TNL+ 2023/08/29,
經濟

東西方央行三巨頭齊聚傑克森霍爾會議：鮑爾、拉加德、植田和男分別說了什麼？

東西方央行三巨頭齊聚傑克森霍爾會議：鮑爾、拉加德、植田和男分別說了什麼？
右至左分別為歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）、日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）以及美國Fed主席鮑爾（Jerome H. Powell），三人參加「傑克森霍爾經濟政策研討會」。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

「傑克森霍爾經濟政策研討會：全球經濟的結構轉變」研討會邀請多位央行總裁發表演說。其中美國Fed主席鮑爾、歐洲央行總裁拉加德以及日本央行總裁植田和男的演講最引人矚目。本文綜合這三場演講的論點，整理出東西方三大央行總裁對貨幣政策的看法，釐清未來全球經濟的走向。

2023年8月24日（星期四）至8月26日（星期六）美國中部時間晚上7:00，數十名世界各國央行總裁、官員、學者和經濟學家在堪薩斯城聯邦準備銀行（The Federal Reserve Bank of Kansas City）舉行年度經濟政策研討會──「傑克森霍爾經濟政策研討會：全球經濟的結構轉變」（Jackson Hole Economic Policy Symposium: Structural Shifts in the Global Economy）。

研討會邀請多位央行總裁發表演說。其中美國Fed主席鮑爾（Jerome H. Powell）、歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）以及日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）的演講最引人矚目。

本文綜合這三場演講的論點，整理出東西方三大央行總裁對貨幣政策的看法，釐清未來全球經濟的走向。

美國Fed主席鮑爾（Jerome H. Powell）：鷹派偏中性

傑克森霍爾研討會的開場重頭戲由美國Fed主席鮑爾擔綱，主題是「通貨膨脹：進展與未來之路」（Inflation: Progress and the Path Ahead）。演講著重在美國本土通貨膨脹的探討，並透露出未來貨幣政策走向。

華爾街關切鮑爾主席演講內容。開會前市場多空臆測，造成美國股市動盪（見圖表一）。

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圖表一：美國各大股價指數近兩天變化（作者製圖）

鮑爾主席開門見山表示：「儘管通貨膨脹已從高點回落，但它仍然太高。我們準備在適當情況進一步升息，將政策保持在限制性水準上，直到我們確認通貨膨脹持續下降到我們的目標。」

這樣的表達相當明確。通膨有下降，但仍高於目標水準，仍會進一步升息。由於通膨已經回落一大段幅度，是否像去年繼續「暴力升息」？肯定不是。如同結尾所說：「我們將謹慎行事（proceed carefully），決定是否進一步緊縮，還是保持政策利率不變，等待進一步的數據。」

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