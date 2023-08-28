守護慢飛天使：抵押房產設「喜願家園」築避風港，「溫心公益空間」培養一技之長
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台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞長期關注身心障礙者，15年前他抵押房地產、投入所有資產創設「喜願家園」，提供諮商輔導、職能培訓，希望給弱勢的慢飛天使溫暖的家。許多身心障礙者離開校園後僅能留在家，少了刺激恐加速退化。來到「溫心公益空間」提供的小作所和日照中心，學習製作手工品、生活自理，最終目標進入職場，教保員協助慢飛天使接軌社會。
不少身心障礙者「慢飛天使」來自弱勢家庭，有的獲得各界資源支持，有的則必須透過庇護場所、社區復健、照護中心協助，才能逐步走向自力更生。一群專業且熱心醫師不只提供義診服務，甚至抵押房產組織資源創立院所，守護慢飛天使、築起人生避風港，期待他們成長茁壯，飛出自己的一片天。
抵押房產設喜願家園，吳子鈞為慢飛天使築避風港
（中央社）台中宏恩醫療體系總院長吳子鈞長期關注身心障礙者，15年前他抵押房地產、投入所有資產創設「喜願家園」，提供諮商輔導、職能培訓，希望給弱勢的慢飛天使溫暖的家。
吳子鈞接受《中央社》記者專訪時表示，他來自窮困的家庭，做過建築水泥抓漏，也當過角鋼店的切割及組裝工人，即使考上醫學院，第1年的學費多虧姨丈和阿姨的資助，在半工半讀下完成學業，因此深刻了解社會窮困者的心聲。
吳子鈞長期關注身心障礙者，尤其是精神障礙衍生的醫療照護問題，他表示，有些失覺失調症病友會合併學習或情緒障礙，若是狀況嚴重，生活與學習都相當困難，就算已經中高齡，心智與情緒控制上都可能像學齡前兒童，家屬照顧這些慢飛天使常常身心俱疲。
「就是想給他們一個家」吳子鈞說，某年除夕夜，他得知醫院內有一名精神障礙病友未回家吃團圓飯，反而是選擇留在院所，經詢問後，對方表示家人和親戚都很害怕，「早就把我的床墊丟掉了」，所以即使有家也回不得。
吳子鈞聽到後很震撼，加上長年行醫，得知有些精神照顧醫院常因床位不足不收這類患者，導致他們無處可去，因此起心動念，希望站在病友的角度，為他們打造一所長照療養住所。
15年前吳子鈞決定抵押房地產貸款，選擇在家鄉彰化鹿港旁的芳苑鄉，買下土地捐給他創設的宏恩社會福利慈善基金會，透過政府補助與各界的善款，興建3層樓住宿型療養機構，以「歡喜甘願」為題命名「喜願家園」，從民國107年4月起開始服務，目前有144名照顧對象。
「我沒有留財產給子女」吳子鈞說，他將所有資產都投入園區，4名子女現在都是醫生，先前曾告訴他們「我沒有遺產可以分，要你們自己去打拚」，就算如此，妻子與子女們都相當支持他的決定。
面對經費募集困難，園區仍強化建築逃生安全與病房設計，並建有包含健身運動、聲光治療、復健等項目多元教室，希望提供住民較完善的居住品質。
不過，人力是個問題，吳子鈞說，芳苑較偏遠，常面臨找不到人來面試的窘境，於是改以免費提供食宿作為誘因，希望吸引更多醫護人力投入。
對於照顧的慢飛天使，吳子鈞說，治療團隊會依照服務對象的個人喜好及專長，進行生活技能教導，區分清潔、烘焙、園藝等職能工作培訓，甚至透過音樂治療組成燕子樂隊，到全台各地演出，讓他們擁有一技之長，有機會走出另一片天空。
「他們缺乏被瞭解」吳子鈞說，大眾常對身心障礙患者帶有標籤，甚至污名化。他認為，應從小學開始教育有關身心障礙患者的知識，了解相關知識便能學會尊重、接納及不漠視，知曉只有病人、沒有犯人的道理。
溫心公益空間培養一技之長，慢飛天使接軌社會
（中央社）許多身心障礙者離開校園後僅能留在家，少了刺激恐加速退化。來到「溫心公益空間」提供的小作所和日照中心，學習製作手工品、生活自理，最終目標進入職場，教保員協助慢飛天使接軌社會。
位於台中市南區復興路上的「溫心公益空間」，支持與陪伴許多身心障礙者。在小作所內學習製作手工皂、包裝、義賣等，豐富身心障礙者生活。日照服務提供生活自理訓練、認知課程、體適能運動，用於未來可重回社會的訓練。
走進溫心公益空間，一旁架子上擺滿了手工皂、珪藻土杯墊、紫蘇梅等，都是學員創作的作品。
擔任社工已7年的韓禧恩，目前在溫心公益空間擔任副主任兼社工督導，她接受《中央社》記者採訪時提到，溫心公益空間目前小作所收有5人、社區日照有4人，學員週一到週五到小作所報到，進行作業活動的訓練，如手工皂、烘焙等。
韓禧恩表示，智能障礙者的學習速度緩慢，容易忘記，必須重複教導，例如練習操作切皂機，輕度者可能3、4個月可以上手，中重度者得花上半年至1年時間，才能進行下個階段的工作。
這些學員透過學習製作手工皂進而義賣，在義賣過程學習與人溝通接觸，義賣收入作為獎勵，而營造職場情境、按表操課的生活模式，學員除了能理解社會工作模式，也讓家人有喘息空間。
韓禧恩指出，身心障礙者到小作所、日照空間學習，不一定每個人都是要進入社會職場，有些孩子在高中畢業後，沒有其他環境刺激，逐漸退化，部分家長只希望孩子可以開心、快樂生活，不要太快退化。
她分享學員案例，阿鎧是中度智能障礙伴隨身心症者，因父親早逝，母親獨自撫養阿鎧兄弟，因媽媽親職能力不佳，導致家庭功能不彰，無法養成阿鎧穩定的生活作息。阿鎧在小作所培養工作能力、態度，後來進入庇護工場工作，但家中無人支持他用藥，因此精神不佳，無法應付庇護工場的工作。
韓禧恩說，社工協助阿鎧進入社區家園居住，培養他自我照顧能力、穩定用藥、固定作息，目前阿鎧回到小作所學習手工皂，再次出現笑容、自信，希望未來有機會重回職場。
19歲的小廷個性內向害羞，是不擅表達情感的自閉大男孩，他情緒起伏大，不會察言觀色，交談時伴隨吼叫，在社交人際遇到困難。
小廷在教保老師引導下，學習讓情緒冷靜以及正確的表達方式，在義賣活動中練習與人互動，目前已在社會職場工作。
被問到從事社工工作是否有過挫折，韓禧恩表示，智能障礙者因認知關係，無法正確理解對話內容，加上自閉症伴隨有固著行為，影響人際關係，但是只要觀察、理解他們的癥結點，耐心安撫、溝通，他們也可以理解。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com