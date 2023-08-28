男子玩SUP落水溺斃，除了沒穿救生衣、繫腳繩，還犯了另外七個錯誤

我們想讓你知道的是
很多人看到新聞都會罵說沒有穿救生衣又沒繫腳繩，當然會出意外。但這次的意外之所以會發生，絕對不是只有這兩個原因，我不知道你有沒有看出來？這個意外總共犯了9個錯誤。
新竹縣峨眉鄉峨眉湖在今天下午3點50分發生一起溺水案件，其中一名23歲的男子在峨眉湖玩立式划槳，疑因重心不穩落水後，隨即沉入水中。
⋯⋯據附近民眾表示，這群10人疑因有人會立式划槳，就帶著朋友一起下水，是自行到此遊玩的民眾，當時並沒有穿著救生衣，也沒有參與當地划槳團等。
——《聯合新聞網》
這個意外有影片，但因為之前有受害者家屬來訊說我們po文會造成二次傷害，所以只放連結。真的希望大家都去看影片，並好好閱讀這篇文章。
很多人看到新聞都會罵說沒有穿救生衣又沒繫腳繩，當然會出意外。但這次的意外之所以會發生，絕對不是只有這兩個原因，我不知道你有沒有看出來？
這個意外總共犯了九個錯誤。
如果你看完影片，卻不能推論出至少六個錯誤，代表你只是個玩水新手，建議從事所有水上活動都穿上救生衣。
玩水前的錯誤：
- 下水沒有教練陪同
- 下水前同行友人不知道彼此的游泳能力（當事人不會游泳）
- 下水前同行友人不知道彼此的划SUP能力（一看就知道是新手玩家）
玩水時的錯誤：
- 當事人沒穿救生衣（朋友也沒穿）
- 當事人沒綁腳繩（朋友也沒綁）
落水時的錯誤：
- 當事人不斷掙扎，不會任何自救技巧（水母漂、仰漂）
- 當事人落水後無人有反應（現場沒有人懂溺水的徵兆）
- 朋友划過去救援是站著划（我幾乎可以保證，他划過去救援絕對是一起落水雙雙溺斃）
- 我也幾乎可以肯定，當事人就算有綁腳繩，落水後一樣也會溺斃（因為沒能力把板子拉回到身邊攀附休息或爬上去）
這次的意外已經是在湖面這種幾乎是平靜的水域了，但意外依然是發生了。
不管是獨木舟還是SUP，這兩項活動當中最困難的其實是上下岸與遇上船體翻覆要如何回到船上，這些技巧需要經驗累積與不斷練習才能熟能生巧。
蕉哥以前帶團的時候，常常遇上遊客即使穿著具有浮力的救生衣，卻依然無法靠自己回到船上；另外即便現場教練不斷手勢指揮，多數遊客也無法掌握上下岸的時機，常常看到教練去攙扶翻覆落水的遊客。
所有戶外活動都會有風險，即便是使用載具、有穿救生衣的獨木舟與SUP活動，也是有可能因為準備不足或專業知識不夠而造成意外發生。
在從事水上活動前，應先培養好自己的體力與基本知識，從平穩的湖、緩流的溪、到有風浪的海分級體驗嘗試。千萬不要一股腦兒朋友揪團就參加，罔顧自己的生命也造成他人的困擾。
本文經張景泓（像一條魚likeafish）授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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