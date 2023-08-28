辛巴威總統贏得連任，國際觀察團表示投票未達民主標準；加彭大選後網路中斷實施宵禁，反對派控舞弊

辛巴威總統贏得連任，觀察團：投票未達民主標準

（中央社）辛巴威選舉委員會26日深夜表示，現年80歲的總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）在上週大選以52％得票率贏得第二任期。然而，國際觀察團表示，這場大選未達民主標準。

《路透社》和《法新社》報導，姆南加瓦於2017年一場軍事政變後，取代萬年總統穆加比（Robert Mugabe）掌權。這次大選選前外界即普遍預料姆南加瓦將連任成功，分析師也曾表示選情一面倒向執政黨。

根據辛巴威選舉委員會數據，姆南加瓦的主要競爭對手、反對派「改變公民聯盟」（Citizens Coalition for Change）領導人查米薩（Nelson Chamisa）得票率為44％。

2018年大選時，姆南加瓦險勝查米薩；反對派當年稱選舉存有舞弊，但憲法法院維持大選結果。

姆南加瓦所屬的辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）已掌權超過40年。

這次大選選前大致上並未出現暴力事件，但警察例行性禁止反對派集會，並依辛巴威嚴苛的公共秩序法逮捕反對派支持者。

辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線否認他們握有不公平優勢，也否認以舞弊手段尋求影響大選結果。

歐洲聯盟觀察團負責人25日指出，這個星期的大選是在「恐懼氛圍」下展開；南部非洲國家組成的「非南開發共同體」（SADC）任務團則注意有投票延誤、禁止集會以及官媒報導偏頗等現象。

姆南加瓦因冷酷無情而贏得「鱷魚」綽號。分析人士認為，他比穆加比更加專制，卻沒有穆加比的才智及遠見。

姆南加瓦治下的辛巴威，經濟正一步步崩塌，存在惡性通貨膨脹、失業和貪腐等問題。而他在選前採取了壓制異己和打壓反對派等舉措。

辛巴威政治研究員若夫圖普羅斯（Brian Raftopoulos）說：「他是一個非常專制、非常獨裁的人物。」

加彭總統大選後網路中斷當局實施宵禁，反對派控舞弊

隨著26日的投票接近尾聲，加彭（Gabon）切斷網路連結，並宣布實施宵禁。反對派領導人翁多・奧沙（Albert Ondo Ossa）譴責他與現任總統阿里・邦戈（Ali Bongo Ondimba）的總統選戰中，存有「詐欺行為」。

法新社報導，包括阿里・邦戈、翁多・奧沙在內的14名候選人，角逐加彭這個石油資源豐富中非國家的最高職位。

但投票開始後不久，翁多・奧沙就在社群媒體上開直播，呼籲阿里・邦戈下台，並表示自己可以「擔保」他的安全。

不到兩個小時，加彭的網路就被切斷，該國通訊部長姆本巴・比薩沃（Rodrigue Mboumba Bissawou）在國營電視台上宣布要切斷網路，並自27日晚間起，每晚7時至隔天凌晨6時實施宵禁。

他表示，這些行動是為了「打擊鼓吹暴力的聲音和假消息的蔓延」。此外，任何集會和示威均須提前3天通報。

國營電視台還宣布，部分投票所開放的時間比原訂計畫晚，那是因為投票所需的物品延遲送達，才讓開放時間跟著延後。

加彭國營電視台還報導說，該國的廣播當局HAC還下令，法國的頻道法國24台（France 24）、法國國際廣播電台（Radio France Internationale, RFI）和法國電視頻道TV5Monde暫時停播。

HAC指控這些媒體對於加彭此次選舉的報導「缺乏客觀及平衡」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航