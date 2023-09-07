《染紅中國》：對比一下中西公園的差異，便可看出中共黨國如何主宰中國的公共空間

文：洪長泰

政治公園：公共空間用作宣傳舞台

政治運動

在中華人民共和國首十年這段局勢不穩的建國階段中，勞動人民文化宮的主要工作，是應對國內的緊急事件多於對外事務，尤其是要推動共產黨的政治運動。總工會宣傳部的文件說得很清楚，文化宮的任務是「配合各個時期的政治運動」。在1951年至1952年的三反、五反運動中，共產黨先後譴責官僚主義和資本家腐敗的政策，都得到總工會的忠實執行。

在1950年代初的「三大群眾運動」中，文化宮在鎮反和抗美援朝（第三個是土改）運動中尤為積極。它舉辦一連串大型宣傳展覽，提供方便的場所宣傳黨的政策。1950年中，北京市公安局在此舉辦「揭露蔣匪幫的特務組織系統」。翌年舉辦更大型的「美蔣特務罪證展覽」，重點不單在於暴露國民黨的間諜活動和美國1949年前在華的情報網，更在於「解放後的各種破壞活動」。這些展覽都是大型鎮壓反革命運動的重要部分。

韓戰在1950年6月爆發後，文化宮又再次成為宣傳平台，支持政府發動抗美援朝運動。這次行動從四個方面攻擊美國：美帝國侵華歷史、美國戰後重新武裝日本、美國軍事援助臺灣，以及北韓人民英勇對抗外國侵略。總工會指責美國在亞洲「破壞和平」。它的宣傳部也像以往一樣用盡各種媒介——包括電影、電台廣播、照片和海報——去譴責美國插手韓戰。總工會的文教部設計反美傳單，也使用流行的形式如漫畫、相聲和快板等散播訊息。在文化宮正殿前的廣場放映反美電影，每次都吸引五千到一萬人觀看。

官方也號召勞動模範參與這次運動。在南方廣州的一次演講中，市長葉劍英鼓勵勞模在政治運動中起帶頭作用。他說：「作為一個勞動模範，不只應該是推動生產的積極者……而且必須提高警惕，嚴密防止反革命分子在各部門中破壞。」全國的工農勞模和部隊英雄在政府的推動下，聯手於1950年12月在《人民日報》簽署了一封公開信，支持反美戰事。

中國新民主主義青年團也積極回應，借用勞動人民文化宮來舉辦籃球義賽，把全部收益「捐獻購買飛機、大炮」來支援北韓。這是政府推動的「捐獻購買飛機大炮運動」的一部分，後來發展為1950年代初遍及全國的反美運動。文化宮也舉辦「解放臺灣」等政治展覽，用來譴責蔣介石和美國；還有漫畫展攻擊文學批評家胡風（1902-1985），指他是支持資產階級自由主義的反動派。

公園變得政治化也明顯出現在中國其他地方。1955年上海歡度春節時，市政府指示中山公園的管理層，春節活動「應該結合目前中心任務」，那就是主要反對美軍在亞洲的侵略。

勞動人民文化宮像其他政府機關一樣，不可避免地捲入1960年代激進的毛派與劉少奇的務實派的政治鬥爭中。1964年激進派開始把持總工會，批評文化宮人員提供的藝術節目沒有半點「階級鬥爭」的內容。總工會領導指責文化宮追隨資產階級路線，在四周牆上掛了一大批電影明星的照片，是墮落的資產階級品味，而且還「不敢進行階級鬥爭」。他們又斥責文化宮舉辦柴可夫斯基（Tchaikovsky）和貝多芬（Beethoven）作品的音樂會，是些「連我們的幹部自己也聽不懂的交響樂」，認為這是純粹追求「藝術性」而放棄政治理想。高層官員以嚴厲的口吻提醒下屬要打擊「資產階級思想的猖狂進攻」。

隨後的文化大革命在1960年代中到1970年代中席捲全國，勞動人民文化宮在這段日子完全受制於激進分子，即所謂「四人幫」（其中有毛澤東的妻子江青〔1914-1991〕）。文化宮成為舉辦大型政治集會支持毛派路線的熱門地點。例如在1968年的五一勞動節，文化宮和其他北京公園一樣變成人山人海的遊園場所，據總工會新設立的北京市園林局革命領導小組稱，目的是為了「突出無產階級政治高舉毛澤東思想偉大紅旗」。

文化宮與西方公園的差異

我們若對比一下中西公園的差異，便可看出中共黨國如何主宰中國的公共空間，就像它控制首都的勞動人民文化宮及其他大型都市公園一樣。

歐美的休閒公園是眾多公園類型之一，歷史悠久，另外還有國家公園和文化遺產公園。倫敦於1630年代開放的海德公園，是有名的休閒公園。現今公家資助的市區休閒公園，大都是維多利亞女王年代（Victorian）的產物，工業革命時期需要有一些公眾可休憩的園地，讓人工餘時能遠離繁囂，休養身心。美國等國家紛紛仿效，最著名的例子是紐約的中央公園。

園林建築師奧姆斯特德（Frederick Law Olmsted）及其合夥人沃克斯（Calvert Vaux）在設計中央公園時，十分清楚優秀的城市公園必須是個公共空間，讓背景不同的市民可以自由聚集和互相交流。奧姆斯特德的靈感來自1850年和1859年兩次到訪英國利物浦（Liverpool）附近的伯肯黑德公園（Birkenhead Park）的所見所聞。他對英國公園——他稱為「人民花園」——裡的羊腸小徑、遍地綠茵和茂密林帶印象深刻。

奧姆斯特德落筆設計中央公園時，認為理想的公園遠不止讓人漫步其中的園林美景，還是個和諧一致的公園，即園林布局能融合人文主義的社會價值觀；他尤其相信公園並非僅僅模仿大自然，還要「以人為本」。它應該是「社會群體休閒之所」，開放給不同階層的市民，讓人享受「聯誼、睦鄰和不受干擾的休閒活動」。為了達到這個目標，奧姆斯特德注重景觀對公園遊客的社會和心理影響。公園是一個無拘無束的「美麗開放的碧綠空間」，讓背景不同的市民可以聚集，彼此交談、交流和交往。市區公園多位於人口稠密的社區，因此成為身心俱疲的城市人，可以在生氣盎然和多姿多彩的地方隨意交談。這就是奧姆斯特德所稱的「開放」的基本概念。