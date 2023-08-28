外交部將提案參與聯合國體系，AIT肯定台灣公衛、工業成就，稱「排除台灣是聯合國的損失」

第78屆聯合國大會9月5日將在紐約開議，外交部長吳釗燮近日以專文投書外媒，呼籲國際社會將台灣納入聯合國架構，前英相特拉斯（Liz Truss）在X平台轉發吳釗燮的投書，強調「台灣的自由民主應該被聽見」。今年美國眾議院通過關鍵性法案、主張聯合國大會2758號決議不涉及台灣主權，這將對台灣參與聯合國體系發揮多大作用，各國都在關注。美國在台協會（AIT）直言，將台灣排除在聯合國體系外，是聯合國的損失。

外交部長吳釗燮近日以不同語言，分別投書英媒《每日電訊報》、義媒《蟻報》、西班牙《道理日報》與非洲媒體《索馬利蘭紀事報》等主流媒體，呼籲聯合國接納台灣有意義地參與聯合國體系。

吳釗燮於投書中指出，儘管中國從未統治過台灣，但仍誓言要控制台灣，並拒絕放棄動武。吳釗燮強調，幾十年來，台灣人民始終冷靜維護台海和平穩定現狀，但中國恫嚇台灣的軍事行動不減，如以戰機和艦艇越過台海中線、進入我方防空識別區，並以假訊息和經濟脅迫等灰色地帶策略，試圖削弱台灣人的戰鬥意志。吳釗燮也指出，中國的擴張主義並不止於台灣，包括在東海、南海、南太平洋、印度洋等地，中國都有擴張舉動，讓人越來越擔憂。

吳釗燮表示，聯合國仍然是全球對話的最佳平台，聯合國官員經常談到要透過共同解決方案、團結和包容，來解決這個時代最緊迫的問題，台灣非常願意也有能力參與貢獻，中國卻扭曲聯大第2758號決議，持續將台灣排除於聯合國之外。吳釗燮強調，該決議事實上既沒有聲明台灣是中華人民共和國的一部分，也沒有賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構中代表台灣人民的權利，該決議僅決定了中國在聯合國的代表權。

吳釗燮呼籲，9月即將舉行的第78屆聯合國大會，主題是「重建信任、重振全球團結」，聯合國應秉持「不遺漏任何人」的原則，允許台灣參與聯合國體系。吳釗燮也在投書中建議，允許台灣個人和記者出席或報導相關會議，並確保台灣有意義地參與可持續發展目標相關會議和機制，將是良好的第一步。

前英相特拉斯（Liz Truss）也在X平台轉發吳釗燮的投書，強調「台灣應該在聯合國擁有一席之地，以便在國際討論中充分發揮其應有的作用」，更稱「台灣的自由民主應該被聽見。」

My friend Joseph Wu @MOFA_Taiwan is spot on.



Taiwan should have a seat at the UN so it can play its full and rightful part in international debate.



This free democracy should he heard.https://t.co/Q4rjNpF9ch — Liz Truss (@trussliz) August 27, 2023

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）則表示，中國扭曲了聯合國大會第2758號決議的含義。美國和許多其他國家從未將台灣視為「中國大陸的一省」，美國長期以來認定台灣地位未定，並支持台灣有意義地參與聯合國。

聯合國大會第2758號決議是1971年10月25日，第26屆聯合國大會會議表決通過關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。

大會，



回顧聯合國憲章的原則，



考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，



承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一，



決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議。

多年來中國以「一中政策」與此決議案為由，施壓國際社會、限縮台灣參與許多國際組織，台灣媒體、民間組織到一般民眾都無法參與聯合國體系的活動，甚至進入聯合國。最近的例子為中美洲議會今年8月通過「排台納中」案，決議以「中國全國人民代表大會」取代台灣立法院的觀察員資格。

我國政府每年都推動參與聯合國案，但今年特別不同的是，美國眾議院於今年7月通過關鍵法案《台灣國際團結法案》（Taiwan International Solidarity Act），要求美國國務院每年向國會報告中國破壞台灣參與國際組織或台灣與其他國家關係的行徑。法案也首度提及，聯大2758號決議僅提及中華人民共和國為中國在聯合國的代表權問題，並不涉及台灣及台灣人民在聯合國或任何相關組織中的代表權，也沒有就中國與台灣的關係表明立場，更未涉及任何有關台灣主權的聲明。法案強調，「美國反對未經人民同意而試圖改變台灣地位的行為」。

雖然該法案還需經由參院表決通過、總統簽署方能生效，但已經為台灣重返聯合國體系扮演「領頭羊」的角色，國際關注這將多大程度引領台灣突破國際參與的瓶頸。

AIT：台灣在公衛、工業、民主領先，排除台灣是聯合國的損失

美國在台協會（AIT）發言人今（28）日以書面形式回覆《關鍵評論網》，表示美國鼓勵所有聯合國會員國一同支持台灣堅定、有意義地參與整個聯合國體系和國際社會。

AIT發言人指出，聯合國將台灣排除在外，損害其專門機構與相關組織的重要工作，這些組織原可從台灣的貢獻中受益良多。AIT發言人強調，台灣在公共衛生、先進工業和民主治理等方面為全球領先地位，包括美國在內的國際社會都從與台灣接觸中受益。

我國外交部將於明日上午舉辦「112年推動參與聯合國案新聞說明會」，具體說明今年參與聯合國推案規劃。外交部也於今日先釋出文宣短片「致平等」，透過5個在台灣及海外的真實故事，呈現台灣在教育、性別平權、醫療福祉、消除飢餓及全球夥伴關係等面向，積極落實聯合國永續發展目標（SDGs）與平等相關項目的努力及貢獻。

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核稿編輯：邱宜君