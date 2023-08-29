對核電極為保守的德國，如何看待日本排放核處理水？

文：德國之聲中文網

福島核電廠發生熔爐事故後，一直需要使用大量海水來冷卻爐心，否則仍在持續發生反應的核燃料就有可能引發更為嚴重的事故。12年來，福島核電廠已經積壓了13.43億立方公尺的廢水，並且還在以每天170立方公尺的速度增加。因此，營運方東電公司在獲得日本政府以及國際原子能總署的認可後，從8月24日起將這些受到核污染的海水過濾後排向太平洋。

各方圍繞此的爭議主要在於：這些經過處理的核處理水是否安全？是否真的如東電公司所說，處理後的處理水中只含有「氚」這一種放射性物質、與其他國家正常營運的核電廠所排放的冷卻水相當？

排海比存放更安全？

在接受《德國之聲》採訪時，德國輻射專家，維也納理工大學教授施泰因豪瑟（Georg Steinhauser）表示，只要稀釋後緩慢排海，氚對人體與環境均不構成顯著危險，而早年間各大國進行的核武器試驗殘留在海洋中的氚，遠遠高於福島核電廠的計劃排放量。「而且氚不會在海洋生物中富集，不會像汞那樣富集在鮪魚等生物體內。而是會不斷地稀釋。」

施泰因豪瑟還認為，鑑於繼續存放核廢水會導致滲入地底的風險增高、煮沸排入大氣的風險不可控，因此排向大海是當前條件下最優、最安全的方案，也是包括國際原子能總署在內的許多人都推薦的方案。

喝一杯也沒事？

漢諾威大學放射生態學與輻射防護研究所的瓦爾特教授（Clemens Walther）在接受《德廣聯》採訪時也指出，按照東電公司的說法，目前採用的過濾方案能夠濾走62種放射性物質，此後處理水只剩下碳14和氫3（又稱氚）這兩種放射性同位素。「氚在自然界中本身就存在。宇宙射線不斷轟擊大氣層，就會產生這種氫的放射性同位素。在土壤、海洋、河流、食品、動物內到處都有，人體內也存在氚。」

瓦爾特還指出，福島的核處理水排海，其每年的氚排放量大約與正常運行的核電廠冷卻水相當，而且歐洲的一些核設施排放的處理水其放射性還要遠遠高於這個水準，但也依然在可接受的範圍內。「甚至可以這樣說：如果我們喝一杯福島的處理後核處理水，進入人體內的氚的輻射量，差不多就是我們乘坐一個小時飛機遭受的宇宙射線輻射。」

瓦爾特還認為，中韓等鄰國對福島核處理水排海表示強烈抗議，其背後可能有著政治動機，而不一定是真的擔心東亞地區的水產品內會有更高的放射性。

日方有意瞞報？

不過，國際醫生防止核戰聯盟（IPPNW）德國分部的施密德（Jörg Schmid），並不認同福島核處理水無害的說法。這位醫生在接受《德新社》採訪時說，儘管東電公司高度稀釋了核處理水，但是這並不會改變排向大海的放射性物質總量，「科學研究表明，即便是極低的輻射劑量，也會對健康造成損害。」

德國環境部長萊姆科（Steffi Lemke）也警告說，只有在窮盡一切其他手段後，方能採取這樣的「萬不得已方案」；即便排海是不可避免的，也應該「慎之又慎」。她在今年4月的G7環境部長會議上也曾要求日方：相關訊息必須對周邊民眾公開，且應該讓公眾參與這一決策。

環保組織綠色和平則認為，日本方面對外刻意壓低了估算輻射值，並且故意將公眾的注意力轉向危害性不大的氚。

綠色和平日本辦公室高級核專家肖恩・伯尼（Shaun Burnie）對《德國之聲》表示：「日本政府在轉移媒體和本國民眾視線的工作上做得很好，使民眾聚焦於含氚處理水，並聲稱這不會對環境造成危害。但核處理水中含有許多已知對人體健康和環境有害的放射性物質，包括鍶90。」

據伯尼稱，洩露的東電內部文件證明，即使通過處理，也無法將許多放射性同位素如碘、釕、銠、碲、鈷和鍶減少到「無法檢測」的程度。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：對核電極其保守的德國 如何看福島廢水排海?

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航