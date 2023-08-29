台灣應跳脫「棋子論」始能走出被動、增強主動，避免成為美國的「棄子」
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當前氛圍下賴清德為求選票極大化，不斷洗白「台獨金孫」形象，並將兩岸政策轉為「和平保台」；但卻不願見兩岸交流進一步融合發展。賴清德堅守蔡英文的「四個堅持」，尤其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，此為明顯違憲的「兩國論」訴求。直言之，賴清德主張「務實台獨」政治主張，已經成為兩岸融合的反作用力及阻力。
近日在中國四川省成都舉辦大型兩岸關係研討會，與會百餘位兩岸學者及專家聚焦討論的議題是如何深化兩岸融合發展，參與者分從經貿、文化、社會等多向度，探討當前兩岸融合發展現狀及成效，及分析其所遭遇困境並就相關問題建言獻策。觀察會議主要討論議題及觀點，對於思考兩岸關係所遭遇挑戰及機遇，提供諸多有益啟發。
賴清德兩岸路線，恐使兩岸關係急劇惡化
與會學者論及，2023年是台灣的選舉年，也是台獨衝擊兩岸關係的高風險年，民進黨籍候選人賴清德從年初提出「和平保台」，到美國《華爾街日報》投書倡議「四大和平支柱」，再到最近的「走入白宮說」等，刺激兩岸敏感政治神經，致台灣選舉陷入「戰爭與和平」與「民主與專制」的選擇框架。
也有學者指出，在當前氛圍下賴清德為求選票極大化，不斷洗白「台獨金孫」形象，並將兩岸政策轉為「和平保台」；但卻不願見兩岸交流進一步融合發展。賴清德堅守蔡英文的「四個堅持」，尤其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，此為明顯違憲的「兩國論」訴求。直言之，賴清德主張「務實台獨」政治主張，已經成為兩岸融合的反作用力及阻力。
從民進黨過去7年的執政歷程檢視，不斷「倚美謀獨」，甘願做美國牽制中國的「棋子」，製造兩岸對抗及破壞台海和平穩定，致使台海局勢走到兵凶戰危的地步。若2024年大選後民進黨繼續執政，賴清德不僅會延續「蔡英文路線」，並且延續的是「蔡英文路線的加強版」，兩岸關係會陷入急劇惡化狀態。
學者建議若兩岸關係要有所轉圜，美方要停止對中國內政的干涉，台灣也不能充當美國的「馬前卒」，更不能勾連美國成為對付中國之戰略棋子。
美國試圖利用「以台制中」、「聯台制華」策略，耗損中國發展戰略機遇期
美國基於對華戰略競爭體系思考和處理台灣問題，運用印太戰略試圖圍堵中國，利用「以台制中」、「聯台制華」，耗損中國發展戰略機遇期及阻礙中國式現代化，藉由提高台海緊張狀態牽制消耗中國、遲滯中國復興。故有學者認為，美國對華戰略競爭的總體目標沒有變化，並將中國界定為「戰略競爭對手」，美中溝通談判皆是階段性措施，中美之間的結構性矛盾決定雙方的戰略博弈是一場持久戰，也決定海峽兩岸對抗的長期性。
從美國總統拜登（Joe Biden）、國務卿布林肯（Antony Blinken）以及一些重要智庫，將未來十年視為決定中美關係走向的關鍵十年，認為未來十年將會是中美博弈與競爭最激烈的階段，也是台海地區最具風險的時期。與會者直指假如美國「未來關鍵十年」的說法能夠成立，那麼，接下來的兩、三年則是「未來關鍵十年」中的「關鍵」。
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com