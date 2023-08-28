核處理水入海：日駐中大使館警戒反日示威，日企遭到電話騷擾，中國赴日旅遊現退團潮

核處理水入海，日本駐中國大使館警戒反日示威

（中央社）日本8月24日開始排放「核處理水」入海，中國政府宣布禁止日本產水產品進口，部分日本民眾與團體也接到來自中國的騷擾電話，讓日本駐中國大使館強化警戒反日示威等活動。

《日本放送協會》（NHK）報導，從日本8月24日開始把福島第一核電廠內「核處理水」排放入海後，福島縣內的地方政府、餐飲店及學校等紛紛接到國碼顯示為86的國際電話。

警方表示，福島縣內業者等人向警方、縣府及地方政府反映，這些國際電話已對他們帶來困擾，希望當局能想辦法處理。

警方也在8月26日晚間對福島縣民發布警示，內容包括不要接來路不明或未顯示來電的電話，及行動電話可設定拒接國際電話等。警方將跟地方政府等合作，持續進行必要調查。

位於北京的日本駐中國大使館表示，已有跟「核處理水」排放無關的日本國內個人及團體，相繼接到來自中國的騷擾電話。日本駐中國大使館已要求中國當局依法嚴正因應。

另外，考量到聚集多數現地僑民等日本人的安全，該大使館原定8月26日舉行的鋼琴演奏會也順延。

日本政府2012年將釣魚台列嶼「國有化」，在中國掀起一波反日示威活動，包括日資企業等在內都受害。

位於中國山東省青島的日本總領事館表示，8月24日發生中國人對青島的日本學校丟石頭的事件，並未造成校內設施及學童等受害，且犯嫌已被中國警方逮捕。

雖然目前尚未確認有因為「核處理水」排放入海引發嚴重糾紛或騷動，但日本駐中國大使館基於「無法排除可能發生無法預料事態」，已強化對反日示威活動等警戒，並呼籲當地日本僑民外出時非必要不要大聲說日語。

另外，針對日本將「核處理水」排放入海，中國政府已全面禁止日本產水產品進口。日本執政黨自民黨政務調查會長萩生田光一批評中國禁令說，不能不依科學根據僅憑政治意圖就停止進出口。

而原定8月28日啟程訪中的日本公明黨代表（黨主席）山口那津男，也確定將延後訪中行程。

中國方面向公明黨方面表達「鑒於日中關係狀況，目前並非（訪中）適當時機」，看似受到日本排放「核處理水」入海的影響。

面對中國態度，日本政府內部意見有憂慮也有堅持，因此，日方將持續向國際社會宣傳會基於科學根據安全排放「核處理水」，並再度透過各層級推動中國改變因應作為。

中國反核處理水電話騷擾日企，日促北京確保公民安全

（中央社）日本福島電廠核處理水排放爭議引發中國一波針對日本企業的電話騷擾後，東京敦促北京當局「確保旅居中國日本居民的安全」。

《法新社》報導，儘管日本堅持核處理水排放是安全的，且這個觀點得到聯合國核監督機構的支持，但中國堅決表示反對，並禁止所有日本水產品進口，稱其汙染了海洋。

日本政府昨（27）日公布最新數據，顯示福島附近海域的輻射劑量持續維持在安全範圍內。

由於東京電力公司（TEPCO）於24日開始排放用於冷卻福島第一核電廠遭熔毀反應爐的核處理水，來自中國的電話開始湧入日本企業。

從東京的表演廳到岩手縣北部的水族館，日本企業和團體都回報他們開始接到大量使用中文者的電話，使他們難以正常營運。

日本外務省昨天晚間發表聲明提到，亞洲大洋洲局長鯰博行對這些電話感到遺憾，並告訴中國駐日本大使館的高級官員，請中方保持冷靜。

根據這份聲明，鯰博行告訴中國大使館官員，類似反對日本設施的事件也在中國發生。

鯰博行表示：「我們強烈敦促中國政府採取適當措施，如呼籲他們的公民保持冷靜，並採取所有可能辦法來確保日本在中國居民，以及日本外交代表機構在中國的安全。」

日本駐中國大使館另呼籲公民非必要勿大聲說日語。

一名福島商人告訴日本《共同社》，他的4間餐廳和糕點店在25日收到約1000通來電，其中大多數來自中國。根據共同社報導，他的商店不得不拔掉電話線。

Photo Credit: 中央社 日本福島核處理水排海引發是否影響海鹽生產的關注，中國一些地方出現食鹽搶購現象。圖為北京市一 家超市，民眾正在買鹽。

核處理水觸動反日情緒，中國赴日旅遊現退團潮

（中央社）日本核處理水排海後，中國反日情緒蔓延。繼日本水產品、化妝品先後被禁或遭抵制後，赴日本旅遊團更出現退團潮，旅行社不敢推廣日本團。更有中國民眾打越洋電話騷擾日本機構，且向境內的日本人學校投擲石塊。

日本24日起將核處理水排海後，中國隨即宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品。同一時間，抵制日本其他食品的聲音迅速蔓延，甚至波及美妝用品。6月間即在中國網路出現的「日本輻射產品避雷清單」、「日系美妝護膚避坑」等名單，更開始熱傳。

從中國網路訊息顯示，由於上述名單將日本美妝用品一網打盡，導致中國境內近日已出現了日系美妝用品的退貨潮，迫使日本美妝業者近來頻頻喊冤，紛紛公開澄清他們的產品製程與海水無關。

更引起注意的則是日本旅遊團的退團潮。綜合《第一財經》等中國媒體報導，中國官方日前才公布第3批恢復出境旅遊團名單，日本名列其中，一度躍居今年中國「十一」長假的海外旅遊熱門榜首，被中國旅遊業界形容為「爆發期」。但日本核處理水排海後，退團潮卻導致情勢驟變。

報導指出，觀察攜程、同程、途牛、驢媽媽等中國大型旅遊平台26日的資訊發現，儘管日本旅行團仍持續銷售，但已從版面顯眼位置移出。而不少中國旅遊業者透露，這幾天已有一些原已報名日本團的客人開始退團。而原本有意報名日本團者則改為觀望。

根據報導，鑑於日本核處理排海事件發酵，不少中國業者表示，在後續的業務推廣上，特別是「十一」長假檔期的推廣計劃，將暫時不再大力推廣日本遊，甚至可能暫停日本團推廣營銷，改推歐洲等團。也因此，日本國內業者原本期待來自中國的「十一」旅遊人潮，恐將落空。