技解決人民問題的重要性，於1962年獲政府支持，籌建印度全國太空研究委員會（INCOSPAR），也就是ISRO的前身。

早期印度太空發展過程相當刻苦，探空火箭僅數十公斤重，發射場設在南部的小漁村，科學家用腳踏車和牛車搬運火箭零件。即使到了1980年代，ISRO仍然資源匱乏，科學家必須利用晚上下課時間，到大學借用電腦進行各種模擬分析。

時至今日，ISRO已成功完成120多次的自家太空任務，包括代號「火星飛船」（Mangalyaan）的火星探測，並且還為其他國家發射400多枚人造衛星。

印度接下來著眼於2025年把太空人送上400公里外的地球軌道。

和其他國家一樣，印度的太空能力也是失敗中學習，即使是這次的月球飛船3號任務，也是建立在前兩代的基礎上。

2008年的月球飛船1號任務與2019年的月球飛船2號任務，都是以登陸器墜毀而告終。

一位台灣學者告訴《中央社》，印度能在太空領域取得今天的成就，除了科學家們持續努力之外，另一個重要關鍵因素是政府首長給予ISRO足夠的容錯空間，讓科學家敢於放手嘗試，而民眾對於失敗的任務，也是以鼓勵取代苛責。