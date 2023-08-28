2023/08/28,
印太

不滿與反軍方組織接觸，緬甸軍政府宣布驅逐東帝汶外交官

不滿與反軍方組織接觸，緬甸軍政府宣布驅逐東帝汶外交官
東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）7月在首都狄力（Dili）接見「全國團結政府」外交部長辛瑪昂（Zin Mar Aung）。Photo Credit: Zin Mar Aung推特

我們想讓你知道的是

由於東帝汶政府近期與反緬甸軍方的影子政府「民族團結政府」成員接觸，緬甸軍政府宣布驅逐東帝汶外交官，要求必須最遲在9月1日前離開首都仰光。

美聯社》報導，緬甸軍政府在昨日（27日）下令東帝汶高級外交官離開該國，以作為對東帝汶政府與反軍方的緬甸民族團結政府舉行會議的報復行動。

緬甸軍政府的外交部聲明稱，東帝汶與緬甸影子政府「民族團結政府」（NUG）進行了接觸，該政府堅持自身是軍方於2021年2月1日從民選政府手中奪取政權後的合法政府。緬甸軍政府始終視民族團結政府為恐怖組織。

外交部表示，已於上週五（25日）通知東帝汶駐緬甸最大城市仰光的臨時代辦（Charge d'Affaires）離開該國，最遲必須在9月1日前離開，而該名代辦相信是自軍方奪權以來，第一位被逐出緬甸的外交官。

報導指出，自緬甸軍方奪權以來，許多國家已經降低了與緬甸的關係，並將副大使留在原地代替大使。

作為亞洲最年輕的國家，東帝汶公開批評緬甸的軍事統治者，並支持該國反對派。今年7月，東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）正式邀請了緬甸民族團結政府的外交部長辛瑪昂（Zin Mar Aung）參加了前東帝汶獨立戰士、現任總理古斯芒（Xanana Gusmão）的就職典禮。

在上週，緬甸民族團結政府的人權部長翁苗敏（Aung Myo Min）也被邀請在東帝汶開設一個人權培訓計劃，並與東帝汶總統霍塔見面。

緬甸外交部表示：「東帝汶政府的這些不負責任的舉動，不僅損害了兩國之間的雙邊外交關係，還鼓勵恐怖主義組織在緬甸進一步實施暴力行為。」

東帝汶政府也譴責了緬甸驅逐外交官的決定，東帝汶政府表示：「東帝汶重申支持一切努力，以恢復緬甸的民主秩序，並表達對緬甸人民的團結，同時敦促軍政府尊重人權，尋求和平、建設性的方案解決危機。」

雅加達郵報》引述法新社報導，東帝汶有望成為東協（ASEAN）的第11個成員國，但東帝汶總理古斯芒於本月早些時候表示，如果東協未能說服緬甸軍政府結束衝突，那東帝汶可能會重新考慮是否加入東協。駐捷克首都布拉格的緬甸民族團結政府代表林丹（Linn Thant）也譴責了軍政府的決定，他表示驅逐東帝汶外交官的理由毫無道理。法新社指出，目前仍不清楚東帝汶駐緬甸外交官的下落情形。

緬甸軍方自2021年奪權以來，引發了大規模的民眾示威抗議，安全部隊以致命的武力鎮壓了這些抗議，但也觸發了更大規模的武裝抵抗運動，一些聯合國專家形容，緬甸已陷入了內戰狀態。根據緬甸援助政治犯協會的統計，已有超過4000名平民被安全部隊殺害，近2萬人被監禁。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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