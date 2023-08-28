【藝遊嚮導】8/29-9/04：崑劇《玉簪記》、浦契尼歌劇《藝術家的生涯》、幻響交響管樂團再現John Williams傑作，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
「當愛情發生了，什麼都擋不住追求幸福的心。」崑劇《玉簪記》演出南宋潘必正與陳嬌蓮，突破封建禮教和清規戒律的愛情故事。《覺光遠照―淨空老法師文物展》展出墨寶、文獻手稿、往來書信、文房器用等逾百件珍貴文物，緬懷老法師不平凡的人生經歷。歌劇《藝術家的生涯》以愛情為主題，透過音樂與戲劇的張力鋪陳，熱絡台灣的藝文產業。
【表演藝術】
名稱｜【2023台北藝穗節】《昨天，我把我阿嬤笑死了》
時間｜2023/9/2 （六） - 2023/9/3 （日）
地點｜藝秀設計影像工作室 （台北市大同區承德路三段63號4樓）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
「活在謊言裡面，不論多久都可以好好地活下去⋯⋯」
有時候說謊能讓自我感到安心，藉由短暫逃避現實以佯裝堅強，為了掩飾悲傷，也許，我們只能一直撒謊。
小風是一位特別乖巧的八歲小孩，超齡心智與豐富的想像力讓他總像個大人。某天，他從棉被裡鑽出來後，發現一切都跟原本的世界不一樣了，這裡有最喜歡的布偶皮皮、爸爸媽媽，還有疼愛他的阿嬤。如果能這樣繼續生活下去那該有多好！
「阿嬤她⋯⋯有點不舒服。」那天爸爸這樣跟小風說。於是，小風決定與家人聯手，聯合演出精彩好戲「OO大盜」，拯救生了重病的阿嬤，好讓一家人可以永遠生活在一起！
名稱｜【2023台北藝穗節】《烏腳之謎》講述表演
時間｜2023/9/1 （五） - 2023/9/2 （六）
地點｜紀州庵文學森林-古蹟大廣間 （台北市中正區同安街107號）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
人生就像游泳，創作也是，有時大口呼吸、有時從容感受、有時喘不過去，
唯一不變的是－好好換氣、保持前進。
＃井水－Baï LEE於 2021年發起《仁心仁術診療室》藝術計畫，以台灣醫療史「烏腳病」與家族史勾勒出1950年代台灣西南部沿海地區歷史框架，重新編織台灣人過往記憶與當代省思的交疊意象。此作品使用新媒體工具破解過往新聞政治符號，反思疾病與患者身體人權關係。
名稱｜崑劇《玉簪記》
時間｜2023/9/1 （五） 19:00
地點｜大稻埕戲苑（台北市大同區迪化街一段21號9樓）
備註｜本活動為售票活動
詳情請點擊
《雙槍陸文龍》、《八大槌》、《王佐斷臂》．．．不論是出現在京劇、歌仔戲，抑或是傳統布袋戲中，這齣戲講的都是同一個故事，出自章回小說《精忠岳傳》中最著名的段落之一。
《玉簪記》被譽為中國十大古典喜劇之一，是明代作家高濂創作的傳奇，以道姑陳妙常與書生潘必正的愛情為主軸，描寫二人起於相惜、進而相戀的越軌愛情。在封建禮教和清規戒律的轄制下，這份愛情如同飛蛾撲火且奮不顧身，雖然面對各方阻力卻不懦弱，令人感到驚心動魄而又蕩氣迴腸。當愛情發生了，什麼都擋不住追求幸福的心。
南宋潘必正與陳嬌蓮自幼定親，後嬌蓮之父亡故，又值金兀朮南侵，嬌蓮與母失散，寄居道觀，取法名妙常。書生潘必正臨安應試落第，羞於回家，寄居其姑母主持之女貞觀攻讀，與妙常相識，萌發了愛慕之心。兩人戀情被觀主姑母察覺後，催逼必正離觀，再次赴試，並親送至江邊，令其立即登船啟程。妙常獲悉後，急雇小舟追至江心，兩人互訴衷情而別。
