【未來大人物】每年近千人溺水且死亡率過半，「你真的會游泳嗎？」
我們想讓你知道的是
每年台灣溺水事件近千件，但台灣教育除了讀好書之外，卻不一定要學好游泳。每年的海水泳域救上來的溺水人都說自己會游泳，而且還發生很多奇奇怪怪的溺水事件...
文：陳淑玲
「你會游泳嗎？」曾經在福隆海水浴場擔任救生員的張景泓分享，幾乎溺水的人都說自己會游泳，但再細問後幾乎都「根本不能算會游泳」。
在海水浴場擔任救生員工作的張景泓，在救了許多人後深深感覺應該從「教大家防溺自救」開始，他創辦「像一條魚LikeAFish」游泳教育品牌，期望讓台灣的游泳教育先以防溺自救為主、接續才是教游泳技巧。
你真的會游泳嗎？請更了解自己
張景泓說：「台灣的教育雖然有游泳課程，但大多還是以讀書為主導，例如若孩子書讀到可以考上台大、卻還沒過關游泳課，難道學校會當掉他？根本不可能，台灣還是一個學業導向的教育環境。」
「我常常會問人說你會游泳嗎？大家都說會。但再進一步追問會不會換氣、能不能在踩不到底的地方游泳？如果這些都不行的話，根本就不算會游泳或能自救。」不能自行在無法踩到底的水中漂浮或游泳，就不能算會游，偏偏這是學校不會教的領域。
根據內政部消防署統計，至2022年近5年溺水事件，平均每年就有902人溺水，死亡者近6成達536人。每年集中在6-10月之間。
在和平島地質公園擔任救生員的阿忠呼籲，從游泳池到半開放性水域戲水時，即使對水性再好的人也建議要有具備一些下水觀念，「例如來到開放性水域或泳池時要先停下來看環境、哪些地方適合行走。也可先詢問救生員哪邊是可踩到底等地形地勢。另外請不要怕丟臉，不闇水性就請使用浮具。」
什麼都不奇怪的溺水狀況
基隆和平島地質公園裡的半開放式海域海水泳池，每年夏天都會湧入大量遊客前來。海水泳池是利用過往架設在海邊的九孔池區域開放給遊客游泳，已經是相對性來說安全的海水泳池場域。「但每年還是都會發生一些奇怪的溺水事件。」
已經從事救生員7-8年的阿忠說：「近期就發生一件讓我們都很驚嚇的事，現場泳客穿著救生衣竟然被自己救生衣困住溺水。他頭在水面下持續了20-30秒，還好我們發現丟下泳圈時，他自己自行解開了。這應該是核心不夠、對自己浮具也不熟悉導致的。」
「更常看到的還有一家大小出來玩，會游泳的爸爸帶著小孩、老婆下水，結果小孩老婆害怕踩不到底就把爸爸當成浮具在抓與壓，通常到最後就會是爸爸溺水。」
阿忠還分享遇過的無奈狀態：「更有遊客雖然不會游泳也帶了泳圈與浮潛的呼吸管與面罩，但在海邊風一來把泳圈吹走，他還去追泳圈，卻忘記自己根本不會游泳，緊急時也不會記得善用呼吸管，接著就溺水了。」
長期從事帶領國內外水上活動並開設運動生活頻道的運動導遊高士軒，近年帶著遊客在北部地區的平緩水域展開SUP活動。「我發現每次參與者不小心掉下水時，即使已經身穿救生衣還是會有人緊張到幾乎溺水。這時很需要的是冷靜與旁人提醒他周邊就有浮具可用，不要慌亂。」
高士軒更提醒大家，近年來流行的美拍文化，很多年輕男女都會為了拍美照而把救生衣脫下，但不擅水性的人一個失去平衡就會掉下水。「我們也再三提點大家，要脫救生衣拍照可以，但請一定要靠岸邊或者至少在可以踩到底的水域進行。遇到這些拍照時刻，其實我們教練們也都會繃緊神經注意。」
溺水的狀態千奇百怪，在和平島地質公園裡，甚至還會將溺水特殊案件調出監視影片來看，當成教材來使用，讓所有在第一線的救生員更了解泳池跟開放性水域的大不相同。
防溺自救教育的貫徹
也因為每年溺水事件曾出不窮，創辦「像一條魚LikeAFish」游泳教育品牌的張景泓深深覺得該用教育來改變現場。「之所以會以荷蘭式教育來當作教學主題，就是因為這套教學是根據實際狀況設計的，著重在溺水時的應變。」
