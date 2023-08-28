核處理水入海：日駐中大使館警戒反日示威，日企遭到電話騷擾，中國赴日旅遊現退團潮
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中國官方就日本正式排放核處理水發動輿論戰，《新華社》進行民調，3個選項分別是「強烈譴責」、「禍害全人類」及「歷史恥辱」。迄今貼文下有近千個留言，當中不少網友嘲諷民調的選項，「中國式投票，誰敢說中國沒有民主？」、「新聞標題我都替你想好了：民調顯示，無一人對日本廢水排海行為表示理解」。
核處理水入海，日本駐中國大使館警戒反日示威
（中央社）日本8月24日開始排放「核處理水」入海，中國政府宣布禁止日本產水產品進口，部分日本民眾與團體也接到來自中國的騷擾電話，讓日本駐中國大使館強化警戒反日示威等活動。
《日本放送協會》（NHK）報導，從日本8月24日開始把福島第一核電廠內「核處理水」排放入海後，福島縣內的地方政府、餐飲店及學校等紛紛接到國碼顯示為86的國際電話。
警方表示，福島縣內業者等人向警方、縣府及地方政府反映，這些國際電話已對他們帶來困擾，希望當局能想辦法處理。
警方也在8月26日晚間對福島縣民發布警示，內容包括不要接來路不明或未顯示來電的電話，及行動電話可設定拒接國際電話等。警方將跟地方政府等合作，持續進行必要調查。
位於北京的日本駐中國大使館表示，已有跟「核處理水」排放無關的日本國內個人及團體，相繼接到來自中國的騷擾電話。日本駐中國大使館已要求中國當局依法嚴正因應。
另外，考量到聚集多數現地僑民等日本人的安全，該大使館原定8月26日舉行的鋼琴演奏會也順延。
日本政府2012年將釣魚台列嶼「國有化」，在中國掀起一波反日示威活動，包括日資企業等在內都受害。
位於中國山東省青島的日本總領事館表示，8月24日發生中國人對青島的日本學校丟石頭的事件，並未造成校內設施及學童等受害，且犯嫌已被中國警方逮捕。
雖然目前尚未確認有因為「核處理水」排放入海引發嚴重糾紛或騷動，但日本駐中國大使館基於「無法排除可能發生無法預料事態」，已強化對反日示威活動等警戒，並呼籲當地日本僑民外出時非必要不要大聲說日語。
另外，針對日本將「核處理水」排放入海，中國政府已全面禁止日本產水產品進口。日本執政黨自民黨政務調查會長萩生田光一批評中國禁令說，不能不依科學根據僅憑政治意圖就停止進出口。
而原定8月28日啟程訪中的日本公明黨代表（黨主席）山口那津男，也確定將延後訪中行程。
中國方面向公明黨方面表達「鑒於日中關係狀況，目前並非（訪中）適當時機」，看似受到日本排放「核處理水」入海的影響。
面對中國態度，日本政府內部意見有憂慮也有堅持，因此，日方將持續向國際社會宣傳會基於科學根據安全排放「核處理水」，並再度透過各層級推動中國改變因應作為。
中國反核處理水電話騷擾日企，日促北京確保公民安全
（中央社）日本福島電廠核處理水排放爭議引發中國一波針對日本企業的電話騷擾後，東京敦促北京當局「確保旅居中國日本居民的安全」。
《法新社》報導，儘管日本堅持核處理水排放是安全的，且這個觀點得到聯合國核監督機構的支持，但中國堅決表示反對，並禁止所有日本水產品進口，稱其汙染了海洋。
日本政府昨（27）日公布最新數據，顯示福島附近海域的輻射劑量持續維持在安全範圍內。
由於東京電力公司（TEPCO）於24日開始排放用於冷卻福島第一核電廠遭熔毀反應爐的核處理水，來自中國的電話開始湧入日本企業。
從東京的表演廳到岩手縣北部的水族館，日本企業和團體都回報他們開始接到大量使用中文者的電話，使他們難以正常營運。
日本外務省昨天晚間發表聲明提到，亞洲大洋洲局長鯰博行對這些電話感到遺憾，並告訴中國駐日本大使館的高級官員，請中方保持冷靜。
根據這份聲明，鯰博行告訴中國大使館官員，類似反對日本設施的事件也在中國發生。
鯰博行表示：「我們強烈敦促中國政府採取適當措施，如呼籲他們的公民保持冷靜，並採取所有可能辦法來確保日本在中國居民，以及日本外交代表機構在中國的安全。」
日本駐中國大使館另呼籲公民非必要勿大聲說日語。
一名福島商人告訴日本《共同社》，他的4間餐廳和糕點店在25日收到約1000通來電，其中大多數來自中國。根據共同社報導，他的商店不得不拔掉電話線。
核處理水觸動反日情緒，中國赴日旅遊現退團潮
（中央社）日本核處理水排海後，中國反日情緒蔓延。繼日本水產品、化妝品先後被禁或遭抵制後，赴日本旅遊團更出現退團潮，旅行社不敢推廣日本團。更有中國民眾打越洋電話騷擾日本機構，且向境內的日本人學校投擲石塊。
日本24日起將核處理水排海後，中國隨即宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。同一時間，抵制日本其他食品的聲音迅速蔓延，甚至波及美妝用品。6月間即在中國網路出現的「日本輻射產品避雷清單」、「日系美妝護膚避坑」等名單，更開始熱傳。
從中國網路訊息顯示，由於上述名單將日本美妝用品一網打盡，導致中國境內近日已出現了日系美妝用品的退貨潮，迫使日本美妝業者近來頻頻喊冤，紛紛公開澄清他們的產品製程與海水無關。
更引起注意的則是日本旅遊團的退團潮。綜合《第一財經》等中國媒體報導，中國官方日前才公布第3批恢復出境旅遊團名單，日本名列其中，一度躍居今年中國「十一」長假的海外旅遊熱門榜首，被中國旅遊業界形容為「爆發期」。但日本核處理水排海後，退團潮卻導致情勢驟變。
報導指出，觀察攜程、同程、途牛、驢媽媽等中國大型旅遊平台26日的資訊發現，儘管日本旅行團仍持續銷售，但已從版面顯眼位置移出。而不少中國旅遊業者透露，這幾天已有一些原已報名日本團的客人開始退團。而原本有意報名日本團者則改為觀望。
根據報導，鑑於日本核處理排海事件發酵，不少中國業者表示，在後續的業務推廣上，特別是「十一」長假檔期的推廣計劃，將暫時不再大力推廣日本遊，甚至可能暫停日本團推廣營銷，改推歐洲等團。也因此，日本國內業者原本期待來自中國的「十一」旅遊人潮，恐將落空。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
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仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
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現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。