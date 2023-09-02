日片翻拍《消失的情人節》，《快一秒的他》男女主角反轉寫出日版CP特色
我們想讓你知道的是
台日兩版的「快」角色也有不同風味，大霈不只心直、口也快，在台詞的呈現上也比較大喇喇；而岡田將生的情緒與「顏藝」，相較之下更收斂了一些。由此可看出，《快一秒的他》或許更想要強化時空停滯的奇幻古怪，藉此凸顯出男女主角的內在心境變化。
文：六六LiuLiu
入圍金馬獎11項大獎的電影《消失的情人節》，在今（2023）年改編為日本電影《快一秒的他》，9月即將正式在台上映！
《快一秒的他》由山下敦弘執導、宮藤官九郎改編，並由岡田將生、清原果耶搭檔演出，不論演員、幕後陣容都相當堅強。
本片與台版最大不同之處，莫過於「角色性別的調換」。原本「快一秒」的女主角楊曉淇，在日本版變成了岡田將生；凡事慢半拍的男主角阿泰，則由清原果耶飾演。
這樣的角色調動有什麼用意？兩人在對戲時產生了什麼化學效應？本片經由宮藤官九郎改編後，究竟多了什麼樣的情感訴求與記憶點？本文作者直擊「台北電影節」映後座談，並以此為主體，同時結合觀後心得，帶讀者一起進入「快一秒」的世界。
男女主角反轉，寫出日版CP特色
原版《消失的情人節》由劉冠廷、大霈搭配的「慢男快女」，有別於傳統愛情劇，透過兩人的對手戲堆疊情感，反而透過兩人不斷錯過的感情世界，以及數十年的思念與支持，打造出了特殊的情感。
這次由岡田將生攜手清原果耶，翻轉成日版的「慢女快男CP」，讓觀眾耳目一新。
導演山下敦弘笑說，這完全是天外飛來一筆的點子，當他與編劇宮藤官九郎討論後，兩人一致覺得：「台灣版的卡司太完美了，如果直接用原本的內容，反而變不出新花樣」，男女角色一顛倒後，反倒讓新的劇情世界觀被打開了。
看完了兩版之後，我個人認為，台、日版本的角色性格不太相同，卻寫出了各自版本的特色。
舉例來說，劉冠廷飾演的「慢」角色，以奇幻又溫柔的方式塑造整個劇情世界，但也有一些惡趣味橋段，像是跟路人「借」腳踏車的方式，就非常具有演員的個人特色；故事搬到日本，清原果耶則是加進了更多溫柔，讓角色在片中的性格更加連貫，增添敘事的流暢感。
台日兩版的「快」角色也有不同風味，大霈不只心直、口也快，在台詞的呈現上也比較大喇喇；而岡田將生的情緒與「顏藝」，相較之下更收斂了一些。由此可看出，《快一秒的他》或許更想要強化時空停滯的奇幻古怪，藉此凸顯出男女主角的內在心境變化。
從世界盡頭到直通天際的劇情想像
把《消失的情人節》的舞台，搬到有「古都」美譽的日本京都，導演山下敦弘、編劇宮藤官九郎透露，他們在開拍前多次前往勘景，也積極透過田調，了解當地人的生活樣貌，也將這些細節融入了電影之中。
在台版的劉冠廷、大霈，到了引人入勝的壯闊海景、夕陽秘境合影留念，位於嘉義東石的「壽島」，有著世界盡頭之處的荒涼、恬靜，更映照出片中男主角的深情告白：即使傷心落寞的時候，總有個人默默為你加油打氣。
日版選擇以「海之京都」之稱的天橋立作為拍攝景點，天橋立就像是一條「直通天際的橋樑」，是一個充滿想像意境的自然景觀。就如同電影的奇幻時間線，以及兩位角色「快與慢」的失活步調一樣，即使在電影中的清原果耶、岡田將生，不斷錯過感情關係中的良機，但他們始終在同一條線上。靜止的一幕，是剎那、也是永恆；兩人並非不逢時、而是等待相遇之時。
若要提及可惜之處，應該是原版的核心台詞：「你要好好愛自己，因為有人愛著你」，在改編後卻消失了。山下敦弘在映後座談解釋，改編劇本中確實有寫下這段話，但在後期製作時被剪掉了，少了這句關鍵台詞的「畫龍點睛」，也確實讓故事少了一點韻味。
不過，就如同宮藤官九郎所說，這句台詞已經體現在故事之中，相信台灣觀眾也能隨著劇情推進被打動。
演員、編導「實力派」強強聯手
被稱為「透明系實力派」的清原果耶，飾演各種角色總能收放自如，耀眼之餘不讓故事主軸失色。從日劇《生命的搖籃》的樸素單純、《那些得不到保護的人》的勇敢堅毅，到《靈媒偵探城塚翡翠》的小小心機——《快一秒的他》結合了她近年演出的角色特質，在人物塑造上也更為立體。
台灣觀眾對岡田將生肯定不陌生，曾與堺雅人、西島秀俊等「影帝級前輩」對戲的他，絲毫沒有新人之感。最讓影迷印象深刻的，應該就是《在車上》與多位演員的對手戲，其中展現的驚人表演張力，依舊令觀眾歷歷在目。
編導方面，導演山下敦弘擅長描寫青春時節的人事物，包括早期作品《苦役列車》、《青春，半生不熟》，都能透出鏡頭帶出的情感流露。這次與「鬼才編劇」宮藤官九郎搭檔，再加上日劇《SORRY！青春》的執筆經驗，也令人期待這部《快一秒的他》——這部笑中帶淚的奇幻青春愛情物語。
從選景、角色性格、細節刻劃，兩部電影都各具特色，也分別強調了故事的不同主軸。這兩個景色不只互補、更有加乘效果，把劇情輪廓描繪地更加清晰，也推薦影迷一次補齊《消失的情人節》、《快一秒的他》兩部電影，品嚐不同風味的奇幻愛情世界。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：日片／翻拍國片經典，孕育日本獨特風味：《快一秒的他》岡田將生、清原果耶新生代力作！
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。