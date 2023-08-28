守護慢飛天使：「大台中診所協會」醫師團隊愛心義診，「美麗境界」助慢飛兒重回社會懷抱

不少身心障礙者「慢飛天使」來自弱勢家庭，有的獲得各界資源支持，有的則必須透過庇護場所、社區復健、照護中心協助，才能逐步走向自力更生。一群專業且熱心醫師不只提供義診服務，甚至抵押房產組織資源創立院所，守護慢飛天使、築起人生避風港，期待他們成長茁壯，飛出自己的一片天。

守護慢飛天使健康成長，大台中診所協會愛心義診

（中央社）大台中診所協會連續多年發起醫師團隊前往家扶台中發展學園義診，不只省去家長帶幼童奔波辛勞，若發現任何異常，也能及早轉介治療資源，共同守護慢飛天使健康長大。

位於台中市西屯區的家扶台中發展學園，以照顧學齡前身障、發展遲緩幼童為主，提供早期治療，目前照顧近60名學童，透過每個月更換不同的主題課程，達到「治療」及「教育」目標。

家扶台中發展學園園長張緡鏐接受《中央社》記者專訪時表示，目前園內結合社工、治療師及教保員團隊，從各面向評估孩童發展現況，與家長討論後，制定每名孩童的個別化服務計畫，開闢適合的成長課程。

張緡鏐說，慢飛兒身體狀況需定期追蹤，但這些孩子敏感且脆弱，看診需比一般孩童付出更多的耐心及時間；大台中診所協會得知後，每年定期號召小兒科、耳鼻喉科醫師團隊到學園義診，提供園方及家長完善健康評估，另外，京典美學牙醫診所也提供口腔檢查。

大台中診所協會自民國106年起號召團隊前往義診，協會理事長陳俊宏表示，這些孩子可能因身心障礙或是發展遲緩，表達能力及認知普遍不足，例如一般兒童常見感冒、腸病毒等疾病痊癒快，但慢飛兒無法明確說出身體不舒服，可能延誤治療，義診讓孩子們在熟悉的環境裡接受健康檢查，也能省去家長奔波醫療院所的辛勞。

陳俊宏說，家扶照顧的慢飛兒非常多元，包括基因缺陷的唐氏症或染色體異常等，對照顧的家屬來說無法捨棄孩子，又要支持成長，過程可能面臨許多荊棘障礙，父母的壓力很大。

至於義診中常見疾病，陳俊宏指出，最常見的是呼吸道、中耳炎等感染，或是營養狀況，若發現過度肥胖，醫師會給家屬調配慢飛兒飲食建議，如果是玻璃娃娃（成骨發育不全症），就會建議哪些運動避免太激烈，使用輔具要注意避免傷害。

日常照顧上，陳俊宏說，他會特別關注有吞嚥問題的慢飛兒，建議家屬不能給予太多的流質食物，或是多訓練讓孩子自己進食，避免喪失生活自理能力；義診也常發現家屬未注意孩子有視力或皮膚問題，透過及時矯正與治療，減輕生活的不適感。

陳俊宏指出，慢飛兒成長過程中，常面臨肌肉無力、關節受限、營養缺乏等問題，提供正確資源轉介，才能避免延誤治療、甚至錯誤資訊造成更嚴重的傷害。

「服務別人其實就是回饋自己」陳俊宏說，有慢飛兒就算行動困難，還是堅持每天到學校上課，不會因為不舒服就抗拒；看到慢飛兒與家屬不放棄的精神，感受到生命韌性，也讓醫師們覺得有責任把事情做好。

Photo Credit: 中央社 大台中診所協會理事長陳俊宏（圖）表示，協會自民國106年起號召團隊前往家扶台中發展學園義診，讓發展遲緩孩子們在熟悉的環境裡接受健康檢查，也能省去家長奔波醫療院所的辛勞。中央社記者蘇木春攝 112年8月27日

重建信心給機會，美麗境界發掘慢飛天使人生價值

（中央社）精神科醫師林本堂20年前捐出老家並斥資整修，成立美麗境界社區復健中心，透過學習適應環境、職能訓練等，協助發展遲緩甚至退化的慢飛天使們適應生活，重回社會懷抱。

林本堂接受《中央社》專訪時表示，慢性精神疾病的病友，例如患有思覺失調症，大部分會從20歲左右、甚至青少年時期便開始發病，產生自理功能或是心智退化，若未及時治療，恐會退化至學齡前的狀態，甚至須終身服藥，慢飛天使可以說不分年齡。

「慢飛天使們需要一所中途之家」林本堂說，病友經過醫院治療出院後，回到家庭與家人相處可能會發生摩擦，甚至必須重複住院，除了藥物治療也需要精神復健。林本堂並成立美麗境界關懷之友協會，讓病友家屬們彼此交流相關資源、共同扶持。

他說，早年精神科的社區復健中心非常少，在聽聞家屬及患者的困擾與需求後，民國92年便決定將自己的老家捐出給協會成立復健中心，當時社會大眾對類似機構的接受度不高，幸好鄰居們與里長都相當支持，讓慢飛天使們有另一個家。

Photo Credit: 中央社 精神科醫師林本堂捐出老家並整修成立美麗境界社區復健中心（圖），透過學習適應環境、職能訓練等，協助發展遲緩甚至退化的慢飛天使適應生活，目前中心照顧30多名學員。中央社記者蘇木春攝 112年8月27日

美麗境界社區復健中心主任楊美珍說，中心主要是讓慢飛天使們在回歸家庭與社區前，能夠學習適應環境、人際互動的技巧，透過不同工作訓練組別，如手工組、中餐組、園藝組等，訓練自我照顧能力外，也有機會重返社會。

楊美珍說，目前中心照顧30多名學員，有9成以上都是思覺失調症的病友，年齡從20多歲到65歲都有，除了工作訓練外，也輔以健康維護、人際互動、社區適應等課程，透過社工、護理、職能等專業人員和學員一同討論設計學習內容。

40歲的慢飛天使小文（化名）患有思覺失調症，原先住在精神院所多年，剛到復健中心評估時，說話、如廁都有困難，退化程度極高。機構觀察發現小文擅長精細動作，於是教小文包手工皂膜，經過不斷練習，小文成為包膜最快、最好的學員，並領到獎勵金給家人補貼家用。

職能治療師藍巧慧說，從小文的個案來說，慢飛天使最需要的是「信心」，再來是「機會」與「接納」，或許大眾會先注意到他們的障礙，但機構成員們的目標是發掘他們的優點，並思考如何發揮他們的長處，讓慢飛天使在疾病的影響下，仍可以擁有人生價值。

藍巧慧表示，社會對慢飛天使接受度不高、給予的機會偏少，加上科技化的趨勢，整體環境並不友善。她提到，例如COVID-19疫情期間需上網預約疫苗、越來越多餐廳使用自助點餐系統，連一般民眾都需要重新學習操作方式，對於想重返社會生活的慢飛天使而言，必須付出更多努力。

「這些孩子需要機會」楊美珍說，希望有更多正向的力量，協助去污名化，以復健中心照顧學員的經驗來說，其實有很多正向的故事可以讓民眾知道，希望不要對病友有太多的刻板印象，而是在工作上給予機會與包容。