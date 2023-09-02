日片翻拍《消失的情人節》，《快一秒的他》男女主角反轉寫出日版CP特色

文：六六LiuLiu

入圍金馬獎11項大獎的電影《消失的情人節》，在今（2023）年改編為日本電影《快一秒的他》，9月即將正式在台上映！

《快一秒的他》由山下敦弘執導、宮藤官九郎改編，並由岡田將生、清原果耶搭檔演出，不論演員、幕後陣容都相當堅強。

本片與台版最大不同之處，莫過於「角色性別的調換」。原本「快一秒」的女主角楊曉淇，在日本版變成了岡田將生；凡事慢半拍的男主角阿泰，則由清原果耶飾演。

這樣的角色調動有什麼用意？兩人在對戲時產生了什麼化學效應？本片經由宮藤官九郎改編後，究竟多了什麼樣的情感訴求與記憶點？本文作者直擊「台北電影節」映後座談，並以此為主體，同時結合觀後心得，帶讀者一起進入「快一秒」的世界。

男女主角反轉，寫出日版CP特色

原版《消失的情人節》由劉冠廷、大霈搭配的「慢男快女」，有別於傳統愛情劇，透過兩人的對手戲堆疊情感，反而透過兩人不斷錯過的感情世界，以及數十年的思念與支持，打造出了特殊的情感。

這次由岡田將生攜手清原果耶，翻轉成日版的「慢女快男CP」，讓觀眾耳目一新。

導演山下敦弘笑說，這完全是天外飛來一筆的點子，當他與編劇宮藤官九郎討論後，兩人一致覺得：「台灣版的卡司太完美了，如果直接用原本的內容，反而變不出新花樣」，男女角色一顛倒後，反倒讓新的劇情世界觀被打開了。

看完了兩版之後，我個人認為，台、日版本的角色性格不太相同，卻寫出了各自版本的特色。

舉例來說，劉冠廷飾演的「慢」角色，以奇幻又溫柔的方式塑造整個劇情世界，但也有一些惡趣味橋段，像是跟路人「借」腳踏車的方式，就非常具有演員的個人特色；故事搬到日本，清原果耶則是加進了更多溫柔，讓角色在片中的性格更加連貫，增添敘事的流暢感。

台日兩版的「快」角色也有不同風味，大霈不只心直、口也快，在台詞的呈現上也比較大喇喇；而岡田將生的情緒與「顏藝」，相較之下更收斂了一些。由此可看出，《快一秒的他》或許更想要強化時空停滯的奇幻古怪，藉此凸顯出男女主角的內在心境變化。

從世界盡頭到直通天際的劇情想像

把《消失的情人節》的舞台，搬到有「古都」美譽的日本京都，導演山下敦弘、編劇宮藤官九郎透露，他們在開拍前多次前往勘景，也積極透過田調，了解當地人的生活樣貌，也將這些細節融入了電影之中。

在台版的劉冠廷、大霈，到了引人入勝的壯闊海景、夕陽秘境合影留念，位於嘉義東石的「壽島」，有著世界盡頭之處的荒涼、恬靜，更映照出片中男主角的深情告白：即使傷心落寞的時候，總有個人默默為你加油打氣。

日版選擇以「海之京都」之稱的天橋立作為拍攝景點，天橋立就像是一條「直通天際的橋樑」，是一個充滿想像意境的自然景觀。就如同電影的奇幻時間線，以及兩位角色「快與慢」的失活步調一樣，即使在電影中的清原果耶、岡田將生，不斷錯過感情關係中的良機，但他們始終在同一條線上。靜止的一幕，是剎那、也是永恆；兩人並非不逢時、而是等待相遇之時。

若要提及可惜之處，應該是原版的核心台詞：「你要好好愛自己，因為有人愛著你」，在改編後卻消失了。山下敦弘在映後座談解釋，改編劇本中確實有寫下這段話，但在後期製作時被剪掉了，少了這句關鍵台詞的「畫龍點睛」，也確實讓故事少了一點韻味。

不過，就如同宮藤官九郎所說，這句台詞已經體現在故事之中，相信台灣觀眾也能隨著劇情推進被打動。

Photo Credit: 甲上娛樂提供 在《快一秒的他》中，清原果耶（左）則是帶著岡田將生（右）來到素有「海之京都」之稱的天橋立。

演員、編導「實力派」強強聯手

被稱為「透明系實力派」的清原果耶，飾演各種角色總能收放自如，耀眼之餘不讓故事主軸失色。從日劇《生命的搖籃》的樸素單純、《那些得不到保護的人》的勇敢堅毅，到《靈媒偵探城塚翡翠》的小小心機——《快一秒的他》結合了她近年演出的角色特質，在人物塑造上也更為立體。

台灣觀眾對岡田將生肯定不陌生，曾與堺雅人、西島秀俊等「影帝級前輩」對戲的他，絲毫沒有新人之感。最讓影迷印象深刻的，應該就是《在車上》與多位演員的對手戲，其中展現的驚人表演張力，依舊令觀眾歷歷在目。

編導方面，導演山下敦弘擅長描寫青春時節的人事物，包括早期作品《苦役列車》、《青春，半生不熟》，都能透出鏡頭帶出的情感流露。這次與「鬼才編劇」宮藤官九郎搭檔，再加上日劇《SORRY！青春》的執筆經驗，也令人期待這部《快一秒的他》——這部笑中帶淚的奇幻青春愛情物語。

從選景、角色性格、細節刻劃，兩部電影都各具特色，也分別強調了故事的不同主軸。這兩個景色不只互補、更有加乘效果，把劇情輪廓描繪地更加清晰，也推薦影迷一次補齊《消失的情人節》、《快一秒的他》兩部電影，品嚐不同風味的奇幻愛情世界。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：日片／翻拍國片經典，孕育日本獨特風味：《快一秒的他》岡田將生、清原果耶新生代力作！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航