張景泓分享「防溺自救」五大重點：
- 立泳踩水技巧請練習：
在戶外幾乎是踩不到底的水域，意外常常發生於此，所以要讓自己擁有能在踩不到底的地方浮起來的踩水技巧。
- 練習不戴泳鏡在水中張開眼：
意外發生時也幾乎不會是配戴泳鏡的狀態，也請大家在海水溪水場域時練習張開眼。（一般泳池因為添加消毒劑所以張眼才會刺痛）
- 請練習著衣下水的體感：
穿著衣服全濕狀態下的浮力動作都跟泳衣完全不同，而這也是意外時常會遇到的狀況，也請練習以此狀態游泳試試看。
- 認知可救命的浮具：
落水時會極度慌張失去理智、且不一定會有人立刻前來營救。請平常時就認知能浮起來的水中浮物，例如身邊就拉得到的浮板、救生衣。甚至是寶特瓶、保麗龍箱等都能成為救命物件。
- 恐水的人也都該要知道溺水知識：
請不要學習戲劇場景中奮勇跳下水救人的帥畫面，溺水時的人會因為求生本能奮不顧身將身邊所有抓得到的物件往下壓以換取自己浮出水面，沒有救生技巧的人絕對不要靠近。最直接方式是找到岸邊所有會浮起來的工具如救生圈、浮球、保麗龍甚至是空寶特瓶丟向溺水者，都比自己靠近來得安全且有用。
溺水絕對是一件嚴肅看待的事情，同時水域教育也該是用親水且了解水的方式來教導。但大部分人仍有「戲水=危險」的觀念中，張景泓希望可以透過教育推廣的翻轉，讓大家都能不怕水，敞開心胸面對圍繞著台灣四周的美麗海洋，能夠愛上水、也要能安心戲水。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
2023年最精華！市售優蛋白體力補充品推薦品牌大評比
我們想讓你知道的是
除了日常飲食，市面上也有許多營養品可以補充對的營養素，今天就告訴大家挑選優蛋白營養補充品時時應該注意哪些指標，才能在幫助長輩增加體力的同時也強化保護力！ （本文章推薦之產品資訊，資訊來源均為廠商販售網站。並請評估個人身體狀況或諮詢專業醫生建議後再行食用。）
隨著年紀漸長，肌肉流失、體力不足的問題難以避免，連帶導致樂齡族運動量減低；而能坐就不站、能躺就不坐的生活習慣，也造成新陳代謝緩慢、排便不順暢、保護力不足等問題。那麼，日常生活中，我們到底應該如何調整飲食、多攝取哪些營養素呢？事實上，除了日常飲食，市面上也有許多營養品可以補充對的營養素，今天就來替大家整理，一些健康資訊，並聊聊挑選時應該注意哪些指標，才能在幫助長輩增加體力的同時也強化保護力。
「優蛋白類營養品」補充體力最有效！挑選法則不藏私！如何判斷蛋白質優劣？
說到營養素，就不能不提「蛋白質」。開頭先說個有趣的冷知識，蛋白質的英文「protein」源於希臘文「proteios」，意指「最重要的物質」，這也正好象徵著蛋白質之於人體的意義。
蛋白質是構成人體的主要成分。無論肌肉、血液、毛髮、指甲，甚至是體內的酵素（反應酶）、抗體、賀爾蒙等，都是由蛋白質為主要構成；因此，蛋白質攝取量與肌肉生長、組織修復、生理機能調節等功能息息相關，可見蛋白質之於人體的重要性！
不過，我們常常能在優蛋白類營養品的營養說明中看見「黃豆蛋白」、「乳清蛋白」等「XX蛋白」，或是「優質蛋白質」的名稱，這些不同的蛋白質稱呼又是什麼意思、該如何挑選呢？
● 原來蛋白質也有優劣之分──什麼是優質蛋白質？
沒錯，蛋白質不只有區分品質高低的，評估方式還五花八門。目前世界上廣為接受的評估方法名為「蛋白質消化率校正胺基酸分數（Protein digestibility-corrected amino acid score，PDCAAS）」，PDCAAS分別從消化率、是否含有完整必需胺基酸，及能否滿足人體需求三方面評定蛋白質優劣，1為最高值，0為最低值，評分值越高代表越好消化吸收；而PDCAAS值為1的食物，就可以稱呼為優質蛋白質。
