《Barbie芭比》全球累積13.40億美元，即將超越《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》成為華納影史票房冠軍
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上映一個多月的《Barbie芭比》，打破一系列票房紀錄，除了早已超越《水行俠》、《黑暗騎士》之外，《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》、《超級瑪利歐兄弟電影版》的冠軍寶座也即將成為過去式。
今（2023）年7月底上映，歷經一個多月的時間，今年度最受矚目的電影《Barbie芭比》，全球票房來到13.40億美元，此成績已早早超越《水行俠》的11.48億美元，成為華納兄弟影史票房第二高的電影；而就在本週，《Barbie芭比》也立刻將超越《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》的13.42億美元，成為華納兄弟影史票房冠軍。
《Barbie芭比》正式跑完6個週末之後，北美累積票房來到5.94億美元，此成績在北美也早已超越克里斯巴克（Chris Buck）、與珍妮佛李（Jennifer Lee）聯合執導的《冰雪奇緣2》的4.77億美元，讓導演葛莉塔潔薇成為北美影史票房最高的女導演。
而倘若以華納影業的體系來看，《Barbie芭比》也超越了克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）《黑暗騎士》的5.34億美元，獨居為華納兄弟影史北美票房最高的電影。
至於全球票房方面，6個週末過後，《Barbie芭比》北美的5.94億美元加上非北美的國際市場7.45億美元，共計13.40億美元，此成績超越《水行俠》的11.48億美元，成為華納兄弟影史票房第二高的電影，僅次於《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》的13.42億美元，而超越《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》也就是本週的事。
當然，《Barbie芭比》的全球票房，也早已超越由安娜波頓（Anna Boden）以及雷恩弗來克（Ryan Fleck）聯合執導的《驚奇隊長》的11.31億美元，葛莉塔潔薇順利成為全球票房最高的「真人電影」女導演。
在女導演全球票房的範疇下，葛莉塔潔薇的下個目標，是「動畫片」《冰雪奇緣2》，《冰雪奇緣2》在全球擁有14.53億美元，依照《Barbie芭比》的狀況，追趕此成績仍有機會。
最後，今年度全球票房冠軍為《超級瑪利歐兄弟電影版》的13.59億美元，沒有意外的話，《Barbie芭比》也將超越《超級瑪利歐兄弟電影版》，成為今年度票房之最。
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核稿編輯：翁世航
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