中國女足敗走世界盃：越踢越差的背後，是「舉國體制」金牌戰略的近利之弊

文：袁越

我不是足球迷，卻自己花錢買票在現場看過一次世界盃的決賽。那是1999年的女足世界盃，我在洛杉磯「玫瑰碗」體育場親眼見證了中國女足一球小負於美國隊，獲得世界亞軍的壯舉。雖然沒能捧杯，但那支中國女足卻贏得了舉國上下的一致讚譽，大家都相信隨著國力的日漸強盛，「鏗鏘玫瑰」們一定能夠重振旗鼓，登上世界冠軍的領獎台。

沒想到，那場比賽之後中國女足的戰績每況愈下，逐漸掉出了世界一流強隊的行列。8月1日她們以1:6的懸殊比分不敵英格蘭隊，結束了本屆女足世界盃的征程。要知道，這支英格蘭隊的實力遠不到她們的最高水平，因為隊長莉婭・威廉森，以及隊內頭號射手、2022年歐洲盃金靴獎得主貝絲・米德都因為前十字韌帶受傷而沒有進入英格蘭隊的大名單。再加上英格蘭隊此前已經兩戰兩勝，基本確保小組出線，本場比賽並沒有派出全部主力。但就是這樣一支堪稱「殘陣」的隊伍卻把中國隊打得找不著北，不但比分懸殊，場面也極其難看，説明兩隊根本不在一個水平線上。

為什麼中國足球成績差？

國人好面子，所有領域都想出人頭地，競技體育更是首當其衝，所以每次國家隊輸了國際大賽，總會有人寫文章找藉口，理由可謂五花八門。以前中國男足踢不過人家，就有人總結説這是因為中國人性情溫和，不喜歡玩那些有很多身體接觸的運動，這就是為什麼中國的排球水平還行，但足球籃球都比不過老外。不過仔細一想，這個説法禁不起推敲。比如中國的女子曲棍球水平就挺高，摔跤也還可以，中國的短道速滑隊更是世界級強隊之一。這幾項運動都講究身體接觸，為什麼中國人玩得還不錯呢？

再説，中國的女子三大球都曾經登上過世界之巔，只是最近水平有所下滑而已，足以證明中國人並不是天生就不擅長身體接觸多的運動項目。

還有人認為中國人只擅長「小球」，不擅長「大球」，那到底什麼樣的身體條件適合玩小球？體型小？爆發力好？腦袋瓜靈？這三個特質可能確實管用，但沒有任何證據能夠證明這是中國人獨有的。並且這個説法很容易找到反例，比如小球裡面的網球和高爾夫球，中國選手的普遍水平就不及國外選手。

這次女足世界盃輸球，又有人跳出來説，這是因為女足的職業化做得不好導致的。但很多人不知道的是，中國的女子足球職業聯賽已經算是相當不錯的了，起碼運動員的待遇並不差。根據媒體報導，中國女子足球超級聯賽各大俱樂部主力隊員的年薪普遍在30萬到50萬元人民幣之間，優秀國腳的年收入甚至可以達到100萬至200萬元人民幣的水平，一點兒也不比歐洲和北美的女子足球職業球員的收入低。如果再把物價和消費水平的差別考慮在內的話，中國女足職業運動員的相對收入甚至要比歐美同行們高出很多。

其實，中國女足職業聯賽的觀眾人數並不多，是因為贊助商給力，所以她們才能拿到那麼高的薪水。為什麼沒人看的女足會有那麼多贊助商呢？主要原因在於各級領導非常重視這個奧運項目，希望通過拉贊助來扶持中國女足、提高中國女足的水平。事實上，中國大力發展職業體育，一大原因就是想通過職業化為國家隊培養人才，再到國際賽場上升國旗奏國歌。

但是結果怎麼樣呢？大家有目共睹。就拿男足來説，廣州恆大都拿過兩次亞洲冠軍了，可中國的國家隊卻越踢越差，居然快要變成亞洲三流球隊了。男籃的情況也類似，一支曾經妥妥亞洲第一的球隊職業化後成績不升反降，直到中國籃協加大了國家隊的集訓力度，甚至為此不惜影響國內職業聯賽的正常賽程，這才重新奪回了亞洲冠軍。

反之，中國職業化做得不夠好的乒乓球、羽毛球、體操、跳水、射擊、舉重和女排等項目一直是中國隊稱霸天下。其中跳水和舉重這兩個項目可以説是一點都不具備職業化的潛力——因為缺乏商業價值，運動員掙不到錢，但它們卻是中國隊在奧運會上的奪金熱點，丟一塊金牌彷彿都是罪過。

自由市場 VS 舉國體制

國外越是職業化程度高的運動項目，中國運動員就越沒有競爭力

既然以上理論都不對，那麼究竟如何解釋中國女足的衰落呢？我認為這個問題本身就是錯的，因為中國女足的絕對水平並沒有下降，而是競爭對手的水平提上來了。

眾所周知，足球一直是世界第一大運動，但在過去很長一段時間裡，世界各國普遍更加重視男足，無論是場地、設施還是資金等等外部條件全都偏向男足，女足的生存空間被壓縮得很小。事實上，美國女足之所以稱霸國際足壇很多年，恰好是因為美國最火的橄欖球不太適合女性玩，所以喜歡户外運動的美國女孩們都去踢足球了。

當國際競爭不足時，市場的力量無從顯現，行政的力量就有發揮空間，只要某個國家稍一發力，就很有可能衝在前面。20年前中國有很多女孩踢足球嗎？並沒有。當時的中國有女子職業聯賽嗎？也沒有。但因為領導重視，從僅有的一批女足隊員中挑選了二十幾個精英，撥出專款對她們進行重點培養，很快就脱穎而出，在國際賽場上拿到了好成績。

可是隨著全世界女性生存發展境遇的改善，再加上女權運動的推波助瀾、女性意識的覺醒，玩足球的女性們越來越多，全社會提供給她們的機會也越來越多，尤其是在歐美等西方國家，女子職業聯賽逐漸普及，水平提高得非常快。相較之下中國女足卻仍然原地踏步，成績自然就下滑了。

事實上，這也是美國女足近兩年成績不穩定的原因之一。和中國女足的情況類似，美國女足的水平也不是真的「下降」了，而是歐洲和日本等國家的女足水平提升後相對而言的結果。