聽起來有些複雜，但其實沒那麼困難！簡單來說，每種食物都有固定的PDCAAS值，數值越接近1就越好。以日常最常接觸到的食品來說，牛奶、酪蛋白、雞蛋皆為滿分1，牛肉為0.92、四季豆為0.68、花生為0.52、米飯為0.47、玉米為0.42……，有發現嗎？其實多數「蛋豆魚肉類」含有的蛋白質，都是高品質的蛋白質喲！
● 小小蛋白質的大世界──動物蛋白、植物蛋白差別是什麼？
蛋白質是一種含氮物質，無論動物性或植物性蛋白質，它的基本單位是「胺基酸」。由於各種胺基酸的含量、比例及排列順序不同，自然界也有數萬種以上的不同蛋白質。在營養學定義中，包含9種必需胺基酸且比例均衡的蛋白質稱為「完全蛋白質」，動物性蛋白質如蛋類肉類多屬於此類；若缺乏某種必須胺基酸或必須胺基酸含量比例不均，則稱為「不完全蛋白質」，植物性蛋白大多為此類。
下面簡單比較幾種常見的蛋白來源，一起比較它們的差異及特性：
- 大豆蛋白：大豆蛋白屬於完全蛋白質，是由大豆經過脫脂、去除（部分）碳水化合物的蛋白質產品。其胺基酸的成分和牛奶蛋白質接近，但卻不含膽固醇，PDCAAS值等於1，是最具營養的植物性蛋白質之一。
- 乳清蛋白：乳清蛋白屬於完全蛋白質，是牛奶中的兩大蛋白質成分之一，占比約20%，是PDCAAS值等於1優質蛋白質。由於乳清蛋白是水溶性蛋白，能夠在攝入後的3小時內被人體吸收，提升血液中的氨基酸含量，因此適量補充乳清蛋白，在肌肉生長、促進代謝等方面都能發揮正向的幫助。
- 酪蛋白：酪蛋白屬於完全蛋白質，是牛奶中的兩大蛋白質成分之一，占比約80%，是PDCAAS值等於1的優質蛋白質。酪蛋白跟胃酸作用後會形成膠狀，需要7~8個小時才能緩慢地被腸胃吸收，有提供長時間的飽足感、幫助肌肉生長、提升睡眠時肌肉合成的效果。
● 怎麼攝取蛋白才全面？
其實，人類攝取蛋白質，是為了補充裡面組成蛋白質的基本單位──胺基酸。然而，胺基酸種類繁多，每一種蛋白質擁有的胺基酸的類別和比例也大不相同，所以才會有「蛋白質互補」的概念，就好比我們的日常飲食，講究的是「均衡」，攝取蛋白質也是相同的道理。所以在攝取蛋白質的時候，也要注意它內含各類胺基酸含量占比，並均衡攝取不同類別的蛋白質，使得整體攝取量可達人體所需胺基酸需求量，才能確保補充到最全面的營養。
● 成人蛋白質攝取量是多少？怎麼知道營養品提供的蛋白質足不足夠？
根據「國人膳食營養素參考攝取量建議（第八版）」，成年人蛋白質建議攝取量是每公斤體重0.9至1.2公克，若以平均體重60公斤計算，每天建議攝取約54公克~72公克的蛋白質，所以，想知道自己需要的蛋白質攝取量，直接計算「公克數」絕對是最直接的標準。坊間許多優蛋白類營養品時常主打「滿足一天所需蛋白質的多少百分比」之類的廣告標語，但事實上，它的計算標準及方式並不符合每一個人的實際需求。特別提醒消費者挑選時，需要多加比較、注意。
想避免肌肉流失、體力下滑，除了好的蛋白質，達成均衡營養，什麼成分的體力補充營養品能更夠加分？
● 支鏈胺基酸（BCAA）
前面提到的9種必需胺基酸，是人體無法製造，只能從飲食中攝取的胺基酸。支鏈胺基酸（Branched-Chain Amino Acids, BCAA），便屬於必需胺基酸中尤其重要的成員之一。在所有人體的必須胺基酸中，BCAA佔比約35~40%，而且它為蛋白質中幫助肌肉生長的主要成分之一，因此很適合在運動前後補充。消費者在挑選營養品的時候，可以多留意產品的BCAA含量，標示越清楚明確、含量克數越多對於使用者而言就越有幫助。
● 維生素及礦物質
