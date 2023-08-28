德經處發表年度《社會責任專刊》，台灣默克、巴斯夫協助台積電德國廠落實社企責任

德國經濟辦事處今（28）日發表《德商對台企業社會責任專刊》，收錄28家在台德商於2022年及2023年間對台灣社會進行的企業社會責任專案，並頒發「創新企業社會責任獎」給化學公司台灣巴斯夫、複合材料台灣易格斯以及半導體材料大廠台灣默克集團。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）、德國在台協會副代表何峰（Andreas Hofem）、外交部歐洲司科長蔣憶萍、經濟部投資業務處張銘斌處長皆出席。

德國經濟辦事處每年都會針對「德商對台企業社會責任」進行投票，由在台德商社交圈及大眾票選，選出最創新的企業社會責任活動，今年28家參與公司的專案中，由台灣巴斯夫的「小小化學家」實驗教育、台灣易格斯回收廢棄塑膠與拖鏈再造為盆栽與環保袋、台灣默克的「台灣環島科普列車」脫穎而出。

林百科致詞表示，作為台灣德國產業與商務的官方代表，非常驕傲能看到德國企業每年都會進行許多企業社會責任活動，對台灣社會與環境給予正面的影響。第4期《德商企業社會責任專刊》共涵蓋超過57項由28家在台德商過去一年舉行的企業社會責任專案，包括安聯人壽、台灣拜耳、台灣博世、台灣英飛凌、卡爾蔡司、西門子、達德能源等，遍及多項產業領域。

林百科特別提到，今年參與的德商比去年多5家，從慈善募款、社區參與、淨零碳排、循環經濟到特殊教育專案等活動，還新增了聯合國永續發展目標（SDGs），28間參與德商幾乎都實踐全部17個永續發展目標，平均每家企業達成3個目標。

德國在台協會副代表何峰表示，許多企業認識到自己對社會和環境問題有責任、越來越重視履行這份責任，德國政府也響應社會日益增長的需求，提出相關的供應鏈法案，要求公司在其全球供應鏈中，更尊重人權及社會影響力。何峰直言，這「不是一件容易的事」，許多人批評這是一種負擔，會降低全球競爭力，但他指出，今年報告已經充分證明，許多德國企業已經把這種所謂的負擔和責任，變成了一種美德。

台積電本月宣布將在德國德勒斯登（Dresden）設廠，許多供應商進入德國市場，勢必也要符合當地法規要求的企業社會責任，在台德商今表示，已有提供協助。台灣巴斯夫總經理黃仙蒂表示，台積電已訂定自己的永續目標，也邀請其供應商配合，台灣巴斯夫提供台積電半導體化學原料時，台積電便要求要可重複使用的包材；台積電也邀請供應商採買綠電，各階供應鏈體系共同做到降低碳排。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 台灣巴斯夫總經理黃仙蒂分享如何善盡社會企業責任。

作為台積電的材料供應商，台灣默克集團公關暨政府事務總監黃郁惠也指出，正與台積電合作實現減碳目標。黃郁惠說，默克有很多產品正將產地搬移到台灣，已宣布在台有170億元投入半導體科技事業產線與研發動能。黃郁惠強調，一條產品線搬到台灣，將能減少800噸的碳排放，「更多的產品轉移到台灣，這對台積電和其他客戶來說（在減少碳排上）是很大的幫助」。

德經處處長：在台德商「沒有一家」因兩岸問題打算外移

台海局勢緊張，是否影響在台德商投資意願？林百科會後接受媒體訪問時表示，德國經濟辦事處的確曾與在台德商高層進行會議，討論當前台海局勢的變化和挑戰，但「沒有一家」公司因為兩岸緊張局勢，而將投資從台灣轉移到任何國家。

林百科更指出，從今年的直接投資數據可見，德國是台灣最大的投資國，且都是長期投資，顯示德國企業對台灣的長期承諾，以及對台灣商業環境、業務穩定性的堅定信念。

德國萊茵再生能源（RWE Renewables）2022年6月宣布插旗台灣離岸風電市場、規劃開發六座風場，卻在今年5月宣布退出台灣市場，是否對台灣「信心不夠」？林百科回應《關鍵評論網》，他不能對單一公司的決策發表評論，但就他了解，目前離岸風電領域競爭激烈，許多國家都有新的工程計畫，但在台灣看到了「嚴重的延宕」。

林百科指出，台灣離岸風電現在進入第三階段遴選，但或因COVID-19疫情緣故，仍處於最終確定階段（尚未完成行政契約簽署）。林百科直言，這種延宕「當然引起了一些擔憂」，但他強調，台灣的條件很好、環境很棒，是德商「該去的地方」，希望政府加快進度。

德國經濟辦事處今年2月發布「2022/2023年在台德商年度商業信心調查報告」，調查的251家在台德商結果表示，在台德商不安感升高，有超過5成的在台德商視兩岸關係為未來的商業挑戰。不過，儘管未來的商業發展前景略為不明朗，仍有96.7%德商表示將續留台灣，不會將投資轉移到其他市場。

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核稿編輯：邱宜君