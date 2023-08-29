碘鹽、食鹽傻傻分不清楚：中國「盲搶鹽事件」再次上演，台灣五十步笑百步

碘鹽的多重宇宙

一、

上過初中化學課的人應該都知道，酸鹼中和之後會產生鹽（Salt），而鹽有很多種。

氯化鈉（食鹽）是一種鹽，碘化鉀是一種鹽，而加了少量碘化鉀跟碘化鈉的食鹽也是一種鹽。

二、

2011年日本福島核災之後，由於事故現場釋放出不少放射性碘同位素，而放性線碘同位素被人體的甲狀腺吸收之後，會有引發甲狀腺癌的風險，所以當時有許多科學家就公開討論，是否要讓福島核電廠的工作人員跟災區的災民服用「碘鹽」。

而他們所說的「碘鹽」，其實是碘化鉀，而不是食鹽氯化鈉。因為人吃了大量的（沒有放射性的）碘化鉀之後，甲狀腺裡的碘元素會趨近飽和，然後就不會再吸收環境中的放射性碘同位素了。

三、

當時那些關於「碘鹽」的新聞傳入中國之後，許多中國人分不清「碘鹽」（碘化鉀）跟「食鹽」（氯化鈉）的差別，於是就去瘋狂採購食鹽。

史稱「盲搶鹽事件」，維基百科還有專屬條目。

四、

「盲搶鹽事件」發生之後，有人善意提醒那些中國網民，科學家們所說的「碘鹽」不是「食鹽」，但是許多中國網民們還是堅稱，他們在超市買的就是「碘鹽」。

事實上，超市裡賣的「碘鹽」是加了微量碘化鉀跟碘化鈉的食鹽，而不是純的碘化鉀。在食鹽裡面加上微量的碘元素可以防止甲狀腺腫大，但是沒辦法防止放射性碘所造成的甲狀腺癌。

五、

最近幾天，由於日本福島核電廠開始將含氚的廢水排入太平洋，結果中國再度爆發搶鹽風潮，而且這股風潮還傳入了韓國跟台灣。

2011年中國發生盲搶鹽事件的時候，許多台灣人還嘲笑祖國人民弱智。但這次可以說是五十步笑百步了。

六、

此外，這次的搶鹽風潮連「理論基礎」都省了，好像沒有人提到「碘鹽」的事情。

事實上，氚是氫的同位素，而食鹽的成分是氯化鈉，所以食鹽除非是受潮，否則應該不會有氫元素，也不會有氚。

七、

現代的網路世界是個多重宇宙，人們各自相信他們所要相信的。我覺得那些「盲搶鹽」的群眾很瞎，但說不定那些搶鹽的群眾也覺得我缺乏科學常識。

誰知道呢？氚是核融合的原料，而這幾天我剛好在日本，也許我多吃一些含氚的海鹽，然後穿上一件有LK-99成份的外套，那下次我確診發燒的時候，就可以自身低溫核融合發電了。

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航