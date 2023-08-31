2023/08/31,
生活

YouTube Premium漲價iOS家庭方案漲幅最大，iPhone用戶用這方法每年可省下1452元

YouTube Premium漲價iOS家庭方案漲幅最大，iPhone用戶用這方法每年可省下1452元
作者截圖提供

我們想讓你知道的是

YouTube Premium在iOS的大幅漲價，有部分來自於平台抽成費用，如果用戶想要少花一點錢訂閱，可以轉而從網頁版YouTube Premium訂閱，家庭方案費用為399元，同樣可以享有無廣告等服務，方案內容完全相同還更便宜。

文：Zero圈圈

YouTube Premium訂閱費用近期調漲，其中iOS家庭方案的調整幅度最大，從原先的每月350元調漲為520元，一次調漲170元。不過，因為YouTube Premium在iOS的大幅漲價有部分來自於平台抽成費用，因此用戶可以避開iOS平台，透過YouTube Premium網頁版訂閱享有較便宜的資費價格。以下介紹使用iPhone訂閱網頁版YouTube Premium的方法。

YouTube Premium訂閱費調漲，iOS家庭方案每月520元

YouTube推出的訂閱服務YouTube Premium提供了無廣告、離線播放和背景播放功能，訂閱費用將根據個人方案、家庭方案、以及Android或是iOS系統而有所不同。於2023年7月起，YouTube Premium陸續在全球各地調整價格，而台灣的訂閱費用也將於9月起陸續更新。

台灣YouTube Premium訂閱費用調漲，如果是Android或是電腦網頁版用戶，個人方案從179元調漲為199元、學生方案從109元調漲為119元、家庭方案則是從269元調漲為399元。至於iOS用戶則調漲幅度較大，個人方案從230元調漲為260元，家庭方案從350元調漲為520元。

YouTube Premium訂閱費用：

  • Android版、網頁版個人方案：179元調漲為199元。
  • Android版、網頁版學生方案：109元調漲為119元。
  • Android版、網頁版家庭方案：269元調漲為399元。
  • iOS個人方案：230元調漲為260元。
  • iOS家庭方案：350元調漲為520元。
5c6f8ba0-2334-450e-be80-27e610963a46
作者截圖提供
YouTube Premium用戶將陸續收到費用調漲通知

iOS如何透過網頁版YouTube Premium訂閱教學

在本次YouTube Premium訂閱費用調整中，以iOS家庭方案的漲幅最大，價格從原先的350元調漲為520元，漲幅達170元。因此，如果用戶想要少花一點錢訂閱，可以避開iOS平台，轉而從網頁版YouTube Premium來訂閱該服務。網頁版YouTube Premium家庭方案費用為399元，且同樣可以享有無廣告等服務，方案內容完全相同還更便宜。

如果iOS用戶想要轉而訂閱網頁版YouTube Premium，首先需要前往「設定」解除原本的訂閱。在解除原本的訂閱之後，前往網頁版YouTube Premium申辦訂閱，即可以199元申辦個人方案、399元訂閱家庭方案。

YouTube Premium iOS取消訂閱教學：

  • 前往「設定」。
  • 選擇「Apple ID、iCloud、媒體與購買項目」。
  • 選擇「訂閱項目」。
  • 在訂閱中的欄位選擇「YouTube Premium」。
  • 選擇「取消訂閱」。

YouTube Premium網頁訂閱教學：

  • 打開瀏覽器，網址輸入YouTube。
  • 進入YouTube網頁版。
  • 點選右上角的頭貼。
  • 選擇「訂閱YouTube Premium」。
1109dfd9-99ef-4ed3-9876-31dbba33680d
作者截圖提供
原先已經有訂閱iOS版本YouTube Premium的用戶，可以前往「設定」辦理取消訂閱
9a9351aa-cd83-40a3-b4b9-a6ce55c56df3
作者截圖提供
在取消訂閱後，打開瀏覽器，輸入YouTube網址進入網頁版YouTube，點選右上角的頭貼
2dc69338-8bdd-480d-9a51-cc9d9ae4504e
作者截圖提供
在帳戶資訊中選擇「訂閱YouTube Premium」，即可以199元訂閱個人方案、399元訂閱家庭方案

YouTube Music訂閱費用同步調整

除了YouTube Premium之外，音樂串流平台YouTube Music的訂閱費用也將調漲，Android版本個人方案從149元調漲為169元、學生方案從79元調漲為89元、家庭方案從229元調漲為269元。同樣的iOS版本的YouTube Music調漲幅度較大，個人方案從190元調漲為220元，而家庭方案則是從290元調漲為350元。

在YouTube Premium、YouTube Music調漲後，訂閱用戶將收到漲價通知，如果沒有選擇取消訂閱，則新一期訂閱將會以調漲後的資費計價。至於YouTube Music該如何取消訂閱，可參考「音樂串流平台取消訂閱教學：Spotify、Apple Music、YouTube Music」。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。