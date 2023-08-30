2023/08/30,
商業

【一圖看懂】「軌道經濟」與「百貨商場」能否相輔相成？台灣各車站商圈人流誰高誰低？

【一圖看懂】「軌道經濟」與「百貨商場」能否相輔相成？台灣各車站商圈人流誰高誰低？
Photo Credit: Littlebtc CC By SA 3.0

我們想讓你知道的是

有賴於疫後復甦，2023上半年整體軌道客運收益創下新高，但人流量與歷史高點仍相距7.1%，而目前單月人流量逾200萬人次的超級站點合計10站、逾100萬人次站點合計59站，高鐵人流量增幅最高，同時冠德、潤泰、日勝生、三井不動產等大型集團領軍下，軌道經濟生活圈將遍地開花。

2020年疫情爆發後，具有火車頭效益的內需型產業在邊境封鎖的限制下再度獲得重視，加上2022年立院三讀通過修正鐵路法部分條文，允許國營鐵路機構經報准可辦理國有不動產開發、處分或收益，有助於推動國營鐵路資產活化。

此外，冠德建設（環球購物中心母集團）、日勝生集團（間接持股京站實業）、潤泰集團（CITYLINK母集團）、日本三井不動產（Mitsui Outlet Park、LaLaport母集團）等代表性企業對於軌道周邊商業設施與土地開發案的積極佈局，均使得資本投入規模龐大且具有高度產業關聯性帶動效果的軌道經濟產業，在疫情後逆勢成為推動內需經濟與消費成長的重要基礎。

未來流通研究所首度以「軌道經濟」為主題，進行台灣「軌道經濟」百貨與商場產業地圖調查。盤點各軌道系統人流量較高的站點、與站體周邊（或共構）百貨／商場／Outlet／地下街等大型商業設施，藉以說明台灣軌道經濟圈發展風貌。

台灣「軌道經濟」百貨-商場產業地圖-1
Photo Credit: 未來流通研究所

疫後復甦：2023H1整體軌道客運收益創下新高、人流量與歷史高點仍相距7.1%

台灣整體軌道旅客運載人次於疫情前逐年穩定成長，自2013年的單月7755萬人次成長至2019年達單月9746萬人次，六年間成長幅度達25.7%。不過2020至2022年間受疫情影響，大眾運輸系統旅客人次驟減，直至2023上半年方迎來顯著復甦，單月旅客人次重新站上9000萬大關，達9058萬，惟與2019年的歷史高點相較仍有7.06%的差距。

各軌道系統中，以高鐵運載旅客人次成長力道最為強勁，2023H1單月進出站人次達621萬，已超越疫情前2019年同期水準；受惠於民眾出國旅遊人潮大幅增長，桃園機場捷運2023H1單月進出站人次亦達239萬，同樣超越疫情前水準。至於旅客人次規模最大的台北捷運及台灣鐵路，2023H1旅客人次分別達單月5668萬及1827萬人次，與疫情前最高點相較約仍有10%左右差距。

進一步比較軌道產業收益，台灣整體軌道產業客運收入於疫情前逐年穩定成長，2019年達單月新台幣72.43億元。歷經疫情期間的震盪與衰退後，2023上半年軌道產業客運收入已回升至單月73.71億元，創下歷史新高。

各軌道系統中，同樣以高鐵客運收益表現最為亮眼，2023H1高鐵單月客運收入達42.94億元，遙遙領先其他軌道系統，且與2019年同期的40.55億元相較，成長幅度達5.9%；其下為單月客運收入達10億元以上級別的台灣鐵路及台北捷運，2023H1分別達單月14.46億元及13.37億元，惟與疫情前2019年同期相較仍小幅衰退5.8%及3.3%。

由上述數據變化可以看出，台灣軌道產業長期發展腳步穩健，並於疫情後展現復甦回升力道。而穩定的軌道產業發展趨勢，為緊密相連的軌道經濟圈打下堅實基礎。

現況發展：單月人流量逾200萬人次之超級站點合計10站、逾100萬人次站點合計59站，高鐵人流量增幅最高

看準樞紐車站帶來的商業吸引力，百貨、商場、Outlet等以人流量做為消費基礎的大型商業設施亦將車站做為軸心進行展店布局。

例如2023H1台北捷運系統中，單月人流量超過200萬人次的站點共計7站、介於100-200萬人次的站點達39站，顯著人流聚集效益使台北市逐步形成以捷運大站為中心的百貨商場分布結構。如具有六鐵共構優勢的台北車站，周邊設有新光三越、微風廣場與京站。

市政府站周邊設有新光三越、遠東百貨、寶麗廣場、時代百貨、微風廣場、ATT；中山站為2023H1唯一人流量超越2019年同期水準的大型站點，周邊設有新光三越、誠品生活百貨、MIKI Plaza、誠品R79地下街等；忠孝復興站周邊除SOGO忠孝館與復興館外，誠品生活亦於2022年底進駐地下街。

高鐵系統中，2023H1單月人流量超過200萬人次的站點共2站、100-200萬人次站點共3站、80-100萬人次站點共2站，且上述主要站點人流量均已超越2019年同期水準。

其中，板橋站除與站體共構的環球購物中心外，周邊尚有遠東百貨、誠品生活及麗寶百貨；桃園站周邊以總開發面積達6.6萬坪的華泰名品城為中心，向外擴張出北台灣最大IKEA、涵蓋影城／商場／水族館的國泰置地廣場、以及一站之隔的環球購物中心；左營站則有新光三越與環球購物中心兩大商場。

台鐵系統中，2023H1僅台北車站單月人流量超過200萬人次、100-200萬人次站點共5站。其中桃園車站周邊設有新光三越、遠東百貨與統領廣場；台中車站周邊設有大魯閣新時代、秀泰生活、日曜天地及2023年全新開幕的三井LaLaport。其他各地捷運系統中，2023H1僅高捷左營站及機捷台北車站單月人流量超過100萬人次。

台中LaLaport北館試營運（1）
Photo Credit: 中央社
台中三井LaLaport大型購物中心

未來布局：冠德、潤泰、日勝生、三井不動產等大型集團領軍，軌道經濟生活圈遍地開花

根據仲量聯行統計，2022年與軌道經濟相關的政府招商案件，總投資金額估計達新台幣2400億元，佔政府及公部門全年招商目標2667億元的90%，這樣的趨勢使得資本投入規模龐大且具有高度產業關聯性帶動效果的軌道經濟產業，在疫情後逆勢成為推動內需經濟與消費成長的重要基礎。

例如以車站型商城為營運特色的環球購物中心，母集團冠德建設近年積極參與公辦都更、捷運聯開發以及都更危老重建案，陸續拿下台北南港台電北儲案（鄰近松山車站、附屬商業空間將開設環球購物中心、預定2029年完工），台鐵北車E1E2街廓公辦都更案（鄰近台北車站、以明日臺北埕為概念進行設計、商場部分佔兩層樓、預定2030年完工），台北市行二行三公辦都更案（鄰近台北車站、附屬商業空間將開設環球購物中心、預定2029年完工），新竹高鐵特定區事業發展用地開發經營案（高鐵新竹站正前方、附屬商業空間將開設環球購物中心、預定2029年完工），台中捷運烏日文心北屯線市政府站土地開發案（鄰近台中捷運市政府站、附屬商業空間將開設環球購物中心）等，成為台灣本土建築集團經營軌道經濟的代表性企業。


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