辛巴威總統贏得連任，國際觀察團表示投票未達民主標準；加彭大選後網路中斷實施宵禁，反對派控舞弊
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歐洲聯盟觀察團負責人指出，辛巴威大選是在「恐懼氛圍」下展開；南部非洲國家組成的「非南開發共同體」（SADC）任務團則注意有投票延誤、禁止集會以及官媒報導偏頗等現象。現任總統姆南加瓦因冷酷無情而贏得「鱷魚」綽號。分析人士認為，他比穆加比更加專制，卻沒有穆加比的才智及遠見。
辛巴威總統贏得連任，觀察團：投票未達民主標準
（中央社）辛巴威選舉委員會26日深夜表示，現年80歲的總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）在上週大選以52％得票率贏得第二任期。然而，國際觀察團表示，這場大選未達民主標準。
《路透社》和《法新社》報導，姆南加瓦於2017年一場軍事政變後，取代萬年總統穆加比（Robert Mugabe）掌權。這次大選選前外界即普遍預料姆南加瓦將連任成功，分析師也曾表示選情一面倒向執政黨。
根據辛巴威選舉委員會數據，姆南加瓦的主要競爭對手、反對派「改變公民聯盟」（Citizens Coalition for Change）領導人查米薩（Nelson Chamisa）得票率為44％。
2018年大選時，姆南加瓦險勝查米薩；反對派當年稱選舉存有舞弊，但憲法法院維持大選結果。
姆南加瓦所屬的辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）已掌權超過40年。
這次大選選前大致上並未出現暴力事件，但警察例行性禁止反對派集會，並依辛巴威嚴苛的公共秩序法逮捕反對派支持者。
辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線否認他們握有不公平優勢，也否認以舞弊手段尋求影響大選結果。
歐洲聯盟觀察團負責人25日指出，這個星期的大選是在「恐懼氛圍」下展開；南部非洲國家組成的「非南開發共同體」（SADC）任務團則注意有投票延誤、禁止集會以及官媒報導偏頗等現象。
姆南加瓦因冷酷無情而贏得「鱷魚」綽號。分析人士認為，他比穆加比更加專制，卻沒有穆加比的才智及遠見。
姆南加瓦治下的辛巴威，經濟正一步步崩塌，存在惡性通貨膨脹、失業和貪腐等問題。而他在選前採取了壓制異己和打壓反對派等舉措。
辛巴威政治研究員若夫圖普羅斯（Brian Raftopoulos）說：「他是一個非常專制、非常獨裁的人物。」
加彭總統大選後網路中斷當局實施宵禁，反對派控舞弊
隨著26日的投票接近尾聲，加彭（Gabon）切斷網路連結，並宣布實施宵禁。反對派領導人翁多・奧沙（Albert Ondo Ossa）譴責他與現任總統阿里・邦戈（Ali Bongo Ondimba）的總統選戰中，存有「詐欺行為」。
法新社報導，包括阿里・邦戈、翁多・奧沙在內的14名候選人，角逐加彭這個石油資源豐富中非國家的最高職位。
但投票開始後不久，翁多・奧沙就在社群媒體上開直播，呼籲阿里・邦戈下台，並表示自己可以「擔保」他的安全。
不到兩個小時，加彭的網路就被切斷，該國通訊部長姆本巴・比薩沃（Rodrigue Mboumba Bissawou）在國營電視台上宣布要切斷網路，並自27日晚間起，每晚7時至隔天凌晨6時實施宵禁。
他表示，這些行動是為了「打擊鼓吹暴力的聲音和假消息的蔓延」。此外，任何集會和示威均須提前3天通報。
國營電視台還宣布，部分投票所開放的時間比原訂計畫晚，那是因為投票所需的物品延遲送達，才讓開放時間跟著延後。
加彭國營電視台還報導說，該國的廣播當局HAC還下令，法國的頻道法國24台（France 24）、法國國際廣播電台（Radio France Internationale, RFI）和法國電視頻道TV5Monde暫時停播。
HAC指控這些媒體對於加彭此次選舉的報導「缺乏客觀及平衡」。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。