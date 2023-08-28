【藝遊嚮導】8/29-9/04：崑劇《玉簪記》、浦契尼歌劇《藝術家的生涯》、幻響交響管樂團再現John Williams傑作，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜【2023台北藝穗節】《昨天，我把我阿嬤笑死了》

時間｜2023/9/2 （六） - 2023/9/3 （日）

地點｜藝秀設計影像工作室 （台北市大同區承德路三段63號4樓）

備註｜本活動為售票活動

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「活在謊言裡面，不論多久都可以好好地活下去⋯⋯」

有時候說謊能讓自我感到安心，藉由短暫逃避現實以佯裝堅強，為了掩飾悲傷，也許，我們只能一直撒謊。

小風是一位特別乖巧的八歲小孩，超齡心智與豐富的想像力讓他總像個大人。某天，他從棉被裡鑽出來後，發現一切都跟原本的世界不一樣了，這裡有最喜歡的布偶皮皮、爸爸媽媽，還有疼愛他的阿嬤。如果能這樣繼續生活下去那該有多好！

「阿嬤她⋯⋯有點不舒服。」那天爸爸這樣跟小風說。於是，小風決定與家人聯手，聯合演出精彩好戲「OO大盜」，拯救生了重病的阿嬤，好讓一家人可以永遠生活在一起！

名稱｜【2023台北藝穗節】《烏腳之謎》講述表演

時間｜2023/9/1 （五） - 2023/9/2 （六）

地點｜紀州庵文學森林-古蹟大廣間 （台北市中正區同安街107號）

備註｜本活動為售票活動

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人生就像游泳，創作也是，有時大口呼吸、有時從容感受、有時喘不過去， 唯一不變的是－好好換氣、保持前進。

＃井水－Baï LEE於 2021年發起《仁心仁術診療室》藝術計畫，以台灣醫療史「烏腳病」與家族史勾勒出1950年代台灣西南部沿海地區歷史框架，重新編織台灣人過往記憶與當代省思的交疊意象。此作品使用新媒體工具破解過往新聞政治符號，反思疾病與患者身體人權關係。

名稱｜崑劇《玉簪記》

時間｜2023/9/1 （五） 19:00

地點｜大稻埕戲苑（台北市大同區迪化街一段21號9樓）

備註｜本活動為售票活動

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《雙槍陸文龍》、《八大槌》、《王佐斷臂》．．．不論是出現在京劇、歌仔戲，抑或是傳統布袋戲中，這齣戲講的都是同一個故事，出自章回小說《精忠岳傳》中最著名的段落之一。

《玉簪記》被譽為中國十大古典喜劇之一，是明代作家高濂創作的傳奇，以道姑陳妙常與書生潘必正的愛情為主軸，描寫二人起於相惜、進而相戀的越軌愛情。在封建禮教和清規戒律的轄制下，這份愛情如同飛蛾撲火且奮不顧身，雖然面對各方阻力卻不懦弱，令人感到驚心動魄而又蕩氣迴腸。當愛情發生了，什麼都擋不住追求幸福的心。

南宋潘必正與陳嬌蓮自幼定親，後嬌蓮之父亡故，又值金兀朮南侵，嬌蓮與母失散，寄居道觀，取法名妙常。書生潘必正臨安應試落第，羞於回家，寄居其姑母主持之女貞觀攻讀，與妙常相識，萌發了愛慕之心。兩人戀情被觀主姑母察覺後，催逼必正離觀，再次赴試，並親送至江邊，令其立即登船啟程。妙常獲悉後，急雇小舟追至江心，兩人互訴衷情而別。

【展覽】

名稱｜【密度－林亦軒個展】

時間｜2023/7/25（二）-2023/9/2（六）

地點｜亞紀畫廊 （台北市中正區信義路二段79巷38號）

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一百年後的藝術家中是否還能透過地理性與文化性的衝擊與學習，揉合出嶄新的藝術形式？

