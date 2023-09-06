《一個經濟學家的AI觀點》：該如何比較課徵機器人稅的利弊得失？我從三方面來論證合理性
我們想讓你知道的是
在機器人與AI的課稅爭議中，也許最適當的結論不是應該向它們強制徵收任何形式的就業稅，而是應該取消人類員工的就業稅。
文：羅傑・布特爾（Roger Bootle）
向機器人收稅
雖然我認為課徵機器人稅沒有意義，但如果社會判斷應該努力阻止或減緩機器人與AI的普及化，那麼最具吸引力的作法之一就是透過稅收制度進行。畢竟向機器人徵收任何的稅款，似乎都將由「機器人」來支付。當然，在實踐上，所有稅收最終都是由某些人所支付。
「機器人稅」的論點也得到相當多的支持，比爾・蓋茲也在支持者的行列中。他認為：「如果勞工在工廠從事薪水五萬美元的工作，那麼這個收入是要課稅的，要繳納個人所得稅、社會福利稅之類的。如果機器人也從事相同的工作，也應該和人類一樣繳納類似稅金。」比爾・蓋茲相信：「未來二十年，會有相當多工作將被機器所取代。倉儲工作、駕駛汽車、房務清潔等等。」
南韓已經採取了一些行動——像是宣布限制自動化機器投資的稅收優惠。在法國，參加二○一七年總統大選的社會黨（SocialistParty）候選人貝諾瓦・哈蒙（BenôitHamon），主張課徵機器人稅。英國工黨領袖傑瑞米・柯賓（JeremyCorbyn）也支持徵收機器人稅的想法。他在工黨會議上表示：「我們迫切地需要面對自動化的挑戰，機器人技術可能會消滅許多當代的工作機會。」他擬議，將使用從機器人與AI徵收來的稅金，用來資助成人教育。
但另一方面，歐盟執委會執委（EuropeanCommissioner）的安德魯斯・恩席普（AndrusAnsip），強烈反對機器人稅。他說如果歐盟採用機器人稅，「其它組織將在機器人市場上占據領先地位」，由此開啟了國際競爭力的概念。「一國徵收機器人稅，但其它地區沒有實施。這會導致其它地區的創新、公司和技術人才，都會轉移至稅收制度更優惠的國家。」
也難怪有一些科技業領袖和國際組織將機器人稅稱為「懲罰創新」（innovationpenalty）例如國際機器人聯合會（TheInternationalFederationofRobotics）便認為，課徵機器人稅「將對競爭力和就業產生非常負面的影響。」
那該如何比較課徵機器人稅的利弊得失？在具體財政上，可以從三方面來論證徵收機器人稅的合理性，我將依序分析。
- 財政中立性
第一種論點認為，如果機器人和AI無須課稅將造成破壞性的制度扭曲。僱用人類勞工肯定需要繳稅，不僅是向員工徵收所得稅，更向員工和雇主徵收就業稅，例如英國的國民保險和其它國家的社會福利稅。這項論點指出，若不向機器人徵收適當的稅，稅收體制便完全不中立，等於變相鼓勵機器人與AI取代人類勞工。
如此一來，稅收制度可能使技術性失業、工資低迷和不平等的問題更嚴重，即便你不相信會造成大規模貧困的情況（我也不相信），扭曲的資源配置仍會導致社會收入減少。
但稅收體制是否中立，關鍵取決於你是將機器人與AI視為「人造勞工」，還是看作為資本投資項目。如果是人造勞工，那麼向它們課徵的稅若低於人類勞工確實很奇怪。有點像是，同類型的勞工卻課徵不同的稅金。例如矮個子與高個子的勞工之間、或者上半年出生與下半年出生的勞工之間的稅金有所差異。
然而，一旦把機器人與AI當成機器資本，問題的性質就會徹底改變。畢竟我們不僅不會對機器（資本投資）徵稅，而且在許多國家，我們還特別透過補貼方式（通常是各種稅收折扣）鼓勵其發展。不過這種資本投資，很可能導致特定產業或職業的就業人數減少。
這種資本投資的稅收優惠政策，是基於以下三個重要假設：
- 某種職業或產業的工作機會消失，總是可以由其他職業或產業創造的工作機會彌補。如果在市場正常的運作下，無法自然地產生這種彌補效應。那麼在當局實現充分就業的貨幣與財政政策支持下，各種改善結構性困難的政策，最終將實現充分就業的目標。
- 整體社會對於達到高額投資，懷有強烈興趣。這是提高人均GDP從而提高生活水準的途徑。基於各種原因，公司可能不願在符合公共利益方面進行更多投資，因此出現了一些透過減稅刺激投資的想法。在資本投資涉及創新元素的情況下，尤其如此（機器人與AI無疑也是）。事實上，由於創新帶給社會的益處遠超過為創新者創造的利潤，美國前財政部長勞倫斯・薩默斯（LawrenceSummers）認為：「對於實現創新的各種資本類型，祭出補貼和課徵稅收的理由一樣充分。」
- 在日益全球化的世界中，若一國對資本設備徵稅，那麼其境內的資本設備很可能會減少。而且整個活動、公司或產業的一部分、甚至全部，都可能轉移到其它國家。
鑒於上述三個假設，透過提高資本設備的實際稅率平衡資本設備與勞工的稅收，並不具吸引力。而且，為什麼應該將機器人與AI視為不同於其它種類的資本設備？向機器人與AI徵稅是非常奇怪的事。其它可能損害勞工短期利益的機器或軟體卻不會被徵稅，但這些勞工的工作正遭受此類投資的威脅。
事實上，若對機器人與AI課徵某種特殊稅收，將造成制度出現一些嚴重扭曲。畢竟，機器人是什麼？AI又是什麼？那麼無疑已經取代一些銀行工作的自動提款機技術算是嗎？會計軟體程式呢？
我在本書開頭即以充分理由明確表示，機器人與AI沒有普遍認可的定義。SymphonyVentures公司的執行長大衛・普爾（DavidPoole）表示：「機器人不是等同於人類的單位，多半不是實體機器人而是軟體機器人，實際上與電子表格軟體沒什麼區別。」因此，政府若試圖徵收機器人稅或AI稅，將會面臨龐大的法律和避稅、逃稅問題，以及將大量投資轉向「類機器人」和「類AI」的形式。
在機器人與AI的課稅爭議中，也許最適當的結論不是應該向它們強制徵收任何形式的就業稅，而是應該取消人類員工的就業稅。
當然，在其它條件相同的情況下，勢必會給公共財政帶來一個資金缺口，必須透過其它種類的稅收（或削減支出）填補缺口，但人們並不希望任何形式的增稅或減支。此外，正如諾貝爾經濟學獎得主羅伯・席勒（RobertShiller）所指出，所有稅收都會帶來某種扭曲，因此單憑機器人稅會造成制度扭曲的論點無法令人滿意。真正的問題是，機器人稅造成扭曲的嚴重程度和替代方案是什麼。而上述將機器人與AI，從其它形式的資本投資中區別出來的定義問題，無疑表明了「機器人稅」造成的扭曲將有極大的破壞性。
- 國家稅收損失
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。