除了胺基酸，維生素和礦物質也是人體必需的營養素，雖然需求量不多但也不可或缺；不過，維生素及礦物質來源眾多，若僅仰賴個人飲食，想要均衡攝取相當困難。國民營養健康狀況變遷調查就發現，台灣成人礦物質攝取缺乏的現象非常普遍，其中鈣質更有約9成以上的民眾攝取不足。
對於年過45歲的樂齡族而言，能夠促進骨骼健康的「鈣」，以及維持血鈣平衡、促進鈣吸收的「維生素D」絕對屬於最重要的營養素之一，若能藉由營養品補充，就會是非常方便的選擇。
還有什麼營養素，能夠幫助樂齡族促進新陳代謝，提升保護力？
除了骨骼、肌肉，消化系統也是樂齡族非常需要保健的要件之一。消化系統不只決定了所有營養素的吸收，也能透過攝取好菌幫助人體提高保護力，最重要的是，它更是與人體的新陳代謝有直接關係。那麼，哪些營養素可以幫助我們促進新陳代謝、提升消化道保護力呢？
● 膳食纖維
膳食纖維是一種無法被人體吸收消化的碳水化合物，吃下的膳食纖維會透過消化道進入小腸、大腸中，最後被人體排出。但是，這過程膳食纖維卻能為人體健康帶來如幫助排便順暢、促進新陳代謝等多種好處，調節人體的生理機能。
● 乳酸菌
乳酸菌指能夠代謝醣類、產生乳酸的細菌。生活在人類腸道中好的乳酸菌能夠幫助我們增加體內的好菌、維持消化道機能、提升營養成分的利用率；另一方面，乳酸菌也能調整體質、維持健康。
日常飲食與體力補充營養品有何不同？一定要使用體力補充營養品才有效嗎？
「一定要吃營養品才能攝取到均衡的營養嗎？」很多人都有類似的疑問，但問題並非使不使用營養品，而是你願意為「均衡營養」這件事情付出多少心力。人體所需的營養素百百種，光文章提到的蛋白質（胺基酸）、礦物質、維生素、膳食纖維、乳酸菌等，種類就已經相當多樣，想要在每天繁忙的生活中落實「均衡飲食」，一次補足人體所需營養，並同時補充體力、增強保護力是相當困難的。
一、飲食獲得的營養素通常無法有最好的吸收。以「優質蛋白質」為例，生活中常吃的肉類其實在PDCAAS的數值上就有所差異，牛肉為0.92、鱈魚為0.96、雞肉約為0.98，雖然肉類都算是高品質蛋白質，但距離優質蛋白值的標準總有些落差；而營養品可以透過技術特別挑選PDCAAS值等於1的酪蛋白、大豆蛋白等，將多種優質蛋白質整合在一起，幫助使用者輕鬆的攝取均衡營養，不用在飲食偏好與健康均衡之間拉扯。
二、「單項飲食」在營養素上通常都有侷限性，若缺乏良好搭配，難以完整獲得全面的營養。例如牛奶雖然富含鈣質，但缺乏部分維生素礦物質，而且對於體力的補充幫助也相當有限，這時就必須搭配其他相對應的飲食攝取，必須花費不少心思鑽研與實踐；但營養品就相對全面許多，一罐便能包含更多人體所需營養素。
市售體力補充營養品推薦品牌大評比
【亞培】安素原味（237ml）
「亞培安素」算是大家不太陌生的營養品牌吧？這款配方主打12種保護力營養，包含蛋白質、維生素A、維生素C、維生素D、維生素E、維生素B6、維生素B12、葉酸、硒、鋅、銅、鐵，能夠幫助補充營養及調節生理機能，並且亞培安素擁有多項營養領域的臨床實證，能提供均衡的營養素。
價格：2,123元／30入
單罐價格：70.76元
單罐容量：237毫升
口味：原味
【益富】益力壯給力優蛋白高鈣配方 原味無糖
由深耕台灣40年的營養品牌「益富」，推出的「益力壯給力」以優蛋白、高鈣特色著稱，其總蛋白質含量13.8公克，相當於提供2顆蛋的蛋白質，且主要由酪蛋白、黃豆蛋白、乳清蛋白的「優質三蛋白」組成，有效幫助肌肉生長、增強體力；同時還添加2856mgBCAA支鏈胺基酸，相當於5-6倍雞精的含量，有效增強體力，另有膳食纖維及鈣質、維生素D等27種以上維生素礦物質；此外，益力壯還首創添加日本專利乳酸菌KT-11，能夠幫助調整體質、維持消化道健康，促進新陳代謝，提升身體保護力。總的來說，益力壯的營養素相當全面，一罐就能補足國人飲食缺乏的營養素（甚至還有乳酸菌），喝起來順口清爽，相當推薦給需要增強體力或步入青壯年的樂齡族飲用。
