中國掀起鹽巴搶購潮，民眾為何又一次陷入「恐慌性囤貨」？
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日本8月24日正式開始向太平洋排放經處理的核廢水後，中國、香港、澳門等地颳起食鹽搶購風，令官方不得不出面介入，平息一些居民的恐慌情緒。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
日本8月24日開始將福島第一核電廠經處理的放射性處理水排入太平洋後，中國多地出現食用鹽搶購潮，各電商平台上，食鹽產品也被搶購一空。對此，相關機構因此密集發聲，呼籲市民不必哄搶食鹽。
中鹽集團有限公司微信公眾號8月24日發表聲明稱，「受日本核污染水排海影響，我國部分市場發生食鹽搶購現象。」聲明中說，「我國食鹽來源主要分為三類：井礦鹽、湖鹽、海鹽。當前我國的食鹽產品結構佔比為井礦鹽87％、海鹽10％、湖鹽3％，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。」
中鹽集團還稱，該集團是世界最大的食鹽生產企業，食鹽儲備供應充足，食鹽產能超過1000萬噸／年，其中井礦鹽佔比95％、湖鹽佔比4％、海鹽佔比1％。聲明說，「近期，部分區域市場發生食鹽搶購，電商及部分商超渠道有短時缺貨現象，我們正在加班加點生產、配送，全力以赴保障市場供應。請社會各界理性消費，不要盲目搶購。」
山東、廣東、安徽、浙江等鹽業企業或鹽業協會、北京市商務局等機構也紛紛發表聲明，稱食鹽儲備充足，產能穩定，呼籲民眾不必囤鹽。
山東省鹽業協會強調山東省所產食鹽以井礦鹽和地下鹵水製鹽為主，不受日本核處理水排海影響。安徽鹽業也稱「所產食鹽為內陸井礦鹽，不會受日本核廢水排放影響。」
廣東鹽業稱，「自日本宣佈試運行排放核污染水後，廣東鹽業已對廣東省主要海鹽生產工區的海域海水及生態海鹽進行了α、β放射性項目的第三方送樣檢測，結果顯示目前的廣東海鹽是安全的」，呼籲「大家保持警惕的同時也不必過度擔憂。」
浙鹽集團稱，「數字浙鹽」系統可即時監控浙江省食鹽品質、供應安全情況，一旦出現供應異常，公司可快速進行調配，滿足市場供應需求。
為何搶鹽？
2011年3月日本福島第一核電廠發生事故後，中國內地、香港、澳門、韓國等地也曾出現民眾搶購食鹽現象。分析認為，其原因主要是有謠言稱「鹽中的碘可以防輻射」，以及民眾擔心海水受到核洩漏污染導致海鹽的生產和品質受影響，因此囤鹽。
前不久，韓國就傳來曾因預計日本將開始排放福島核處理水而導致民眾囤鹽的消息。據《路透社》報導，韓國鹽價在今年4月至6月間飆漲近27％，不過，韓國官員稱，天氣欠佳、產量不足也是導致漲價的原因。
中國大陸各地搶購食鹽的消息開始於8月24日下午，日本方面排放經處理的福島核處理水之後。社交平台X（前推特）上出現網友上傳或轉發照片與影片，顯示沿海一些城市搶鹽的情況。8月25日，澳門廣播電視報導一些超市有市民搶購食鹽；香港媒體與網路社群網站上也陸續傳出超市貨架食鹽售罄的消息。
在中國社交平台知乎上，搶食鹽也成了網友關注的一個話題。有IP屬地顯示湖北的網友以「現在都在瘋狂的搶鹽，為什麼老百姓總是如此地恐慌」的帖子中記錄了自己搶鹽的過程：
本不想去超市買鹽的，但看到網上好多人都在瘋狂購買，親朋好友都在催促，也按捺不住了，趕緊騎電動車去了附近的超市一趟。好傢伙，去到超市，竟然看不到食鹽專櫃了，仔細一看，已經被人圍滿了，一會的功夫食鹽就被一掃而空，還有好多人站在這裡等，詢問工作人員還有沒有食鹽，催促工作人員去倉庫裡拿。
只要工作人員把鹽一拿來，立馬又是一頓搶。我站在後面根本擠不進去，好在最後工作人員表示倉庫裡沒有鹽了，等來貨了再上貨櫃，我才擠到前去，已經沒有碘鹽了，還剩下十幾包沒吃過的鹽，不管它三七二十一，買幾包總比一包沒有的強，於是裝了5包鹽，我後面的人拿個袋子來把剩下的鹽全部裝去了。
等我去收銀台排隊付款的時候，看到每條收銀通道大部分都是買鹽的，買得最少的也跟我一樣買了幾包，買得多的買了幾十袋，提都提不動，這是什麼節奏，大家都是從哪裡得到的消息，都在瘋傳以後的食鹽不能吃了，超市的食鹽都被搶空了，等倉庫再來食鹽肯定還會被搶光，為什麼人們都像之前搶口罩搶大米一樣如此地恐慌？這是老百姓自己人為造成的還是某些人故意造成的呢？
有網友對此次的搶鹽潮評論說，「智商稅層出不窮，都是韭菜」、「沒必要囤。想想你去年囤的連花清瘟膠囊吧。」
在「核污水排海後老百姓還能活嗎？」的詞條下，有網友評論說，「不是能不能活的問題，從這個事情上我們應該清醒的認識到，你我皆螻蟻」；「老百姓有什麼辦法？老百姓有什麼能力？能怎麼辦網上吐吐槽，擔擔心還能怎麼樣。」
有網友回憶起了2011年福島核洩漏事故之後中國出現的「瘋狂」的搶鹽潮，並寫道：「在國內媒體的大肆渲染下，日本此次的核廢水排放行為差不多已經等同於毀滅世界了。有意思的是，在民間激烈抗議的喧囂背後，對此最有發言權的國際科學界卻幾乎沒有權威的專家以及機構公開表達過反對，甚至國內也沒有，要知道，在國際原子能總署（IAEA）派去審查日本核廢水排放的工作組中，可是有一位中國代表的，而且如今的IAEA副總幹事也是中國人。」
還有網友指出：國際原子能總署七月份發布了一個帖子，「原子能總署現已完成對日本福島第一核電廠儲存水排放計劃的評定，確認這些計劃符合原子能總署安全標準。」既然是國際組織、權威機構，想來應該比一些不知姓名的「專家」強些。
迄今，針對日本政府決定啟動福島核處理水排海一事，中國官方除了嚴正抗議外，還宣佈自8月24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物），香港特區和澳門特區也宣佈於8月24日起禁止日本東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10（都）縣的水產品等進口。
隨著搶鹽潮的迅速發酵，除了中國各地鹽業企業發文強調供應有保障，呼籲民眾不必囤鹽外，中國國家機構也開始介入。中國國家市場監督管理總局、澳門有關當局表示將加大價格監管執法力度，嚴查囤積居奇、捏造散佈漲價訊息等哄抬價格違法行為，及時公佈典型案例。香港特區食物安全中心星期五發帖強調，服用碘鹽或碘片均不能幫助人體抵抗輻射，而且有可能危害健康。
與搶鹽潮相對的則是中國社群網站上對日本化妝品的「敵對」。中國各大社交平台近幾個月出現網友整理出的可能會受日本排放「核污染水」影響的洗護、美妝品牌清單，這些清單如今更是得到大量轉發。日本知名品牌無印良品、SK-II等已紛紛做出回應，強調產品品質，懇請消費者放心使用。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
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隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。