東西方央行三巨頭齊聚傑克森霍爾會議：鮑爾、拉加德、植田和男分別說了什麼？

2023年8月24日(星期四)至8月26日(星期六)美國中部時間晚上7:00,數十名世界各國央行總裁、官員、學者和經濟學家在堪薩斯城聯邦準備銀行(The Federal Reserve Bank of Kansas City)舉行年度經濟政策研討會──「傑克森霍爾經濟政策研討會:全球經濟的結構轉變」(Jackson Hole Economic Policy Symposium: Structural Shifts in the Global Economy)。

研討會邀請多位央行總裁發表演說。其中美國Fed主席鮑爾(Jerome H. Powell)、歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)以及日本央行總裁植田和男(Kazuo Ueda)的演講最引人矚目。

本文綜合這三場演講的論點,整理出東西方三大央行總裁對貨幣政策的看法,釐清未來全球經濟的走向。

美國Fed主席鮑爾(Jerome H. Powell):鷹派偏中性

傑克森霍爾研討會的開場重頭戲由美國Fed主席鮑爾擔綱,主題是「通貨膨脹:進展與未來之路」(Inflation: Progress and the Path Ahead)。演講著重在美國本土通貨膨脹的探討,並透露出未來貨幣政策走向。

華爾街關切鮑爾主席演講內容。開會前市場多空臆測,造成美國股市動盪(見圖表一)。

圖表一:美國各大股價指數近兩天變化(作者製圖)

鮑爾主席開門見山表示:「儘管通貨膨脹已從高點回落,但它仍然太高。我們準備在適當情況進一步升息,將政策保持在限制性水準上,直到我們確認通貨膨脹持續下降到我們的目標。」

這樣的表達相當明確。通膨有下降,但仍高於目標水準,仍會進一步升息。由於通膨已經回落一大段幅度,是否像去年繼續「暴力升息」?肯定不是。如同結尾所說:「我們將謹慎行事(proceed carefully),決定是否進一步緊縮,還是保持政策利率不變,等待進一步的數據。」