《染紅中國》：對比一下中西公園的差異，便可看出中共黨國如何主宰中國的公共空間

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中共新政權在1950年把太廟易名為勞動人民文化宮，重新制定這個大眾休閒公園的性質。可能有人認為文化宮因處於天安門廣場的重要地帶，一開始就絕不適宜作為市民的聯誼和消遣活動場所。正因為它被稱為屬於「勞動人民」的，以致在迎合國家機構的需要與設立市民休閒公園的使命之間造成衝突。
文：洪長泰
政治公園：公共空間用作宣傳舞台
政治運動
在中華人民共和國首十年這段局勢不穩的建國階段中，勞動人民文化宮的主要工作，是應對國內的緊急事件多於對外事務，尤其是要推動共產黨的政治運動。總工會宣傳部的文件說得很清楚，文化宮的任務是「配合各個時期的政治運動」。在1951年至1952年的三反、五反運動中，共產黨先後譴責官僚主義和資本家腐敗的政策，都得到總工會的忠實執行。
在1950年代初的「三大群眾運動」中，文化宮在鎮反和抗美援朝（第三個是土改）運動中尤為積極。它舉辦一連串大型宣傳展覽，提供方便的場所宣傳黨的政策。1950年中，北京市公安局在此舉辦「揭露蔣匪幫的特務組織系統」。翌年舉辦更大型的「美蔣特務罪證展覽」，重點不單在於暴露國民黨的間諜活動和美國1949年前在華的情報網，更在於「解放後的各種破壞活動」。這些展覽都是大型鎮壓反革命運動的重要部分。
韓戰在1950年6月爆發後，文化宮又再次成為宣傳平台，支持政府發動抗美援朝運動。這次行動從四個方面攻擊美國：美帝國侵華歷史、美國戰後重新武裝日本、美國軍事援助臺灣，以及北韓人民英勇對抗外國侵略。總工會指責美國在亞洲「破壞和平」。它的宣傳部也像以往一樣用盡各種媒介——包括電影、電台廣播、照片和海報——去譴責美國插手韓戰。總工會的文教部設計反美傳單，也使用流行的形式如漫畫、相聲和快板等散播訊息。在文化宮正殿前的廣場放映反美電影，每次都吸引五千到一萬人觀看。
官方也號召勞動模範參與這次運動。在南方廣州的一次演講中，市長葉劍英鼓勵勞模在政治運動中起帶頭作用。他說：「作為一個勞動模範，不只應該是推動生產的積極者……而且必須提高警惕，嚴密防止反革命分子在各部門中破壞。」全國的工農勞模和部隊英雄在政府的推動下，聯手於1950年12月在《人民日報》簽署了一封公開信，支持反美戰事。
中國新民主主義青年團也積極回應，借用勞動人民文化宮來舉辦籃球義賽，把全部收益「捐獻購買飛機、大炮」來支援北韓。這是政府推動的「捐獻購買飛機大炮運動」的一部分，後來發展為1950年代初遍及全國的反美運動。文化宮也舉辦「解放臺灣」等政治展覽，用來譴責蔣介石和美國；還有漫畫展攻擊文學批評家胡風（1902-1985），指他是支持資產階級自由主義的反動派。
公園變得政治化也明顯出現在中國其他地方。1955年上海歡度春節時，市政府指示中山公園的管理層，春節活動「應該結合目前中心任務」，那就是主要反對美軍在亞洲的侵略。
勞動人民文化宮像其他政府機關一樣，不可避免地捲入1960年代激進的毛派與劉少奇的務實派的政治鬥爭中。1964年激進派開始把持總工會，批評文化宮人員提供的藝術節目沒有半點「階級鬥爭」的內容。總工會領導指責文化宮追隨資產階級路線，在四周牆上掛了一大批電影明星的照片，是墮落的資產階級品味，而且還「不敢進行階級鬥爭」。他們又斥責文化宮舉辦柴可夫斯基（Tchaikovsky）和貝多芬（Beethoven）作品的音樂會，是些「連我們的幹部自己也聽不懂的交響樂」，認為這是純粹追求「藝術性」而放棄政治理想。高層官員以嚴厲的口吻提醒下屬要打擊「資產階級思想的猖狂進攻」。
隨後的文化大革命在1960年代中到1970年代中席捲全國，勞動人民文化宮在這段日子完全受制於激進分子，即所謂「四人幫」（其中有毛澤東的妻子江青〔1914-1991〕）。文化宮成為舉辦大型政治集會支持毛派路線的熱門地點。例如在1968年的五一勞動節，文化宮和其他北京公園一樣變成人山人海的遊園場所，據總工會新設立的北京市園林局革命領導小組稱，目的是為了「突出無產階級政治高舉毛澤東思想偉大紅旗」。
文化宮與西方公園的差異
我們若對比一下中西公園的差異，便可看出中共黨國如何主宰中國的公共空間，就像它控制首都的勞動人民文化宮及其他大型都市公園一樣。
歐美的休閒公園是眾多公園類型之一，歷史悠久，另外還有國家公園和文化遺產公園。倫敦於1630年代開放的海德公園，是有名的休閒公園。現今公家資助的市區休閒公園，大都是維多利亞女王年代（Victorian）的產物，工業革命時期需要有一些公眾可休憩的園地，讓人工餘時能遠離繁囂，休養身心。美國等國家紛紛仿效，最著名的例子是紐約的中央公園。
園林建築師奧姆斯特德（Frederick Law Olmsted）及其合夥人沃克斯（Calvert Vaux）在設計中央公園時，十分清楚優秀的城市公園必須是個公共空間，讓背景不同的市民可以自由聚集和互相交流。奧姆斯特德的靈感來自1850年和1859年兩次到訪英國利物浦（Liverpool）附近的伯肯黑德公園（Birkenhead Park）的所見所聞。他對英國公園——他稱為「人民花園」——裡的羊腸小徑、遍地綠茵和茂密林帶印象深刻。
奧姆斯特德落筆設計中央公園時，認為理想的公園遠不止讓人漫步其中的園林美景，還是個和諧一致的公園，即園林布局能融合人文主義的社會價值觀；他尤其相信公園並非僅僅模仿大自然，還要「以人為本」。它應該是「社會群體休閒之所」，開放給不同階層的市民，讓人享受「聯誼、睦鄰和不受干擾的休閒活動」。為了達到這個目標，奧姆斯特德注重景觀對公園遊客的社會和心理影響。公園是一個無拘無束的「美麗開放的碧綠空間」，讓背景不同的市民可以聚集，彼此交談、交流和交往。市區公園多位於人口稠密的社區，因此成為身心俱疲的城市人，可以在生氣盎然和多姿多彩的地方隨意交談。這就是奧姆斯特德所稱的「開放」的基本概念。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html