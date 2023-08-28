郭台銘宣布參選承諾「50年台海和平、4年GDP倍增、20年成亞洲首富」，回應外媒尖銳提問

有意問鼎總統大位的鴻海創辦人郭台銘，今上午10時於總統府正對面的財團法人張榮發基金會舉辦「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布投入2024年總統大選。郭台銘提出3大競選承諾：台海未來50年和平、新政府經濟成長率增加超過一倍、帶領台灣在20年內超過新加坡，成為「亞洲首富」。郭台銘並宣布，接下來連署將由曾推動「以核養綠全國公投」的黃士修擔任總顧問並操盤，力拚取得參選資格。

「在野不整合，便宜賴清德！」郭台銘表示，他認為今天的「主流民意」就是要實現政權輪替、終止腐敗、無能的民進黨繼續執政，所以在野黨必須思考「要不要贏、如何贏」，現在藍、白兩黨也都釋出善意、出現整合契機。郭台銘說，疫情期間他要買BNT疫苗，一開始也是困難重重、大家都說不可能，但在台積電和慈濟共同推動，讓不可能成為可能，現在他也要用同樣信念，推動在野整合，贏得勝選。

媒體問到，郭台銘曾表態支持侯友宜，現在是否失信？郭台銘說，他與在野陣營的溝通都暢通，侯友宜這兩天有談過，之前也有直接溝通管道。他今再次對侯、柯喊話「大家一起坐下來，你喝咖啡、我喝奶茶」，一起建構「非綠聯合競選平台」，針對產業發展困境、人民生活問題，共同找出實質解決方案、回應主流民意期盼。郭台銘期許自己成為「團結的最大公約數也」，也有信心今日宣布參選後，支持自己的民調數據一定會開始飆升。

有關郭台銘的國政幕僚楊志良昨提到家暴問題是因為「無法修理蔡英文」，對此，郭台銘僅低調表示，這是「脫稿」，今天重點不在此，便交由黃士修來回答。黃士修說，楊志良的說法是「過度簡化的連結」，當天重點在於自殺、自殘、家暴等問題，郭台銘陣營將繼續召開政策研討會議，深入討論。他也呼籲楊志良，應向無端受牽連的家暴受害者公開道歉。

多家外媒到場關切郭台銘將如何回應中國施壓、處理個人資產及企業營運。郭台銘承諾，執政4年將退出公司經營、不做台灣生意，他並強調鴻海在自由世界供應鏈處重要地位，中國不敢輕易出手打壓。不過，當外媒試圖更深入追問如何切割企業資產，郭台銘強調都已經回答了，不再回應這類問題，請媒體以後去問鴻海現任董事長劉揚偉。

《路透社》問郭台銘，身為鴻海創辦人，未來若執政，如何面對來自中國的壓力？郭台銘回應，如果中共說「不聽我的話，我就沒收鴻海，我會說：Yes, please do it.」只要中國不攻打台灣，他可以不要個人財產。他說，自己從不受中國共產黨控制，也不會受威脅，中國的土地房產全部屬於鴻海公司，不屬於他個人，他也沒有與任何中國公司合資，是「完全獨資」。

郭台銘也從企業經營觀點，說明為何不怕中國修理。郭台銘表示，如果中共當局要沒收鴻海資產，受影響的是數以百萬人計算的股東，還有蘋果、亞馬遜、輝達等重要國際企業。要是鴻海停工、無法出貨，將牽動幾十萬家供應商，整個自由世界的經濟供應鏈均受影響。到時候，是中國政府要負責給全世界交代，但如此一來，「全世界哪個投資機構敢在中國投資？更何況他現在經濟糟透了！」

《新加坡聯合早報》關心郭台銘的副手人選，郭台銘並未正面回應。「整合都不一定贏，分裂一定輸，一對多也一定輸！」他說，所以大家一定要坐下來談。他反問媒體，誰有能力與習近平坐下來談「和平宣言」？他聲稱，沒有台灣，美國科技會倒退10年，又有誰能去美國談「台灣不打仗」對美國的好處？郭台銘認為，唯有他才是能解決問題的總統人選。

《金融時報》詢問郭台銘將如何確實切割資產和企業營運。郭台銘回答，一切都依照財產申報相關法規辦理，並笑說「連我太太那些比較貴的包包，都要列。」他強調，自己從來沒有做過中國民國政府的生意、從未利用職權或關係，每一分錢都經得起檢驗。

郭台銘表示，就算當選總統，台灣鴻海公司及相關企業也不需要他的幫助，「鴻海根本不需要台灣這麼小的市場的保護。」有些電動車生意與「當地政府」有關，但他已經與鴻海現任董事長劉揚偉說過，為了不要「瓜田李下」，不會再做台灣的生意，一切都依法進行。

回答到這，原本熱烈歡迎外媒提問的郭台銘，開始有意結束外媒的提問，但《金融時報》並不認為郭台銘有確實回答問題，於是再次追問。郭台銘態度轉趨強勢，強調自己已經回答，不會再次說明這類問題，若媒體仍有疑問，「你們直接去問劉揚偉！」

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核稿編輯：翁世航