價格：1,480元／28入（買24罐加送4罐）
單罐價格：52.85元
單罐容量：250毫升
口味：香草、無糖
【補體素】優蛋白 不甜（增強體力配方）
「補體素」也是時常在電視中出現的營養品品牌之一，這款優蛋白高鈣配方主打「優質蛋白質」和「高鈣」，蛋白質由牛奶中的動物性蛋白「酪蛋白」、「乳清蛋白」組成，總蛋白質含量12.8公克，屬於營養補充品的前段班。此外，它提供了BCAA、白胺酸等必需胺基酸，以及高達498毫克的鈣及多種維生素，幫助使用者守住流失的營養素，相當適合日常飲食追不上流失的銀髮族群使用。
價格：1,550元／26入
單罐價格：59.6元
單罐容量：237毫升
口味：清甜、不甜
【桂格】完膳 原味無糖營養素
桂格完善營養素含有酪蛋白及中鏈脂肪酸（MCT），並包含膳食纖維、維生素、礦物質等30多種營養素，不只優質蛋白質幫助肌肉生長、恢復體力，MCT也能夠高效率的補充身體能量，而無糖配方也能確保健康無負擔。
價格：1,420元／24罐
單罐價格：59.16元
單罐容量：250毫升
口味：原味無糖
【雀巢】立攝適均康 | 優纖完整均衡營養新配方 原味
雀巢立攝適「均康優纖原味配方」為旗下非濃縮液體產品系列中蛋白質含量最高的品項，總蛋白質含量達11公克，且含有雀巢獨特的專利纖維IS50（豌豆纖維、阿拉伯膠、果寡糖、菊糖）、高單位的維生素，以及能夠快速提供能量的中鏈三酸甘油酯。不過，由於它的蛋白質種類只有動物性的濃縮牛奶蛋白，在胺基酸補充的互補性上就遜色了一些。
價格：1,880元／24入
單罐價格：78.33元
單罐容量：250毫升
口味：原味風味
【三多】補体康®C經典營養配方
三多的補體康®C經典營養配方經臨床實驗研究證明，每日使用6罐、持續使用8週能夠顯著提升營養狀況指標（白蛋白、前蛋白指標數值），其中的豌豆蛋白、大豆蛋白及酪蛋白能夠幫助蛋白質指數顯著提升；此外，補體康含有30種以上的定量營養素，營養均勻。
價格：1,210元／24入
單罐價格：50.41元
單罐容量：240毫升
口味：經典營養配方
【白蘭氏】鷄精
說到蛋白質營養補充品，「雞精」可能是大家最早接觸的類別吧？雞精其實是一種從雞肉中萃取出來的營養品，透過雞隻蒸煮、脫油、真空濃縮、過濾等手續後製作出的液體，主要成分是蛋白質中的小分子胜肽及胺基酸。也因為小分子的特性，讓雞精更有利人體吸收，能夠短時間帶來幫助消除疲勞、增加體力的感受。
價格：1,412元／24入
單罐容量：68毫升
單罐價格：58.83元
口味：原味
【統一】瑞穗鮮乳
提到蛋白質補充，許多人一定會聯想到牛奶。的確，牛奶PDCAAS值為一，同時含有80%的酪蛋白與20%的乳清蛋白，絕對是蛋白質補充的好選擇。但是相對的，儘管還含有豐富的乳脂肪及鈣質，對於人體來說牛奶的營養成分依然不夠全面，所以營養均衡和多樣化的重要性依然是第一位，攝取時也必須注重植物性、動物性的蛋白質配比。不過話說回來，單論營養補充品的話，對於蛋白質、鈣質的補充，牛奶絕對是非常好的選擇之一。
價格：27元／1入
單罐容量：230毫升
單罐價格：27元
口味：原味
市售體力補充營養品－綜合比較表
看完這一篇，對優蛋白類營養品有沒有更全面的了解與認識呢？其實啊，飲食講究的就是「均衡」，而營養品則是透過營養學等科學專業，幫助我們更方便的攝取充足且均衡的營養素。但除此之外，健康的生活還是必須搭配適當的飲食及規律運動，如此一來，身體才能好好的運用這些營養素，讓我們營養吸收更全面，維持體能、促進健康，好上加好！