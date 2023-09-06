《一個經濟學家的AI觀點》：該如何比較課徵機器人稅的利弊得失？我從三方面來論證合理性

文：羅傑・布特爾（Roger Bootle）

向機器人收稅

雖然我認為課徵機器人稅沒有意義，但如果社會判斷應該努力阻止或減緩機器人與AI的普及化，那麼最具吸引力的作法之一就是透過稅收制度進行。畢竟向機器人徵收任何的稅款，似乎都將由「機器人」來支付。當然，在實踐上，所有稅收最終都是由某些人所支付。

「機器人稅」的論點也得到相當多的支持，比爾・蓋茲也在支持者的行列中。他認為：「如果勞工在工廠從事薪水五萬美元的工作，那麼這個收入是要課稅的，要繳納個人所得稅、社會福利稅之類的。如果機器人也從事相同的工作，也應該和人類一樣繳納類似稅金。」比爾・蓋茲相信：「未來二十年，會有相當多工作將被機器所取代。倉儲工作、駕駛汽車、房務清潔等等。」

南韓已經採取了一些行動——像是宣布限制自動化機器投資的稅收優惠。在法國，參加二○一七年總統大選的社會黨（SocialistParty）候選人貝諾瓦・哈蒙（BenôitHamon），主張課徵機器人稅。英國工黨領袖傑瑞米・柯賓（JeremyCorbyn）也支持徵收機器人稅的想法。他在工黨會議上表示：「我們迫切地需要面對自動化的挑戰，機器人技術可能會消滅許多當代的工作機會。」他擬議，將使用從機器人與AI徵收來的稅金，用來資助成人教育。

但另一方面，歐盟執委會執委（EuropeanCommissioner）的安德魯斯・恩席普（AndrusAnsip），強烈反對機器人稅。他說如果歐盟採用機器人稅，「其它組織將在機器人市場上占據領先地位」，由此開啟了國際競爭力的概念。「一國徵收機器人稅，但其它地區沒有實施。這會導致其它地區的創新、公司和技術人才，都會轉移至稅收制度更優惠的國家。」

也難怪有一些科技業領袖和國際組織將機器人稅稱為「懲罰創新」（innovationpenalty）例如國際機器人聯合會（TheInternationalFederationofRobotics）便認為，課徵機器人稅「將對競爭力和就業產生非常負面的影響。」

那該如何比較課徵機器人稅的利弊得失？在具體財政上，可以從三方面來論證徵收機器人稅的合理性，我將依序分析。

財政中立性

第一種論點認為，如果機器人和AI無須課稅將造成破壞性的制度扭曲。僱用人類勞工肯定需要繳稅，不僅是向員工徵收所得稅，更向員工和雇主徵收就業稅，例如英國的國民保險和其它國家的社會福利稅。這項論點指出，若不向機器人徵收適當的稅，稅收體制便完全不中立，等於變相鼓勵機器人與AI取代人類勞工。

如此一來，稅收制度可能使技術性失業、工資低迷和不平等的問題更嚴重，即便你不相信會造成大規模貧困的情況（我也不相信），扭曲的資源配置仍會導致社會收入減少。

但稅收體制是否中立，關鍵取決於你是將機器人與AI視為「人造勞工」，還是看作為資本投資項目。如果是人造勞工，那麼向它們課徵的稅若低於人類勞工確實很奇怪。有點像是，同類型的勞工卻課徵不同的稅金。例如矮個子與高個子的勞工之間、或者上半年出生與下半年出生的勞工之間的稅金有所差異。

然而，一旦把機器人與AI當成機器資本，問題的性質就會徹底改變。畢竟我們不僅不會對機器（資本投資）徵稅，而且在許多國家，我們還特別透過補貼方式（通常是各種稅收折扣）鼓勵其發展。不過這種資本投資，很可能導致特定產業或職業的就業人數減少。

這種資本投資的稅收優惠政策，是基於以下三個重要假設：

某種職業或產業的工作機會消失，總是可以由其他職業或產業創造的工作機會彌補。如果在市場正常的運作下，無法自然地產生這種彌補效應。那麼在當局實現充分就業的貨幣與財政政策支持下，各種改善結構性困難的政策，最終將實現充分就業的目標。

整體社會對於達到高額投資，懷有強烈興趣。這是提高人均GDP從而提高生活水準的途徑。基於各種原因，公司可能不願在符合公共利益方面進行更多投資，因此出現了一些透過減稅刺激投資的想法。在資本投資涉及創新元素的情況下，尤其如此（機器人與AI無疑也是）。事實上，由於創新帶給社會的益處遠超過為創新者創造的利潤，美國前財政部長勞倫斯・薩默斯（LawrenceSummers）認為：「對於實現創新的各種資本類型，祭出補貼和課徵稅收的理由一樣充分。」

在日益全球化的世界中，若一國對資本設備徵稅，那麼其境內的資本設備很可能會減少。而且整個活動、公司或產業的一部分、甚至全部，都可能轉移到其它國家。

鑒於上述三個假設，透過提高資本設備的實際稅率平衡資本設備與勞工的稅收，並不具吸引力。而且，為什麼應該將機器人與AI視為不同於其它種類的資本設備？向機器人與AI徵稅是非常奇怪的事。其它可能損害勞工短期利益的機器或軟體卻不會被徵稅，但這些勞工的工作正遭受此類投資的威脅。

事實上，若對機器人與AI課徵某種特殊稅收，將造成制度出現一些嚴重扭曲。畢竟，機器人是什麼？AI又是什麼？那麼無疑已經取代一些銀行工作的自動提款機技術算是嗎？會計軟體程式呢？

我在本書開頭即以充分理由明確表示，機器人與AI沒有普遍認可的定義。SymphonyVentures公司的執行長大衛・普爾（DavidPoole）表示：「機器人不是等同於人類的單位，多半不是實體機器人而是軟體機器人，實際上與電子表格軟體沒什麼區別。」因此，政府若試圖徵收機器人稅或AI稅，將會面臨龐大的法律和避稅、逃稅問題，以及將大量投資轉向「類機器人」和「類AI」的形式。

在機器人與AI的課稅爭議中，也許最適當的結論不是應該向它們強制徵收任何形式的就業稅，而是應該取消人類員工的就業稅。

當然，在其它條件相同的情況下，勢必會給公共財政帶來一個資金缺口，必須透過其它種類的稅收（或削減支出）填補缺口，但人們並不希望任何形式的增稅或減支。此外，正如諾貝爾經濟學獎得主羅伯・席勒（RobertShiller）所指出，所有稅收都會帶來某種扭曲，因此單憑機器人稅會造成制度扭曲的論點無法令人滿意。真正的問題是，機器人稅造成扭曲的嚴重程度和替代方案是什麼。而上述將機器人與AI，從其它形式的資本投資中區別出來的定義問題，無疑表明了「機器人稅」造成的扭曲將有極大的破壞性。