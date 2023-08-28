foodpanda歡慶11週年 公開「5+6」亮眼成績邁向外送新篇章，全能助手創多贏 協助年省 9,600 分鐘 聰明消費最高年省 15 萬！

近三年全球情勢波動，連動影響產業發展與日常生活，德商 foodpanda 揭露外送產業以多元服務帶來 5 大變革、塑造消費者新生活型態，持續為社會帶來正面影響力；亦邀請品牌好友吳慷仁共同歡慶 11 週年，分享叫 foodpanda 送~的經驗，直呼有了 foodpanda 讓他在朋友聚餐超有面子。foodpanda 滿足全方位需求，提供最便利的生活解方、並積極拓展加值服務，協助消費者省時、省錢又省心，公佈超亮眼 6 大核心服務成績單，宣告將邁向新外送時代。

5 大變革迎向便利生活！ foodpanda 融入日常化身全能好幫手

你能想像沒有外送的生活嗎？ foodpanda 發掘且彙整 11 年來外送產業帶來的 5 大消費變革：多樣化商品皆可送到家：完美補足配送到宅最後一哩路，隨點隨送、也不需定期囤貨。

智慧生活必備助手：除了產品多元以外，靠外送救急成日常，還能遠端照顧家人或送禮。

精打細算聰明消費：消費者善用優惠，撿便宜管道多元。

外送員成超夯新興職業：時間彈性、工作自由，創造穩定額外收入，吸引超過 10 萬名伙伴加入外送行列。

永續飲食意識提升：foodpanda 帶頭與消費者一同投身永續，僅僅是不索取一次性餐具，從2019年至今已累計減廢 2,600 萬公斤！

foodpanda 蒐集消費者心聲，發現讓網友有感的改變，還包含外送成為社恐救星，直呼有了 foodpanda 可以不用面對陌生人、也不用像以前一樣大聲跟老闆點菜；透過 foodpanda 美食外送的用餐體驗，發掘周遭更多美食店家。

foodpanda 代理 CEO 暨財務總監黃逸華表示：「大環境變遷促使外送平台興起，foodpanda 11年來不僅是見證者，也是引領進化的產業領導者，我們努力拓展更多元的服務，從美食外送、生鮮雜貨進展到快商務，滿足消費者全方位需求；更發揮平台力量，打造永續外送鏈，致力成為最受喜愛的外送品牌！」

Photo Credit : foodpanda foodpanda 發掘外送產業5 大變革，為消費者創造便利生活，化身全能好幫手

全台最大即時外送平台 foodpanda 公開 6 大第一成績單

foodpanda登台11年，滿足消費需求不斷創新求變，不再只是美食外送，更是各種生活情境的全能助手， 揭曉 6 大服務好成績：

美食外送消費者愛用第一：全台超過七成消費者都叫 foodpanda 送(註一)，APP 累積下載次數更超過 1,350 萬。為提升黏著度，foodpanda 也積極開發合作店家，目前已有超過 10 萬家各類型美食，滿足消費者多元喜好。

生鮮雜貨多元第一：foodpanda 引領業界自建熊貓超市，同時協助許多品牌開啟外送之路，從新鮮有機、營養保健、緊急需求到每一個生活場景都包含在內；而 foodpanda 上的店家類別成長 4 倍、可購買的品項數突破 12 萬，消費者訂購頻率也大幅提升 20%，逐漸成為外送主力之一。

pandago 範圍第一： pandago 開通全台 18 縣市服務，無論是服務範圍或媒合速度都稱冠全台，服務內容涵蓋生活救急、餐廳調貨或是代抽號碼牌等懶人福利，全能助手當之無愧，而總訂單運送距離更可繞行地球超過 100 圈。

外帶自取省時第一：外帶自取服務廣受好評，免排隊、還可自行規劃路線，使用人次突破 300 萬，成長率達 10 倍之多，是消費者省時的首選。

內用優惠折扣第一： foodpanda 期望與商家夥伴共榮共好，將線上龐大消費力導流到實體，pandapro 用戶可享內用 75 折起優惠，一上線即大獲迴響，目前全台合作店家超過 1,200 家，更有與 Banana Blue Coffee 士林店合作的胖胖達聯名快閃咖啡店。

pandapro激省第一：foodpanda 提供 pandpro 用戶專屬優惠，據統計平均每年省 8 千元，相當於省下 73 杯星巴克美式咖啡；其中最精打細算的 pandapro 一年叫 foodpanda 送 2,500 單，一年省下 15 萬元，相當替自己年終加薪 3 個月；更推出每週三「Super pro day 超級會員日」，精選品牌全品項、不限次數 7 折折扣，聰明消費還能省荷包。

foodpanda 持續創造正面影響力 促進多贏局面

foodpanda 11 年來努力拓展全方位服務，為消費者、外送夥伴、商家夥伴與環境創造價值，為整個社會帶來正向美好的能量。

為消費者提供價值：除了餐點選擇性增加 5 成，滿足消費者的多元需求以外，平均每人一年更可以省下 9,600 分鐘，擁有更多時間可以陪伴家人、專心照顧孩童或是年長者。

為外送夥伴提供價值：提供超過 10 萬個兼職機會，收入支援全家度過疫情難關、或是籌措經費完成夢想；而援助計劃提供超過 1,000 個家庭急難救助、獎助學金，給予最暖心的援助；foodpanda 化身健康守護者，巡迴健檢擴及全台，共有超過 2,000 位夥伴參與免費健康檢查；更致力於職業與道路安全教育，至今已巡迴全台6次、舉辦超過128場實體道具安全駕駛課程。

為商家夥伴提供價值： foodpanda 提供的多元服務為商家夥伴帶來營收挹注，更積極協助餐飲業、零售業、物流業產業創新，引領超過 10 萬家中小型餐廳數位轉型，拓展新商業模式。

為環境保護盡一份心力：foodpanda 推動「5G 行動」，與消費者與夥伴們一同努力，兩年來全台環境友善店家共計 1,500 間響應，推行電動車綠運輸，累計減少 3,600 公噸碳排放，零剩食計畫從源頭已減少 5,000 公斤食物浪費，攜手為環境永續共創價值。

品牌好友同慶！吳慷仁許願要 foodpanda送這個！

最新版 foodpanda 廣告首播，品牌好友吳慷仁挑戰多元角色、再度變身，扮演律師大喊：「今天不打訴訟，就要 foodpanda 送！」身為影帝，吳慷仁卻凡事親力親為，經常工作滿檔而分身乏術，因此說到 5 大消費變革慷仁點頭如搗蒜：「因為家住山上，只有 foodpanda 送得到，一週叫 3 到 4 次、也最常點水果，平常去朋友家忘記帶禮物，透過foodpanda可以輕鬆解決，只要動動手指就有美食送到家，超級有面子！」慷仁也分享身邊朋友幾乎大小事都靠 foodpanda 解決，不管是加班肚子餓或是在片場忘了帶東西，通通都叫foodpanda送～最後也加碼許願foodpanda未來可以外送胖胖達當作保鑣，陪伴著一起玩樂！

品牌好友吳慷仁也與 foodpanda 代理 CEO 暨財務總監黃逸華一同慶祝 foodpanda 滿 11 歲，吳慷仁切開巨型壽桃，對藏在壽桃裡的特製胖胖達饅頭愛不釋手，也開玩笑的許願，希望可以外送胖胖達，陪伴著一起玩樂！foodpanda 也期許成為最受喜愛的外送品牌，在下一個 11 年能持續外送幸福。

註一：根據2023年資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》觀測，foodpanda常用度達71.2%。https://mic.iii.org.tw/news.aspx?id=635

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