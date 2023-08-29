中國女足敗走世界盃：越踢越差的背後，是「舉國體制」金牌戰略的近利之弊
我們想讓你知道的是
隨著全世界女性生存發展境遇的改善，再加上女權運動的推波助瀾、女性意識的覺醒，玩足球的女性們越來越多，全社會提供給她們的機會也越來越多，尤其是在歐美等西方國家，女子職業聯賽逐漸普及，水平提高得非常快。相較之下中國女足卻仍然原地踏步，成績自然就下滑了。
文：袁越
我不是足球迷，卻自己花錢買票在現場看過一次世界盃的決賽。那是1999年的女足世界盃，我在洛杉磯「玫瑰碗」體育場親眼見證了中國女足一球小負於美國隊，獲得世界亞軍的壯舉。雖然沒能捧杯，但那支中國女足卻贏得了舉國上下的一致讚譽，大家都相信隨著國力的日漸強盛，「鏗鏘玫瑰」們一定能夠重振旗鼓，登上世界冠軍的領獎台。
沒想到，那場比賽之後中國女足的戰績每況愈下，逐漸掉出了世界一流強隊的行列。8月1日她們以1:6的懸殊比分不敵英格蘭隊，結束了本屆女足世界盃的征程。要知道，這支英格蘭隊的實力遠不到她們的最高水平，因為隊長莉婭・威廉森，以及隊內頭號射手、2022年歐洲盃金靴獎得主貝絲・米德都因為前十字韌帶受傷而沒有進入英格蘭隊的大名單。再加上英格蘭隊此前已經兩戰兩勝，基本確保小組出線，本場比賽並沒有派出全部主力。但就是這樣一支堪稱「殘陣」的隊伍卻把中國隊打得找不著北，不但比分懸殊，場面也極其難看，説明兩隊根本不在一個水平線上。
為什麼中國足球成績差？
國人好面子，所有領域都想出人頭地，競技體育更是首當其衝，所以每次國家隊輸了國際大賽，總會有人寫文章找藉口，理由可謂五花八門。以前中國男足踢不過人家，就有人總結説這是因為中國人性情溫和，不喜歡玩那些有很多身體接觸的運動，這就是為什麼中國的排球水平還行，但足球籃球都比不過老外。不過仔細一想，這個説法禁不起推敲。比如中國的女子曲棍球水平就挺高，摔跤也還可以，中國的短道速滑隊更是世界級強隊之一。這幾項運動都講究身體接觸，為什麼中國人玩得還不錯呢？
再説，中國的女子三大球都曾經登上過世界之巔，只是最近水平有所下滑而已，足以證明中國人並不是天生就不擅長身體接觸多的運動項目。
還有人認為中國人只擅長「小球」，不擅長「大球」，那到底什麼樣的身體條件適合玩小球？體型小？爆發力好？腦袋瓜靈？這三個特質可能確實管用，但沒有任何證據能夠證明這是中國人獨有的。並且這個説法很容易找到反例，比如小球裡面的網球和高爾夫球，中國選手的普遍水平就不及國外選手。
這次女足世界盃輸球，又有人跳出來説，這是因為女足的職業化做得不好導致的。但很多人不知道的是，中國的女子足球職業聯賽已經算是相當不錯的了，起碼運動員的待遇並不差。根據媒體報導，中國女子足球超級聯賽各大俱樂部主力隊員的年薪普遍在30萬到50萬元人民幣之間，優秀國腳的年收入甚至可以達到100萬至200萬元人民幣的水平，一點兒也不比歐洲和北美的女子足球職業球員的收入低。如果再把物價和消費水平的差別考慮在內的話，中國女足職業運動員的相對收入甚至要比歐美同行們高出很多。
其實，中國女足職業聯賽的觀眾人數並不多，是因為贊助商給力，所以她們才能拿到那麼高的薪水。為什麼沒人看的女足會有那麼多贊助商呢？主要原因在於各級領導非常重視這個奧運項目，希望通過拉贊助來扶持中國女足、提高中國女足的水平。事實上，中國大力發展職業體育，一大原因就是想通過職業化為國家隊培養人才，再到國際賽場上升國旗奏國歌。
但是結果怎麼樣呢？大家有目共睹。就拿男足來説，廣州恆大都拿過兩次亞洲冠軍了，可中國的國家隊卻越踢越差，居然快要變成亞洲三流球隊了。男籃的情況也類似，一支曾經妥妥亞洲第一的球隊職業化後成績不升反降，直到中國籃協加大了國家隊的集訓力度，甚至為此不惜影響國內職業聯賽的正常賽程，這才重新奪回了亞洲冠軍。
反之，中國職業化做得不夠好的乒乓球、羽毛球、體操、跳水、射擊、舉重和女排等項目一直是中國隊稱霸天下。其中跳水和舉重這兩個項目可以説是一點都不具備職業化的潛力——因為缺乏商業價值，運動員掙不到錢，但它們卻是中國隊在奧運會上的奪金熱點，丟一塊金牌彷彿都是罪過。
自由市場 VS 舉國體制
國外越是職業化程度高的運動項目，中國運動員就越沒有競爭力
既然以上理論都不對，那麼究竟如何解釋中國女足的衰落呢？我認為這個問題本身就是錯的，因為中國女足的絕對水平並沒有下降，而是競爭對手的水平提上來了。
眾所周知，足球一直是世界第一大運動，但在過去很長一段時間裡，世界各國普遍更加重視男足，無論是場地、設施還是資金等等外部條件全都偏向男足，女足的生存空間被壓縮得很小。事實上，美國女足之所以稱霸國際足壇很多年，恰好是因為美國最火的橄欖球不太適合女性玩，所以喜歡户外運動的美國女孩們都去踢足球了。
當國際競爭不足時，市場的力量無從顯現，行政的力量就有發揮空間，只要某個國家稍一發力，就很有可能衝在前面。20年前中國有很多女孩踢足球嗎？並沒有。當時的中國有女子職業聯賽嗎？也沒有。但因為領導重視，從僅有的一批女足隊員中挑選了二十幾個精英，撥出專款對她們進行重點培養，很快就脱穎而出，在國際賽場上拿到了好成績。
可是隨著全世界女性生存發展境遇的改善，再加上女權運動的推波助瀾、女性意識的覺醒，玩足球的女性們越來越多，全社會提供給她們的機會也越來越多，尤其是在歐美等西方國家，女子職業聯賽逐漸普及，水平提高得非常快。相較之下中國女足卻仍然原地踏步，成績自然就下滑了。
事實上，這也是美國女足近兩年成績不穩定的原因之一。和中國女足的情況類似，美國女足的水平也不是真的「下降」了，而是歐洲和日本等國家的女足水平提升後相對而言的結果。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。