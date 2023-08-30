2023/08/30,
健康

中元普渡供品怎麼備？常見的三牲四果、餅乾罐頭熱量有多少？

中元普渡供品怎麼備？常見的三牲四果、餅乾罐頭熱量有多少？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

普渡拜拜你們家的供品都準備好了嗎？三牲四果代表的是什麼？民眾常常拜得多豐盛，吃得就有多多，究竟一些常見普渡食品、餅乾、罐頭的熱量有多少呢？

兄弟呷蝦米？中元普渡拜拜熱量

近期許多人開始普渡拜拜，你們家的供品都準備好了嗎？到底傳統上供品要準備哪些？這些食物又有多少熱量？就讓好食課Anna李宜樺營養師告訴你。

普渡供品擺放習俗

由內到外（面向好兄弟或神明）分別擺放：

  • 零食／乾貨／罐頭／飲料
  • 四果
  • 三牲
  • 插香的米
  • 酒杯
  • 燭台

供品準備小眉角

三牲：常見的即為雞豬魚的組合，但目前也蠻常見把魚換成易保存的乾魷魚等海鮮乾物。需注意供品需保持頭尾完整，而無全豬可以五花肉、香腸等替代。

四果：非四種水果，而是四季水果，常見的有蘋果、橘子、奇異果、水蜜桃，祭拜時以「單數」種類與數量做準備，通常準備1-5種水果各3-9顆。

供品熱量大集合

  • 泡麵：400-600大卡／包
  • 八寶粥：一罐約370毫升，熱量265大卡
  • 牛奶花生：一罐約340毫升，熱量415大卡

四果：

  • 蘋果：88大卡／顆 （175克）
  • 水蜜桃：64大卡／顆（145克）
  • 奇異果：50大卡／顆（90克）

三牲：

  • 煎黃魚：400大卡／尾（400克）
  • 東坡肉：1480大卡／條（400克）
  • 烤全雞：1320大卡／隻（680克）

飲料：

  • 無糖綠茶：0大卡／瓶
  • 麥茶：265大卡／瓶（1500毫升）
  • 可樂：840大卡／瓶（2000毫升）
  • 洋芋片：370大卡／包（70克）
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Photo Credit: 好食課

中元普渡你準備好沒？罐頭熱量大解析

8月30日就是中元節了，你拜拜的供品準備好了嗎？說到拜拜，除了三牲四果，一群零食乾貨以外，最常拜的就是罐頭，所以今天好食課Titan林世航營養師，就來整理市售常見罐頭熱量／鈉含量報你知。

以下皆以每100公克數據做呈現：

  • 鮮嫩笥茸：330大卡／鈉：554毫克
  • 豆豉：328大卡／鈉：2788毫克
  • 燒鰻：211大卡／鈉：585毫克
  • 梅子豆腐乳：200大卡／鈉：3610毫克
  • 海苔醬：198大卡／鈉：1988毫克
  • 花生麵筋：193大卡／鈉：722毫克
  • 黑瓜素肉醬：179大卡／鈉：917毫克
  • 鮪魚片：144大卡／鈉：481毫克
  • 蕃茄汁鯖魚：126大卡／鈉：340毫克
  • 泡菜鮪魚罐頭：119大卡／鈉：878毫克
  • 脆瓜：89大卡／鈉：1530毫克
  • 嫩脆剝皮辣椒：37大卡／鈉：1170毫克

成人每日鈉總攝取量建議不宜超過2400毫克，相當於6克的鹽。所以除了調味料要注意外，常作為配菜用的這些罐頭也要多加留意。

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Photo Credit: 好食課

中元普渡拜拜，餅乾熱量大集合

要餵飽好兄弟，除了準備好飯菜外，餅乾也是熱門供品之一，但拜完常常基於不浪費的心，拜得多豐盛，吃得就有多多。所以今天好食課Sally何采璇營養師就來整理常見普渡餅乾熱量報你知。

  • 自然の顏紫菜蘇打餅：一包約含有25片，重量120克，熱量636大卡，糖2克，鈉292毫克，相當於2碗多的白飯熱量，所以吃時記得還是要適量吃
  • 模範生點心麵：一包88克，熱量451大卡，糖2克，鈉803毫克
  • 義美小泡芙（牛奶口味）：一包65克，約25顆，熱量384大卡，糖14克，鈉94毫克
  • 孔雀餅乾：一包75克，熱量364大卡，糖12克，鈉302毫克
  • 喜年來原味蛋捲：一盒通常有三包，一包64克內有4根蛋捲，熱量357大卡，糖20克，鈉48毫克
  • 椰子乖乖：辦公室、實驗室甚至連警察局有時候都會出現乖乖的蹤影，只為祈福事情能順利，機台、客戶能乖乖，一包52克，熱量226大卡，糖15克，鈉114毫克
  • 小熊餅乾（巧克力口味）：一小盒37克，熱量194大卡，糖14克，鈉76毫克
  • 巧克力派：一顆28克，熱量124大卡，糖10克，鈉68毫克
  • 旺仔小饅頭：一小包30克，熱量114大卡，糖9克，鈉18毫克
  • 新貴派（花生口味）：一塊16克，熱量89大卡，糖4克，鈉25毫克
  • Kid-O三明治餅乾（奶油口味）：一小包17克，熱量88大卡，糖4克，鈉82毫克
  • 雪屋噴糖大餅：一小包2片，重量16克，熱量79大卡，糖4克，鈉58毫克
  • 蜜蘭諾楓糖葡萄鬆塔：一小包12克，熱量62大卡，糖2克，鈉54毫克
  • 旺旺仙貝：一小包含2片，重量6克，熱量32大卡，糖1克，鈉45毫克
  • 黑師傅比樂口捲心酥：通常是一大罐含50根左右，一根4克，熱量20大卡，糖1克，鈉1毫克

營養師老話一句：一切仍都是看吃的「量」，大包裝的食物別一次吃完，可與朋友家人分食，又或是分裝到保鮮盒或密封袋中分次吃。

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Photo Credit: 好食課

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此：出處1出處2出處3

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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