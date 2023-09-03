《英式花藝學院》：視覺上安排3：5 ：8，是當代花藝中的黃金比例

文：約瑟夫．馬賽

當代花藝中的黃金比例

活用元素和原則，於視覺上安排3：5 ：8

透過細心的邏輯應用，便能活用花藝設計的原則和元素，於視覺上增加或遞減花藝設計的鋪陳，而其中最重要的關鍵原則便是「主導」。主導指的是一件作品中的特定區域裡接收了多少關注度；留白則是看你減去了多少聚光燈。我們可透過以下幾種簡單方法，於視覺上安排3：5：8的黃金比例。

將主要花材放在前景，加深設計深度，增加設計前景與背景距離，使前景花朵更具支配力。

將較大型的花朵集中於焦點區域，加強這些區域的支配力。

將具有堅實結構的花材集中於焦點區域，而非輕柔、輕盈或精細的花朵。結構堅實的花材包括向日葵、非洲菊、玫瑰、葱花或菊花。需要避免安排在焦點區域的花材則為星芹花、落新婦（泡盛）或滿天星等輕柔飄渺者。

使用色彩、質地和形式等元素，增加焦點區域的對比度，強化設計中的視覺支配力。例如，更鮮豔的色彩、更強烈的顏色對比、質地等元素，甚至花材的形狀等。

增加焦點區域的體積（和其他區域相比），透過將花材分組（將份量較大者放一起），或使用花材產生的陰影增加該區域的主導性。

減少構圖深度─縮短花朵前景和背景的距離，便能降低主導性。

使用更多飄逸花卉─以較輕盈結構的花卉為主，例如星芹花、落新婦或滿天星，任何飄逸、輕盈或精緻的花都能達到這樣的效果。由於這些花材能使目光不易聚焦，如此一來便能減少集中感。

減少焦點區塊內色彩、質地和形狀等元素的對比度，便能弱化設計的主導力。例如，使用低彩度的色彩、協調的顏色、溫和的質地元素和互補的花材形狀，都能降低特定區域在設計中的視覺主導力。

減少焦點區域的體積（和其他區域相比）─避免將特定花材組合（例如不將大型花朵放一起），便能達到留白效果。

直接以3 ：5 ：8配置花材打造比例協調的作品

第二種活用花藝設計原則和元素的方式，是直接以3：5：8的數字配置花材，藉此創造出三個焦點區域。

例如，取8枝淡粉色毛茛、5枝薄荷綠色毛茛和3枝白色毛茛，創作比例協調的花藝作品。當然，還有其他因素可能會影響整體設計，為此，我們必須接著評估其他元素，像是花材的紋理、質地和整體作品的形式，但線條和空間等元素無法直接以這種物理性的方式呈現，有賴設計之初的整體考量（即草圖）。

Photo Credit: 方言文化

關於古典花藝比例的小筆記

若你材剛開始學習插花，深入研究費波那契數列令你有些不知所措，請使用古典花藝設計比例即可。請記住最重要的1：2 比例。

在一般情況下，古典花藝作品只有一個焦點區域，位於設計中心點，所有的花材都會從這個焦點區域順勢散開。建議將較大的花材配置在中心位置；較小的花材則放在外緣。

書籍介紹

本文摘錄自《英式花藝學院：英國RHS切爾西花展冠軍花藝師親授，來自鮮花的愉悅法則》，方言文化出版

作者：約瑟夫．馬賽

譯者：Nana Chen

英國RHS切爾西花展認證，天才花藝師的極致美學！經典形式 × 黃金比例 × 配色理論 × 布局要訣，以最科學的邏輯，玩出最華麗的作品！

►《泰晤士報》《獨立報》《每日郵報》爭相報導；天才花藝師首部巨作國際中文版。

►屢獲美國白宮、波士頓美術館、紐約植物園、加州環球影城等國際機構合作邀約。

►捧花、胸花、花冠、瓶花、桌花、花圈等無所不包，偷師花藝大師的最佳捷徑。

►經典形式×黃金比例×配色理論×布局要訣，以最科學的邏輯，玩出最華麗的作品。

►以居家、婚宴、節日聚會等場合為經緯，精選25款主題式情境，完美重現頂級手藝。



作者約瑟夫．馬賽（Joseph Massie）是當代最炙手可熱的天才花藝師，曾於號稱「園藝界奧斯卡」的RHS切爾西花展（RHS Chelsea Flower Show）上屢獲大獎；更持續在《泰晤士報》、《獨立報》、《每日郵報》等權威媒體上發表花藝作品；屢獲波士頓美術館、紐約植物園、加州環球影城邀約，創作遍布全球數十個國家。

約瑟夫．馬賽擅長經典、時尚、大氣、華美、簡單但技巧性高的花藝設計，看似渾然天成的背後，其實存在著科學般的精密計算；且有明確法則可依循。

Photo Credit: 方言文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航