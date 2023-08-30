我差點不小心寫出一本書：用軟體實作「卡片盒筆記」，以及推薦使用的三個工具

為了工作和撰寫的需要，我大約一個月以來一直在測試各種筆記和資料整理工具，也因此有機會順便講了Zettelkasten筆記法（簡稱ZK，也就是知名的「卡片盒筆記法」）的簡短課程。

在這段時間之中，我大約試用了十幾種電腦上的工具；包括Notion、Obsidian、Tana、Roam Research、Logseq、Joplin、Scrintal等等。整體來說，這些工具其實都算是好用的，只是看要整理的資料型態、使用習慣、以及個人的技術程度而已。

雖然我也算是會做筆記、而且做得不錯的人，但基本上還是類似紙本筆記的模式，頂多拆解頁面作為快查或排列組合之用。

這次為了做功課，讀了Sönke Ahrens所寫、堪稱ZK方法聖經之一的《How to Take Smart Notes》（中譯本《卡片盒筆記)》，遠流出版）這本書，確實有茅塞頓開的感覺。

ZK方法簡單的說，就是將讀到的、消化出來的、以及自己想到的知識觀念盡量拆成小單位，每一個單位都寫在一張卡片上（當然現在都用可以搜尋、分享，也不佔地方的電腦版了），但必須在卡片上有系統的編號和註記，以便日後找出來排列組合、並且刺激新的想法。

作者提供 這張是網路上常見的ZK概念圖，我先借用

跟傳統的筆記本相較，ZK方法即使是用紙卡，只要編碼方式適當，都很容易找出不同時期、但彼此相關的筆記內容重複運用；而筆記本只要累積一多，不僅要用某段內容時有如大海撈針，而且內容都已經固定在頁面上，除非拆散或影印，否則也很難重新整合。

不過本文的重點不在講筆記法，而是這段時間以來以ZK為基礎，在一些工具上實作概念之後，得到的結論和個人偏好。

ZK方法的基本結構

為了說明方便，還是先複習一下ZK的幾個基本結構。因為現在有方便的電腦工具，所以紙本時代的原則不一定適用；而且多年以來，各家流派依各自需要發展出許多不同的ZK變形（連我都有一款變形😆），所以不必太過計較「怎麼跟電視上不一樣」。

ZK筆記分為三種基本類型：

靈感筆記（Fleeting notes）：在閱讀、學習或思考時快速記下的想法，之後可以轉化為另外兩種筆記；我稱之為「我想到的」； 閱讀筆記（Literature notes）：也有人譯為「文獻筆記」。主要是來自閱讀內容，再以自己的話來總結，所以我偏好比較白話的「閱讀筆記」，也就是「我讀到並理解的」； 永久筆記（Permanant notes）：結合靈感和閱讀心得，在深入思考和理解之後，用自己的話寫出來，並加上對原始來源的詮釋和評論；也就是「關於……，我認為是……」。

作者提供 三種ZK筆記的用法和流程

也就是說：

靈感筆記 + 閱讀筆記 → 消化思考 = 永久筆記 → 成為再創作的基礎

換言之，這是一種「由繁而簡」的創作方式；你可能透過閱讀、思考、摘錄，而擁有了成千上百張的「卡片」（基本素材），然後再經過進一步的消化和排列組合，產生出新的想法和作品。

作者繪製提供 由繁到簡的寫作方式

ZK的優點在於，如果你已經是學者、或是研究某方面題材的專家，只要會用工具和這種方法，在累積一定份量的「卡片」之後，光是排列組合就可以讓你快速寫出很多本書、或是精彩有料的論文。

但缺點也在於此：如果你原本沒有大量閱讀和思考的習慣、或是最近才開始研究某個主題，手上也沒幾張卡片，這個方法可能就對你幫助不大；你必須先下一段時間的功夫、累積夠多的筆記卡片，它才會派上用場。

總之，只要電腦軟體符合以下幾個條件，或許就可以拿來當作「電子版ZK」的工具（以下提到「卡片」時，都是指儲存小片段資料的電子檔案或模擬卡片）：

可以用卡片為單位來儲存資料，最好圖文、影片、PDF等都可以存。雖然例如一個個Word檔案也可以用，但它並不是為處理小卡片型態的資料（例如一小段文字）設計的。 具有搜尋所有卡片內容、而且列出所有搜尋結果的功能。 卡片本身可以彼此連結（例如透過加上連結文字、手拉線條連結、或是自動產生），並且將連結顯示在相關卡片上。 最好具有「標籤」功能，以便在傳統的「檔案夾」之外，還可以更有彈性的歸類不同主題的卡片。

自從知名筆記軟體Notion讓「區塊」（block）的筆記形式為人所知之後，許多軟體也採取類似的型態。所謂區塊，就是在筆記檔案中，每一小段文字就是一個獨立單位，可以自由拉動、排序、單獨使用；即使是長篇文章，也是許多小區塊的組合。

相較之下，傳統文書處理軟體的最小單位則是「檔案」，其中的段落並不是獨立的個體，也不能用上述的方式運用。

而「區塊」觀念的流行，正好符合ZK使用者對於「電子卡片」的需求與想像；也就是說，這類筆記軟體正是ZK電子化的首選。只要你已經在用這類工具，就可以馬上開始做自己的ZK實驗。

先講結論。在我實驗一段時間之後，目前留下來持續使用的軟體有三種：

Tana

Tana乍看有點難理解，但是非常好用。它並沒有明顯的「卡片」格式，而是以稱之為「節點」（node）的文字區塊為最小單位。而在每個節點之下，又可以有一層層的附屬節點。

我之所以最喜愛Tana的原因，在於它加上了自稱「SuperTag」（大約等於其他軟體「標籤」和「模版」的結合）的自定義資料結構功能、強大的資料查詢和拆組指令、以及整合AI資料處理之後，幾乎只要是「資料運用」的功能，都可以用它製作出來。

有興趣的話可以先看這支影片，會更容易理解：

而在結合了節點（區塊）、標籤和資料查詢功能之後，Tana就變成了一個ZK工具。以下是我自己的部分實際筆記：

作者提供

舉例來說，我只要有新的ZK筆記（可能不是卡片型態，一小段文字也可以），就把它放在「Notes」這個節點下面；加上「Literature Note」或「Permanent Note」標籤之後的筆記，會擁有屬於各自標籤的專屬欄位模版。

此外，如果Permanent Note的內容跟某些其他筆記相關，也可以透過設定查詢功能，自動出現在「相關筆記」（最下方紅圈）的欄位之中，也就是「自動標註來源」。

即使原本筆記沒有特別分類、甚至散落在各個頁面之中，也可以透過設定查詢公式，自動歸類在一起顯示：

作者提供

也就是說，只要習慣Tana的介面邏輯、並且學會如何查詢和組合資料，再加上整合的AI功能，Tana可以做很多筆記整理、挖掘、組合的事情。不過因為它稍微比較難懂、而且不適合視覺化的卡片排列方式，所以還是需要其他工具幫忙。

Scrintal