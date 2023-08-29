盈球半導體設備股份有限公司(SurplusGLOBAL)將在2023台灣國際半導體展上展示射頻功率產生器(RF Generator)和射頻匹配器(RF Matcher)

韓國首爾2023年8月28日 /美通社/ -- 盈球半導體設備股份有限公司(SurplusGLOBAL)宣布將參加於2023年9月6日至8日在台灣台北南港展覽館舉行的2023台灣國際半導體展（SEMICON TAIWAN 2023）。

台灣國際半導體展是台灣最具影響力的半導體盛會，至今已舉辦27屆。在今年的展會上，盈球半導體設備股份有限公司(SurplusGLOBAL)將與其子公司EQ GLOBAL合作，共同展示目前應用於半導體設備的配件—射頻發生器和射頻匹配器。盈球半導體設備股份有限公司(SurplusGLOBAL)的展位位於1館4樓，展位號為M0834。

射頻功率產生器是使用等離子體的半導體和顯示器制造工藝中的重要設備，它將交流電轉換為射頻高頻電源，為腔室內所需的反應氣體產生等離子體。射頻功率產生器以能夠提供各種功率和頻率選擇而著稱，可滿足追求最佳效率的客戶的需求。與會者將有機會參觀盈球半導體設備股份有限公司(SurplusGLOBAL)展台，近距離查看這些配件。

此外，SurplusGLOBAL於2011年在台灣新竹成立了台灣分公司，至今已在當地提供了12年的服務。2021年，該公司獲得了一個用於儲存傳統半導體設備的氣調倉庫，並組建了一支專業團隊，迅速響應當地客戶的需求。

盈球半導體設備股份有限公司(SurplusGLOBAL)首席執行官Bruce Kim先生表示：「為了增強我們在台灣二手半導體設備和半導體零部件市場的地位，我們正準備持續擴大氣調倉庫規模，並加強我們在地的銷售服務。此外，我們仍積極招募當地人才，以靈活應對當地市場不斷增長的需求和機遇。」

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