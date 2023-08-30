我差點不小心寫出一本書：用軟體實作「卡片盒筆記」，以及推薦使用的三個工具
我們想讓你知道的是
過去這個月，我學習了「卡片盒筆記」方法，並且尋找可以在電腦上應用、並且最適合我工作型態和知識內容（而且價格便宜）的軟體工具，本文就是我的實驗和寫作演練報告，而我還差點不小心寫完了〈美國如何在二戰後成為超級強權？〉這篇「論文」。
為了工作和撰寫的需要，我大約一個月以來一直在測試各種筆記和資料整理工具，也因此有機會順便講了Zettelkasten筆記法（簡稱ZK，也就是知名的「卡片盒筆記法」）的簡短課程。
在這段時間之中，我大約試用了十幾種電腦上的工具；包括Notion、Obsidian、Tana、Roam Research、Logseq、Joplin、Scrintal等等。整體來說，這些工具其實都算是好用的，只是看要整理的資料型態、使用習慣、以及個人的技術程度而已。
雖然我也算是會做筆記、而且做得不錯的人，但基本上還是類似紙本筆記的模式，頂多拆解頁面作為快查或排列組合之用。
這次為了做功課，讀了Sönke Ahrens所寫、堪稱ZK方法聖經之一的《How to Take Smart Notes》（中譯本《卡片盒筆記)》，遠流出版）這本書，確實有茅塞頓開的感覺。
ZK方法簡單的說，就是將讀到的、消化出來的、以及自己想到的知識觀念盡量拆成小單位，每一個單位都寫在一張卡片上（當然現在都用可以搜尋、分享，也不佔地方的電腦版了），但必須在卡片上有系統的編號和註記，以便日後找出來排列組合、並且刺激新的想法。
跟傳統的筆記本相較，ZK方法即使是用紙卡，只要編碼方式適當，都很容易找出不同時期、但彼此相關的筆記內容重複運用；而筆記本只要累積一多，不僅要用某段內容時有如大海撈針，而且內容都已經固定在頁面上，除非拆散或影印，否則也很難重新整合。
不過本文的重點不在講筆記法，而是這段時間以來以ZK為基礎，在一些工具上實作概念之後，得到的結論和個人偏好。
ZK方法的基本結構
為了說明方便，還是先複習一下ZK的幾個基本結構。因為現在有方便的電腦工具，所以紙本時代的原則不一定適用；而且多年以來，各家流派依各自需要發展出許多不同的ZK變形（連我都有一款變形😆），所以不必太過計較「怎麼跟電視上不一樣」。
ZK筆記分為三種基本類型：
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靈感筆記（Fleeting notes）：在閱讀、學習或思考時快速記下的想法，之後可以轉化為另外兩種筆記；我稱之為「我想到的」；
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閱讀筆記（Literature notes）：也有人譯為「文獻筆記」。主要是來自閱讀內容，再以自己的話來總結，所以我偏好比較白話的「閱讀筆記」，也就是「我讀到並理解的」；
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永久筆記（Permanant notes）：結合靈感和閱讀心得，在深入思考和理解之後，用自己的話寫出來，並加上對原始來源的詮釋和評論；也就是「關於……，我認為是……」。
也就是說：
靈感筆記 + 閱讀筆記 → 消化思考 = 永久筆記 → 成為再創作的基礎
換言之，這是一種「由繁而簡」的創作方式；你可能透過閱讀、思考、摘錄，而擁有了成千上百張的「卡片」（基本素材），然後再經過進一步的消化和排列組合，產生出新的想法和作品。
ZK的優點在於，如果你已經是學者、或是研究某方面題材的專家，只要會用工具和這種方法，在累積一定份量的「卡片」之後，光是排列組合就可以讓你快速寫出很多本書、或是精彩有料的論文。
但缺點也在於此：如果你原本沒有大量閱讀和思考的習慣、或是最近才開始研究某個主題，手上也沒幾張卡片，這個方法可能就對你幫助不大；你必須先下一段時間的功夫、累積夠多的筆記卡片，它才會派上用場。
總之，只要電腦軟體符合以下幾個條件，或許就可以拿來當作「電子版ZK」的工具（以下提到「卡片」時，都是指儲存小片段資料的電子檔案或模擬卡片）：
- 可以用卡片為單位來儲存資料，最好圖文、影片、PDF等都可以存。雖然例如一個個Word檔案也可以用，但它並不是為處理小卡片型態的資料（例如一小段文字）設計的。
- 具有搜尋所有卡片內容、而且列出所有搜尋結果的功能。
- 卡片本身可以彼此連結（例如透過加上連結文字、手拉線條連結、或是自動產生），並且將連結顯示在相關卡片上。
- 最好具有「標籤」功能，以便在傳統的「檔案夾」之外，還可以更有彈性的歸類不同主題的卡片。
自從知名筆記軟體Notion讓「區塊」（block）的筆記形式為人所知之後，許多軟體也採取類似的型態。所謂區塊，就是在筆記檔案中，每一小段文字就是一個獨立單位，可以自由拉動、排序、單獨使用；即使是長篇文章，也是許多小區塊的組合。
相較之下，傳統文書處理軟體的最小單位則是「檔案」，其中的段落並不是獨立的個體，也不能用上述的方式運用。
而「區塊」觀念的流行，正好符合ZK使用者對於「電子卡片」的需求與想像；也就是說，這類筆記軟體正是ZK電子化的首選。只要你已經在用這類工具，就可以馬上開始做自己的ZK實驗。
先講結論。在我實驗一段時間之後，目前留下來持續使用的軟體有三種：
Tana
Tana乍看有點難理解，但是非常好用。它並沒有明顯的「卡片」格式，而是以稱之為「節點」（node）的文字區塊為最小單位。而在每個節點之下，又可以有一層層的附屬節點。
我之所以最喜愛Tana的原因，在於它加上了自稱「SuperTag」（大約等於其他軟體「標籤」和「模版」的結合）的自定義資料結構功能、強大的資料查詢和拆組指令、以及整合AI資料處理之後，幾乎只要是「資料運用」的功能，都可以用它製作出來。
有興趣的話可以先看這支影片，會更容易理解：
而在結合了節點（區塊）、標籤和資料查詢功能之後，Tana就變成了一個ZK工具。以下是我自己的部分實際筆記：
舉例來說，我只要有新的ZK筆記（可能不是卡片型態，一小段文字也可以），就把它放在「Notes」這個節點下面；加上「Literature Note」或「Permanent Note」標籤之後的筆記，會擁有屬於各自標籤的專屬欄位模版。
此外，如果Permanent Note的內容跟某些其他筆記相關，也可以透過設定查詢功能，自動出現在「相關筆記」（最下方紅圈）的欄位之中，也就是「自動標註來源」。
即使原本筆記沒有特別分類、甚至散落在各個頁面之中，也可以透過設定查詢公式，自動歸類在一起顯示：
也就是說，只要習慣Tana的介面邏輯、並且學會如何查詢和組合資料，再加上整合的AI功能，Tana可以做很多筆記整理、挖掘、組合的事情。不過因為它稍微比較難懂、而且不適合視覺化的卡片排列方式，所以還是需要其他工具幫忙。
Scrintal
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com