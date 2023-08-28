「體重下降」可能是寵物生病的指標 法國皇家提倡定期健檢，讓寵物長伴久久

全球寵物食品的領導品牌法國皇家的總部，在本月初公佈了一項由英國布里托斯大學（University of Bristol）進行的最新研究 : 這項英國史上最大貓群樣本數的研究，回收了超過14,000份的有效調查，研究結果發現，有超過50%貓咪在出現健康問題時，並沒有在第一時間前往獸醫院就醫。

近年來，台灣飼養貓的風氣成長，根據農業部（前農委會）的調查推估，2021年國人飼養家貓數量870,810隻，相較於2011年302,846隻，10年內貓的飼養量大幅成長1.88倍，養貓的成長速度已超過養狗的成長人數。

這跟很多飼主認為，貓比較好照顧有很⼤的原因。但要讓貓咪健康，⼀個負責任的飼主，必須做到提供牠⾜夠的空間與資源，正確的營養與飲食，讓貓運動與表現⾃然⾏為，例如獵食、摩爪，定期讓貓咪接種疫苗、植入晶片、體內外寄⽣預防乃⾄結紮等等考量。此外最重要的，請務必定期接受健康檢查。

台灣著名的貓專科醫院，⼩王⼦貓專科醫院的醫師郭嵐忻說，貓科動物特別會隱藏⾃⼰的不舒服與疼痛。「當貓咪出現食慾變化、精神不振，甚⾄是嘔吐或腹瀉等症狀時，即便看似輕微，飼主也應該要⼩⼼注意，因為這些症狀背後代表的，可能是更嚴重的疾病。」

郭嵐忻醫師舉例，嘔吐是腸胃道出現問題時常⾒的臨床症狀，但其他系統的疾病也可能引起嘔吐，例如甲狀腺亢進、癌症；⽽體重是相對“客觀”的指標，即便在飲食正常甚⾄食慾增加的情況下，體重卻下降，仍然代表貓咪可能⽣病了。狗狗其實也是如此。

郭嵐忻醫師建議，貓犬一般需在6-10月齡，發情前進行絕育，若超過建議月齡，女性貓犬將來得乳腺瘤的機率會上升，以貓咪來說，乳腺瘤85%都是惡性的，公的貓犬則易形成習慣性的性賀爾蒙行為，絕育也無法改善，因此讓貓⽝每年最少進⾏⼀次健檢，才能有效追蹤健康狀況，如果寵物已邁入高齡階段或有慢性疾病，則建議每半年健檢⼀次或回診追蹤，或配合獸醫的建議的時程來進行檢查。

根據布里托斯大學的這份研究報告，阻礙飼主帶貓看獸醫的原因，不外乎便利性不足、寵物抗拒以及經濟考量。

法國皇家寵物食品的總經理張堇琪表示，法國皇家一直以深耕寵物健康營養、推廣當一個負責任的飼主為使命，同時也積極推動寵物健康管理意識。去年，法國皇家推出「帶貓看獸醫，不讓疾病躲貓貓」的活動，免費提供500元健檢折價券，鼓勵飼主帶貓看獸醫。今年更計畫將範疇擴大為帶寵物看獸醫，讓所有的貓犬受惠。