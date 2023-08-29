巴黎市政府台語課3年人數逐年增加，學生聽茄子蛋、滅火器喊更貼近台灣

（中央社）巴黎市政府開授台語課邁入第3年，對台灣有興趣的法國民眾逐年增加。2位學生告訴《中央社》，想透過台語更貼近了解台灣，也藉由流行歌等創作，感受到台語對文化和認同的重要性。

巴黎市政府的巴黎成人教育中心（Cours d'Adultes de Paris）今年即將進入第3屆，廣受好評，見證了台語學習熱潮近年來穩定在法國打下基礎。

一路授課的教師潘怡伶觀察，對台灣文化感興趣的民眾近年有增加趨勢，主因是政治，「他們都想知道台灣為何努力和中國做出區分，文化有何不同。除大家都知道的民主外，我會特別介紹台灣語言的多樣性，不僅有華語，還有台語、客語和原住民語」。

潘怡伶告訴《中央社》，課程著重能在旅遊時派上用場的日常對話，而非語法或背誦。潘怡伶說，希望帶領他們認識台灣不同文化及台語典故背後的歷史小故事，「教材是自己寫的，每次上課雖然會累，但上完課心情都會變得很好，學生回饋也很正面」。

她說：「透過語言和文化多樣性，可以讓外國人知道台灣和中國文化的差別在哪。」

學過華語但很快轉攻台語的學生朱利安（Julien）在接受《中央社》訪問時表示，「有些台語基礎應該能更了解台灣社會，接近一般容易忽略的歷史與文化面向」。

朱利安認為台語是個很美的語言，蘊含了台灣自16世紀以來的歷史，「相對華語則是在國民黨統治期間才被引入」。從語言學觀點來看，他也對台語對台灣華語的影響很有興趣。

在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情初期才開始關注台灣的朱利安未曾造訪島嶼，但他希望明年能到台灣，尤其是台南，好沉浸在台語的環境中。

不住巴黎的朱利安很開心巴黎市政府開授線上台語課，「自學台語很不容易，因此看到課程資訊時很驚喜，毫不猶豫馬上報名！」

另一位學生恩波吉（Abdoul-Aziz Mbodj）則來自塞內加爾，他已經連續3年報名，而最初的動機只是想陪父母來自台灣的朋友一起找回母語。

2週後即將首次造訪台灣的恩波吉告訴《中央社》，台語讓他更想探索台灣。談及台灣印象，他說：「友善的居民、豐富且多元的文化與美食，我已經迫不及待了。」

他非常感謝巴黎成人教育中心開設台語課，並表示在上台語課之前，他可能無法在地圖上指出台灣，也不認識台灣歷史，「巴黎市政府的人很勇敢也很認真，成功地激發了班上學習者對台語的熱情與興趣」。

他希望市政府能以此為靈感，延伸至其他國家和文化，如塞國多數人說的當地語言沃洛夫語（Wolof）。

Photo Credit: 中央社 巴黎市政府台語課即將邁入第3年，有學生表示，感謝市府開設台語課，讓他們能學習台灣多元語言和文化。授課教師潘怡伶指出，台語學習者輪廓正轉變，沒去過台灣、沒學過華語的學生比例增加。（潘怡伶提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年8月29日

台語在台灣文化和認同上的獨特地位，兩人也相當了解。朱利安告訴記者，即使日本殖民與國民黨獨裁時期台語受打壓，但仍和客語、原住民語一起在人民與文化中流傳下來，「如今，似乎越來越多不會說的台灣人想要重拾台語，可見這個語言對台灣認同有多麼重要」。

恩波吉則表示就他粗淺觀察，「對部分台灣人而言，台語是他們心繫的重要文化，我由衷欽佩那些捍衛並渴望傳承台語的人。透過茄子蛋、滅火器等創作，我認為這個語言對這些藝術家和聽音樂的民眾來說，有很重要且親密的地位」。

朱利安坦言，台灣軟實力發展還不夠；相反地，地緣政治局勢如今讓大家都知道台灣在哪裡，或多或少也知道台灣國際地位的議題。

「不過中國疫情時期的閉關讓許多不能到中國的研究人員開始關注台灣；本要去中國的學生也轉向歡迎外國學子的台灣。某方面而言，艱困的情況反而成為台灣能見度的助力。」

但恩波吉覺得可惜的是，台灣每當在法媒被提及，都是因台海緊張。他說：「我不確定法國人是否真能區分台灣和中國，每次我和朋友說我在學台語，他們都以為是華語。或許有天台灣也能成為潮流，當那天來臨時，我確信法國人將驚豔於台灣的語言和豐富的文化。」

教育中心亞洲語言學習部門負責人林季苗表示，市府台語課報名到9月4日。下一學年將開設基礎班與進階班，皆為線上課程，打破地理限制。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