郭台銘宣布參選承諾「50年台海和平、4年GDP倍增、20年成亞洲首富」，回應外媒尖銳提問
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有意問鼎總統大位的鴻海創辦人郭台銘，今上午10時於總統府正對面的財團法人張榮發基金會舉辦「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布投入2024年總統大選。郭台銘提出３大競選承諾：台海未來50年和平、新政府經濟成長率增加超過一倍、帶領台灣在20年內超過新加坡，成為「亞洲首富」。
有意問鼎總統大位的鴻海創辦人郭台銘，今上午10時於總統府正對面的財團法人張榮發基金會舉辦「主流民意大聯盟記者會」，正式宣布投入2024年總統大選。郭台銘提出3大競選承諾：台海未來50年和平、新政府經濟成長率增加超過一倍、帶領台灣在20年內超過新加坡，成為「亞洲首富」。郭台銘並宣布，接下來連署將由曾推動「以核養綠全國公投」的黃士修擔任總顧問並操盤，力拚取得參選資格。
「在野不整合，便宜賴清德！」郭台銘表示，他認為今天的「主流民意」就是要實現政權輪替、終止腐敗、無能的民進黨繼續執政，所以在野黨必須思考「要不要贏、如何贏」，現在藍、白兩黨也都釋出善意、出現整合契機。郭台銘說，疫情期間他要買BNT疫苗，一開始也是困難重重、大家都說不可能，但在台積電和慈濟共同推動，讓不可能成為可能，現在他也要用同樣信念，推動在野整合，贏得勝選。
媒體問到，郭台銘曾表態支持侯友宜，現在是否失信？郭台銘說，他與在野陣營的溝通都暢通，侯友宜這兩天有談過，之前也有直接溝通管道。他今再次對侯、柯喊話「大家一起坐下來，你喝咖啡、我喝奶茶」，一起建構「非綠聯合競選平台」，針對產業發展困境、人民生活問題，共同找出實質解決方案、回應主流民意期盼。郭台銘期許自己成為「團結的最大公約數也」，也有信心今日宣布參選後，支持自己的民調數據一定會開始飆升。
有關郭台銘的國政幕僚楊志良昨提到家暴問題是因為「無法修理蔡英文」，對此，郭台銘僅低調表示，這是「脫稿」，今天重點不在此，便交由黃士修來回答。黃士修說，楊志良的說法是「過度簡化的連結」，當天重點在於自殺、自殘、家暴等問題，郭台銘陣營將繼續召開政策研討會議，深入討論。他也呼籲楊志良，應向無端受牽連的家暴受害者公開道歉。
多家外媒到場關切郭台銘將如何回應中國施壓、處理個人資產及企業營運。郭台銘承諾，執政4年將退出公司經營、不做台灣生意，他並強調鴻海在自由世界供應鏈處重要地位，中國不敢輕易出手打壓。不過，當外媒試圖更深入追問如何切割企業資產，郭台銘強調都已經回答了，不再回應這類問題，請媒體以後去問鴻海現任董事長劉揚偉。
《路透社》問郭台銘，身為鴻海創辦人，未來若執政，如何面對來自中國的壓力？郭台銘回應，如果中共說「不聽我的話，我就沒收鴻海，我會說：Yes, please do it.」只要中國不攻打台灣，他可以不要個人財產。他說，自己從不受中國共產黨控制，也不會受威脅，中國的土地房產全部屬於鴻海公司，不屬於他個人，他也沒有與任何中國公司合資，是「完全獨資」。
郭台銘也從企業經營觀點，說明為何不怕中國修理。郭台銘表示，如果中共當局要沒收鴻海資產，受影響的是數以百萬人計算的股東，還有蘋果、亞馬遜、輝達等重要國際企業。要是鴻海停工、無法出貨，將牽動幾十萬家供應商，整個自由世界的經濟供應鏈均受影響。到時候，是中國政府要負責給全世界交代，但如此一來，「全世界哪個投資機構敢在中國投資？更何況他現在經濟糟透了！」
《新加坡聯合早報》關心郭台銘的副手人選，郭台銘並未正面回應。「整合都不一定贏，分裂一定輸，一對多也一定輸！」他說，所以大家一定要坐下來談。他反問媒體，誰有能力與習近平坐下來談「和平宣言」？他聲稱，沒有台灣，美國科技會倒退10年，又有誰能去美國談「台灣不打仗」對美國的好處？郭台銘認為，唯有他才是能解決問題的總統人選。
《金融時報》詢問郭台銘將如何確實切割資產和企業營運。郭台銘回答，一切都依照財產申報相關法規辦理，並笑說「連我太太那些比較貴的包包，都要列。」他強調，自己從來沒有做過中國民國政府的生意、從未利用職權或關係，每一分錢都經得起檢驗。
郭台銘表示，就算當選總統，台灣鴻海公司及相關企業也不需要他的幫助，「鴻海根本不需要台灣這麼小的市場的保護。」有些電動車生意與「當地政府」有關，但他已經與鴻海現任董事長劉揚偉說過，為了不要「瓜田李下」，不會再做台灣的生意，一切都依法進行。
回答到這，原本熱烈歡迎外媒提問的郭台銘，開始有意結束外媒的提問，但《金融時報》並不認為郭台銘有確實回答問題，於是再次追問。郭台銘態度轉趨強勢，強調自己已經回答，不會再次說明這類問題，若媒體仍有疑問，「你們直接去問劉揚偉！」
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核稿編輯：翁世航
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com