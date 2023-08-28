守護慢飛天使：抵押房產設「喜願家園」築避風港，「溫心公益空間」培養一技之長

不少身心障礙者「慢飛天使」來自弱勢家庭，有的獲得各界資源支持，有的則必須透過庇護場所、社區復健、照護中心協助，才能逐步走向自力更生。一群專業且熱心醫師不只提供義診服務，甚至抵押房產組織資源創立院所，守護慢飛天使、築起人生避風港，期待他們成長茁壯，飛出自己的一片天。

抵押房產設喜願家園，吳子鈞為慢飛天使築避風港

（中央社）台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞長期關注身心障礙者，15年前他抵押房地產、投入所有資產創設「喜願家園」，提供諮商輔導、職能培訓，希望給弱勢的慢飛天使溫暖的家。

吳子鈞接受《中央社》記者專訪時表示，他來自窮困的家庭，做過建築水泥抓漏，也當過角鋼店的切割及組裝工人，即使考上醫學院，第1年的學費多虧姨丈和阿姨的資助，在半工半讀下完成學業，因此深刻了解社會窮困者的心聲。

吳子鈞長期關注身心障礙者，尤其是精神障礙衍生的醫療照護問題，他表示，有些失覺失調症病友會合併學習或情緒障礙，若是狀況嚴重，生活與學習都相當困難，就算已經中高齡，心智與情緒控制上都可能像學齡前兒童，家屬照顧這些慢飛天使常常身心俱疲。

「就是想給他們一個家」吳子鈞說，某年除夕夜，他得知醫院內有一名精神障礙病友未回家吃團圓飯，反而是選擇留在院所，經詢問後，對方表示家人和親戚都很害怕，「早就把我的床墊丟掉了」，所以即使有家也回不得。

吳子鈞聽到後很震撼，加上長年行醫，得知有些精神照顧醫院常因床位不足不收這類患者，導致他們無處可去，因此起心動念，希望站在病友的角度，為他們打造一所長照療養住所。

15年前吳子鈞決定抵押房地產貸款，選擇在家鄉彰化鹿港旁的芳苑鄉，買下土地捐給他創設的宏恩社會福利慈善基金會，透過政府補助與各界的善款，興建3層樓住宿型療養機構，以「歡喜甘願」為題命名「喜願家園」，從民國107年4月起開始服務，目前有144名照顧對象。

「我沒有留財產給子女」吳子鈞說，他將所有資產都投入園區，4名子女現在都是醫生，先前曾告訴他們「我沒有遺產可以分，要你們自己去打拚」，就算如此，妻子與子女們都相當支持他的決定。

Photo Credit: 中央社 彰化縣芳苑鄉喜願家園目前有超過百名照顧對象，雖 然經費募集困難，仍建有聲光治療等多元教室，希望提供住民較完善的照顧品質。中央社記者蘇木春攝 112年8月27日

面對經費募集困難，園區仍強化建築逃生安全與病房設計，並建有包含健身運動、聲光治療、復健等項目多元教室，希望提供住民較完善的居住品質。

不過，人力是個問題，吳子鈞說，芳苑較偏遠，常面臨找不到人來面試的窘境，於是改以免費提供食宿作為誘因，希望吸引更多醫護人力投入。

對於照顧的慢飛天使，吳子鈞說，治療團隊會依照服務對象的個人喜好及專長，進行生活技能教導，區分清潔、烘焙、園藝等職能工作培訓，甚至透過音樂治療組成燕子樂隊，到全台各地演出，讓他們擁有一技之長，有機會走出另一片天空。

「他們缺乏被瞭解」吳子鈞說，大眾常對身心障礙患者帶有標籤，甚至污名化。他認為，應從小學開始教育有關身心障礙患者的知識，了解相關知識便能學會尊重、接納及不漠視，知曉只有病人、沒有犯人的道理。

Photo Credit: 中央社 台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞（圖）長期關注身心 障礙者，他抵押房地產、投入所有資產創設「喜願家 園」，希望給慢飛天使一個溫暖的家。中央社記者蘇木春攝 112年8月27日

溫心公益空間培養一技之長，慢飛天使接軌社會

（中央社）許多身心障礙者離開校園後僅能留在家，少了刺激恐加速退化。來到「溫心公益空間」提供的小作所和日照中心，學習製作手工品、生活自理，最終目標進入職場，教保員協助慢飛天使接軌社會。

位於台中市南區復興路上的「溫心公益空間」，支持與陪伴許多身心障礙者。在小作所內學習製作手工皂、包裝、義賣等，豐富身心障礙者生活。日照服務提供生活自理訓練、認知課程、體適能運動，用於未來可重回社會的訓練。

走進溫心公益空間，一旁架子上擺滿了手工皂、珪藻土杯墊、紫蘇梅等，都是學員創作的作品。

擔任社工已7年的韓禧恩，目前在溫心公益空間擔任副主任兼社工督導，她接受《中央社》記者採訪時提到，溫心公益空間目前小作所收有5人、社區日照有4人，學員週一到週五到小作所報到，進行作業活動的訓練，如手工皂、烘焙等。

韓禧恩表示，智能障礙者的學習速度緩慢，容易忘記，必須重複教導，例如練習操作切皂機，輕度者可能3、4個月可以上手，中重度者得花上半年至1年時間，才能進行下個階段的工作。

這些學員透過學習製作手工皂進而義賣，在義賣過程學習與人溝通接觸，義賣收入作為獎勵，而營造職場情境、按表操課的生活模式，學員除了能理解社會工作模式，也讓家人有喘息空間。

韓禧恩指出，身心障礙者到小作所、日照空間學習，不一定每個人都是要進入社會職場，有些孩子在高中畢業後，沒有其他環境刺激，逐漸退化，部分家長只希望孩子可以開心、快樂生活，不要太快退化。

她分享學員案例，阿鎧是中度智能障礙伴隨身心症者，因父親早逝，母親獨自撫養阿鎧兄弟，因媽媽親職能力不佳，導致家庭功能不彰，無法養成阿鎧穩定的生活作息。阿鎧在小作所培養工作能力、態度，後來進入庇護工場工作，但家中無人支持他用藥，因此精神不佳，無法應付庇護工場的工作。

韓禧恩說，社工協助阿鎧進入社區家園居住，培養他自我照顧能力、穩定用藥、固定作息，目前阿鎧回到小作所學習手工皂，再次出現笑容、自信，希望未來有機會重回職場。

Photo Credit: 中央社 位於台中市南區復興路的「溫心公益空間」教導學員 如何結帳，協助學員接軌社會，讓學員未來能順利進 入職場。（溫心公益空間提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年8月27日

19歲的小廷個性內向害羞，是不擅表達情感的自閉大男孩，他情緒起伏大，不會察言觀色，交談時伴隨吼叫，在社交人際遇到困難。

小廷在教保老師引導下，學習讓情緒冷靜以及正確的表達方式，在義賣活動中練習與人互動，目前已在社會職場工作。

被問到從事社工工作是否有過挫折，韓禧恩表示，智能障礙者因認知關係，無法正確理解對話內容，加上自閉症伴隨有固著行為，影響人際關係，但是只要觀察、理解他們的癥結點，耐心安撫、溝通，他們也可以理解。