【展覽】
名稱｜【密度－林亦軒個展】
時間｜2023/7/25（二）-2023/9/2（六）
地點｜亞紀畫廊 （台北市中正區信義路二段79巷38號）
一百年後的藝術家中是否還能透過地理性與文化性的衝擊與學習，揉合出嶄新的藝術形式？
亞紀畫廊很榮幸將於7月25日舉辦林亦軒個展「密度」，這是藝術家在畫廊的第四次個展，也是5月底參加畫廊週北京藝訪單元大獲好評的同名個展的延續。林亦軒也將發表第一本畫冊，集結2015年至今的創作、及與藝術家陳敬元的深刻訪談。
林亦軒繪畫中色彩、形式的大膽與反差，以及來自於拉美社會中習得的生活感，在過去五年內已經成為創作的一種基調，這次個展並加入對於對後印象派之後的歐洲繪畫的研究、熱衷於重探史前繪畫的原始與有機，他相信繪畫的工具即使走入現代，但與史前人類為滿足其需求與活動而創造的純粹繪畫能夠相應。繪畫不僅僅是形式上的抽象，更能是真實地被內在的生命力所鼓舞的創作。
名稱｜【跳出格子吧！機器 x 材料 x 藝術超展開】
時間｜2023/6/3（六）-2024/2/29（四）
地點｜奇美博物館（台南市仁德區文華路二段66號）
奇美博物館和集團創辦人許文龍先生：「人生如果被畫上格子，就只能寫字了。」
本展覽以《跳出格子吧！機器 x 材料 x 藝術超展開》關注創新思維、社會變遷和藝術創造力之間的關聯，首次展出奇美博物館鮮為人知的產業類機器館藏，結合六個國家、八位藝術創作者，以機器工具、材料為靈感，展現「跳出格子」的藝術創作。
展覽共有四個單元——〈畫上格子只能寫字嗎？〉從新角度認識早期機器和許文龍跳出格子的故事；〈機器 x 超展開〉改變人們對機器運用的想像；〈材料 x 超展開〉呈現工業材料的多元變化；〈無限大工作室〉將一窺藝術家的思考迴路，跳出對日常景物的觀看框架。
名稱｜【覺光遠照—淨空老法師文物展】
時間｜2023/7/1 （六） - 2023/9/5 （二）
地點｜台北市中正區中山南路21號 （中正紀念堂一樓3展廳 ）
二十世紀英國歷史學家湯恩比博士曾說：「欲解決二十一世紀的社會問題，唯有孔孟學說與大乘佛法。」
《覺光遠照―淨空老法師文物展》緬懷老法師不平凡的人生經歷，展出墨寶、文獻手稿、往來書信、文房器用等逾百件珍貴文物，向大眾展示其對世界宗教和平的貢獻及對佛教的深遠影響。
《覺光遠照—淨空老法師文物展》展覽各分區的亮點：「淨公道影」單元中特別精選老法師各個時期重要照片，以彰顯「教學為先」及「和平使者」兩個部分的事功，並與大事記年表的歷史照片互相呼應連結。
「文物留珍」陳設情境式的展區，展出老法師常使用的袈裟、念珠、講經架等文物，讓我們得以重溫過往聆聽老法師講經教學的日子。
「法水長流」展出老法師充滿文化內涵，字字是正法的珍貴墨寶，同時透過其書法墨跡，傳授佛陀覺行圓滿的清淨智慧。此外還有「文獻手稿」、「往來信札」，呈現出老法師行遍天下的弘法足跡，以及提倡世界宗教是一家，宗教之間能夠平等對待、和睦相處的理念，為促進世界和平做出貢獻。
【影視】
名稱｜《九槍》And Miles to Go Before I Sleep
上映時間｜2023/9/1（五）
詳情請點擊
「殺死他的，真的是子彈嗎？」
愛唱歌的越南青年阮國非，為早日還債而淪為「逃跑移工」，努力工作期待衣錦還鄉。不料，2017年某日，阮國非在偏僻河邊被舉報意圖竊車，遭警察連開九槍，延誤送醫後身亡。輿論一面支持警方執法，一連串謎團卻在事件後逐一浮現。為什麼一名菜鳥警察要對赤裸的移工連開九槍？在槍響之前，又是哪些力量，迫使他成為一個命如草芥的逃跑移工？殺死他的，真的只是那九發子彈嗎？
Tags：
讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。