亞紀畫廊很榮幸將於7月25日舉辦林亦軒個展「密度」，這是藝術家在畫廊的第四次個展，也是5月底參加畫廊週北京藝訪單元大獲好評的同名個展的延續。林亦軒也將發表第一本畫冊，集結2015年至今的創作、及與藝術家陳敬元的深刻訪談。

林亦軒繪畫中色彩、形式的大膽與反差，以及來自於拉美社會中習得的生活感，在過去五年內已經成為創作的一種基調，這次個展並加入對於對後印象派之後的歐洲繪畫的研究、熱衷於重探史前繪畫的原始與有機，他相信繪畫的工具即使走入現代，但與史前人類為滿足其需求與活動而創造的純粹繪畫能夠相應。繪畫不僅僅是形式上的抽象，更能是真實地被內在的生命力所鼓舞的創作。

名稱｜【跳出格子吧！機器 x 材料 x 藝術超展開】

時間｜2023/6/3（六）-2024/2/29（四）

地點｜奇美博物館（台南市仁德區文華路二段66號）

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奇美博物館和集團創辦人許文龍先生：「人生如果被畫上格子，就只能寫字了。」

本展覽以《跳出格子吧！機器 x 材料 x 藝術超展開》關注創新思維、社會變遷和藝術創造力之間的關聯，首次展出奇美博物館鮮為人知的產業類機器館藏，結合六個國家、八位藝術創作者，以機器工具、材料為靈感，展現「跳出格子」的藝術創作。

展覽共有四個單元——〈畫上格子只能寫字嗎？〉從新角度認識早期機器和許文龍跳出格子的故事；〈機器 x 超展開〉改變人們對機器運用的想像；〈材料 x 超展開〉呈現工業材料的多元變化；〈無限大工作室〉將一窺藝術家的思考迴路，跳出對日常景物的觀看框架。

名稱｜【覺光遠照—淨空老法師文物展】

時間｜2023/7/1 （六） - 2023/9/5 （二）

地點｜台北市中正區中山南路21號 （中正紀念堂一樓3展廳 ）

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二十世紀英國歷史學家湯恩比博士曾說：「欲解決二十一世紀的社會問題，唯有孔孟學說與大乘佛法。」

《覺光遠照―淨空老法師文物展》緬懷老法師不平凡的人生經歷，展出墨寶、文獻手稿、往來書信、文房器用等逾百件珍貴文物，向大眾展示其對世界宗教和平的貢獻及對佛教的深遠影響。

《覺光遠照—淨空老法師文物展》展覽各分區的亮點：「淨公道影」單元中特別精選老法師各個時期重要照片，以彰顯「教學為先」及「和平使者」兩個部分的事功，並與大事記年表的歷史照片互相呼應連結。

「文物留珍」陳設情境式的展區，展出老法師常使用的袈裟、念珠、講經架等文物，讓我們得以重溫過往聆聽老法師講經教學的日子。

「法水長流」展出老法師充滿文化內涵，字字是正法的珍貴墨寶，同時透過其書法墨跡，傳授佛陀覺行圓滿的清淨智慧。此外還有「文獻手稿」、「往來信札」，呈現出老法師行遍天下的弘法足跡，以及提倡世界宗教是一家，宗教之間能夠平等對待、和睦相處的理念，為促進世界和平做出貢獻。

【影視】

名稱｜《九槍》And Miles to Go Before I Sleep

上映時間｜2023/9/1（五）

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「殺死他的，真的是子彈嗎？」

愛唱歌的越南青年阮國非，為早日還債而淪為「逃跑移工」，努力工作期待衣錦還鄉。不料，2017年某日，阮國非在偏僻河邊被舉報意圖竊車，遭警察連開九槍，延誤送醫後身亡。輿論一面支持警方執法，一連串謎團卻在事件後逐一浮現。為什麼一名菜鳥警察要對赤裸的移工連開九槍？在槍響之前，又是哪些力量，迫使他成為一個命如草芥的逃跑移工？殺死他的，真的只是那九發子彈嗎？