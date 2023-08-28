【圖表】郭台銘需通過連署才能參選總統，連署門檻有多高？過去有哪些人成功過？

鴻海創辦人郭台銘今（28）日召開「主流民意大聯盟記者會」，宣布將以獨立參選人的身份，投入2024總統大選。根據《總統副總統選舉罷免法》規定，只要年滿40歲、在台灣居住達6個月以上，且設籍超過15年，就具備參選總統的基本資格，但如果沒有政黨推薦，則需透過公民連署，且連署數量要達到前一屆立委選舉總選舉人數（可投票人數）的1.5%，才能正式登記成為總統候選人。

回顧過往台灣總統選舉，不乏有民眾想要參選總統，但根據《公視P#實驗室》報導指出，從台灣開放民眾直選總統以來，欲透過連署登記參選總統有33組人，但只有5組有通過連署門檻成為正式的總統、副總統候選人，且無一成功當選。

最早可以回溯到1996年第9任正副總統選舉，時任司法院院長的林洋港與剛卸下行政院長職務的郝柏村搭擋，以及時任監察院長陳履安與監察委員王清峰搭配，總計有兩組登記獨立參選，並通過連署成為正式的總統候選人。

2000年總計有6組人選登記參選，但只有甫從國民黨退黨的宋楚瑜及民進黨前主席許信良領銜的2組候選人通過連署門檻。其中宋楚瑜的參選造成泛藍陣營分裂，以466萬4972票創下獨立參選最高票數的紀錄，但仍不敵民進黨候選人陳水扁及呂秀蓮的497萬7697票，以約31萬票之差落選。

2012年宋楚瑜再度以親民黨主席的身份，與林瑞雄搭擋，宣布投入總統選舉，並連署超過44萬票，兩度達標連署參選門檻，為台灣選舉史上第一人，但最終仍不敵國民黨正副總統候選人馬英九與吳敦義，最終以比連署書數量還低的36萬9588餘票落選。

郭台銘是否有機會成為台灣選舉史上第六個連署成功的總統參選人呢？根據《總統副總統選舉罷免法》規定，郭台銘需要依據中選會選舉時程，在選舉公告發布後5日內，也就是9月13日到17日間，要前往登記為被連署人，並繳納100萬元的保證金；並於登記後45天內，也就是9月19日至11月2日間完成連署，連署人須年滿20歲且應附本人之國民身分證影本才可連署。

中選會在收到連署書件後會再次進行審核，並於11月14日前公布連署結果。若有效連署書數量達最近一次立法委員選舉總選舉人數（可投票人數）的1.5%，本屆約需29萬份，即通過連署門檻；將發給完成連署證明書，並退還保證金100萬元，可正式登記為總統候選人；如果連署未達門檻，即代表連署參選失敗，而且連署未達法定門檻人數二分之一，則保證金不予發還。

資料來源：中選會

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核稿編輯：林奕甫