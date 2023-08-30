富人和窮人的差異是什麼？「成功」只是因為誰比較聰明嗎？
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在社會的眼中，富人和窮人常被認為是兩個極端。許多人認為兩者的差異主要體現在思維方式。但真的是這樣嗎？有研究發現，窮人思維不一定是不良得，富人思維也不一定是正確的。事實上，許多時候，富人擁有的優勢並不完全基於他們的思維。這些優勢可能源於他們的出身、教育背景、或是人脈關係。
文：夏天不上班
在這個世界上，富人和窮人的差異並不僅止於財富。許多人認為，富人擁有的不僅是物質上的資源，更重要的是一種獨特的思維模式。
這樣的思維使他們能夠更有效地管理資源、應對困難和持續成長。那麼，真的存在所謂的「富人思維」嗎？如果真的存在，我們如何培養它，從而打破命運的枷鎖，進入正向的財富循環？
富人與窮人思維的區別
在社會的眼中，富人和窮人常被認為是兩個極端。許多人認為，這兩者之間的差異主要體現在思維方式上。但事實真的是這樣嗎？
班納吉（Abhijit Banerjee）和迪弗洛（Esther Duflo）是一對經濟學家夫婦，以他們在貧困、發展經濟學和社會政策領域的研究而聞名，他們對這個問題有了更深入的探討。
他們發現，富人和窮人在思維方式上的差異其實不如我們之前所想的那麼明顯。換句話說，這並不意味著窮人的思維方式就是不良的，或者富人的思維方式就一定是正確的。
事實上，許多時候，富人所擁有的優勢並不完全是基於他們的思維方式。這些優勢可能源於他們的出身、教育背景、或是他們過去所建立的人脈關係。這些優勢在他們的日常生活中可能會被不自覺地放大，從而使他們在許多決策中取得優勢。
例如，一位出生在富裕家庭的人，從小就接受了良好的教育和培訓。當他長大後，即使他做出了一些不理智的決策，他也可以依靠家庭的資源和人脈，來緩解這些決策帶來的影響。而窮人則可能沒有這樣的資源和後盾，所以他們的每一次決策都可能對他們的未來產生深遠的影響。
但這並不表示窮人的思維方式就是有問題的。很多窮人也具有出色的才華和能力，只是他們可能沒有足夠的機會來展現自己。因此，當我們談論富人和窮人的思維方式時，我們應該更加小心，不要過於簡化這個問題，也不要將富人的成功完全歸因於他們的思維方式。
芭芭拉艾倫瑞克的底層生活體驗
芭芭拉艾倫瑞克（Barbara Ehrenreich）是一位美國作家、社會評論家和政治活動家，名作是2001年出版的《我在底層的生活——當專欄作家化身女服務生》（Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America），書中她以最低工資生活了三個月。
為了更真實地了解低收入勞工的日常生活，她決定暫時放下自己舒適的生活，深入到社會的底層，以一名窮人的身份體驗那裡的生活。
在她的體驗中，芭芭拉不僅僅是做一名普通的低薪工人，她還嘗試了多種不同的工作，如餐廳服務員、家庭清潔工和銷售員等。透過這些工作，她親身體驗到了低收入工人們所面對的無數困難和挑戰。
最讓她印象深刻的，是那些窮人所面對的每一次決策的重要性。對於他們來說，一個小小的失誤或是一次不夠周到的決策，都可能導致他們生活的進一步困境。例如，因為一次突如其來的醫療開銷，他們可能無法支付下個月的房租；或是因為一次工作上的小錯，他們可能失去唯一的收入來源。
透過這段深入體驗，芭芭拉不僅更加了解低收入工人們的生活狀況，她也意識到社會結構和制度上的不平等。
容錯率低的問題
當談及「容錯率低」，這基本上描述的是一個人或組織在面對風險時，他們的承受能力有限。對於經濟狀況較差的人來說，他們在做決策時，常常會偏向於選擇那些看似安全和穩定的選項。這主要是因為他們認為自己無法承受由於錯誤決策所帶來的損失。
但這種保守的策略，其實有幾大隱憂：
- 機會成本高：太過於保守，可能意味著放棄了許多可能的機會，這些機會或許會為他們帶來更好的回報，或是提升生活質感。
- 創新瓶頸：恐懼新事物、新策略，這會限制了他們的視野，使其難以找到更有效、更合適的解決方案。
- 貧富差距加劇：對於經濟處於劣勢的人，由於他們多採取保守策略，可能會錯失一些改善其經濟地位的良機，長此以往，貧富差距只會更擴大。
- 心理負擔：當一個人感覺到選擇受限，這絕對會帶來心理上的重壓。這種持續的壓迫感，久而久之，不僅會影響心情，甚至可能對身心都造成傷害。
如何培養富人的思維方式
培養富人的思維方式，並不是說要追求極端的物質富裕，而是要養成一種能夠有效管理資源、不斷自我成長、並積極面對挑戰的思維模式。
如何讓財富步入正面循環
首先，談到財富的正向循環，不得不提及基礎的金融教育。這包括了解資金的節省、合理的投資策略，以及如何智慧地使用信貸工具。例如，利用每月自動轉帳的方式，將資金投放到儲蓄或投資帳戶，這是一個非常實用且高效的策略。
再來，對於信用卡債務這塊，真的要特別留意。尤其是高利率的部分，建議你最好避免，或是設計一套清晰的還款策略，以免後續的利息成為一大負擔。投資上，多元化策略是王道。不論是股票、債券，或是房地產，分散投資可以幫助你降低風險。
當投資開始帶來回報時，利用這些收益進行再投資是個極佳的策略，因為複利的效應實在太強大了。此外，提升自身能力或者探索其他副業機會，也是一條可行的增收路徑。
生活中的消費，我們還是得掌握預算，避免不必要的衝動購物。多跟一些金融界的夥伴交流，他們的經驗或許能為你帶來新的啟發。
最後，金融環境一直都在變，持續學習與適時調整策略才是硬道理。希望我的分享對你有所助益，有任何問題或想法，歡迎隨時討論喔！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：從窮到富：如何打破命運的枷鎖，開始正向的財富循環
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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