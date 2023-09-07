《喚醒心中的詩》：使用隱喻的語言特別有價値，可以帶來驚喜、神祕與慈悲的出現

文：瑪戈．法契斯．尼爾（Margo Fuchs Knill）、莎莉．阿特金斯（Sally S. Atkins）

表達性藝術專業人員

許多老師、治療師、輔導員、顧問、團隊領導與危機處理工作者會使用表達性藝術應對所有年齡的人，以及世界上多種不同的專業場域，包括臨床工作、教育、組織發展與危機處理狀況。在所有的助人工作中，專業人員的態度是非常重要的。藝術的力量可以激起情感與洞見，因此，表達性藝術專業人員在使用藝術媒介與理解改變過程上，都必須有很強的個人技巧與使用藝術形態和了解改變歷程的知識和經驗。使用詩歌的專業人士必須對文字的力量，以及對文字與不同歷史和文化的關聯特別敏銳。並且，專業人士需要擁有領導力與溝通技巧，以建立信任感。

首先，我們需要能夠淸晰表達個案與有需要的人的聲音，確保他們被聽見和被理解。特別是在改變的時候，需要我們堅定但溫和的態度，並超越任何權力鬥爭或避免反應式的回應。專業人士要學會擁有自己的角色，從自己內在直覺的理解和加上引導技巧來行動，比如提供淸楚的建議、放下成見、傾聽與嘗試。表達性藝術專業人員提供她的能力，將新事物帶進存在中。領導意味著賦權身為領導者的自己，也賦權別人。讓自己變的渺小，以便讓對方可能覺得不那麼不安全，這對世界沒好處（Williamson 1992）。

專業人員通常會因為訓練的學派而採用某些特定的詞彙。例如完形學派（Gestalt）的治療師會使用完形學派的術語，羅傑斯學派（Rogerian）的諮商師會使用人本主義的語言表達。我們建議在表達性藝術的詩歌專業工作者在語言上解放自己，並發展自己的詞彙。我們懂得文字的力量。詩歌的領導力包括使用隱喻說話、用疊句作為重複的工具、享受文字的節奏與聲音品質。我們可以使用喚起或吸引讀者的口語傳統；我們可以將某個「問題」稱為「烏雲」，然後進一步描述烏雲的本質。

通常，個案自己會找到強烈的隱喻。這以詩意的交流方式本身就是新的——同時可以喚起並令人反思。隱喻是外加的，幫助我們看得更為具體，因此更容易企及。個案的一句話，例如「我覺得像石頭一樣沉重。」需要進行具體的反思：是什麼感官經驗啟發他使用這樣的隱喻呢？艾伯哈特（Eberhart）和阿特金斯（2014）著重我們表達性藝術專業人員的臨在與過程的基本概念。他們強調，臨在指的是專業人員的個人屬性以及與他人和藝術相遇時的過程。以過程取向的表達性藝術詩歌工作，正如其他藝術一樣，需要我們敞開自我迎接相遇，並相信人們有能力在面對生活挑戰時，有能力找到資源。

詩歌如何進入會談

詩歌可以用很多不同方式進入表達性藝術的課堂或會談。我們可以被動地接觸詩歌，例如閱讀或聽人朗讀詩歌。我們也可以積極參與，和個案或團體合作寫詩，或是聆聽詩歌，並闡述它的訊息。我們可以用一首詩來開始或結束團體或個別會談；我們可以要求個案或學生帶一首詩到會談現場，討論他們為什麼選這首詩，或是用其他藝術型態對詩作出回應，例如身體的動作或聲音。

我們也可以在藝術遠離中心的過程中使用詩歌。詩歌可用簡短、精準、直接的方式，為會談或課堂對話增添不同的面向。同時，詩歌也可以在字裡行間留下呼吸的空間，讓人感到驚奇並使直覺得以發展。我們可能尙未有合適的字詞描述某種始於模糊感覺的內在經驗，但詩歌可以為這經驗幫我們找到文字。

提供個案或學生的指導範例：

上課或會談時，帶你最喜歡的詩來。

從一本詩集中，選一首現在很吸引你的詩。重複使用引人注意的詩句，並以這些詩句作為出發點、接著寫下去。

在籃子裡放許多詩句，抓出一句你最感到迷惑的詩句。背頌它，並在朗誦時使用與詩句有關的手勢和動作。

會談一開始，先聽一首「今天的詩」。暫時閉上眼睛。

用你的內在感官去感知是什麼對你說話。

以表達性藝術促進寫詩

在教導技巧和促進從內而發的創意表達之間有條微妙界線。羅賽克（Roethke, 2001）認為，我們無法教人寫作（技藝），但是可以暗示（p.94）。身為表達性藝術專業人士，我們需要技巧，也需要敏感度與臨在，以創造詩可以達到的可能性。儘管寫詩往往涉及到放棄既定的計畫，但是在我們帶領會談之前，若是記住一些基礎要素，會很有幫助。我們需要知道如何準備並成功執行工作。我們需要框架，但同時，我們需要一個開放的空間，允許新的、未預期的事物在會談中出現。

正如以詩進行的所有工作一樣，我們在表達性藝術裡也要強調基本語言元素、聲音的模式與節奏的重要性，例如長短母音的聲音、音節的長度等等。我們探索詩句的轉折（往往比呼吸更短），以及如何用短暫的停頓引人注意。使用隱喻的語言特別有價値，可以帶來驚喜、神祕與慈悲的出現。寫詩是很有挑戰的藝術過程。在詩裡，一切都很重要：節奏、斷句、換行、在紙張上呈現的形狀、聲音、質地以及每個字的選擇（Citino 2002）。但是，在表達性藝術中，我們要強調在詩歌中，我們進入一個超越了純粹學習技藝的領域。

寫詩要用到心和腦，是反思、想像、體現經驗與思考的相互作用。瑪麗．奧利弗（Mary Oliver, 1994）描述寫詩的過程就像是心的勇氣與意識的語言技巧的一種戀愛。她強調，這個過程總會牽涉到冒險、脆弱與對超越我們的某種神祕的慈悲行動，及對經由我們說話的另一個聲音的開放（Paz 2009）。寫詩訓練你的自由思考：

思緒意象霎時乍現，

你，詩人正追逐那顯現的。

——瑪戈．法契斯．尼爾

準備寫詩

有不同的方式進入寫詩的過程。寫詩始於感知，而非表達。我們先用各種感官傾聽。我們看、聽、感覺、想像。寫詩受到此刻當下的啟發，也受到想要發聲的直覺啟發。有時候，詩始於很強的經驗或記憶。有時候，一句詩就這樣出現了；有時把玩一陣文字，也可能產生了一首詩。