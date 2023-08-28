福島排放核處理水點燃中國怒火，日本企業頻遭電話騷擾威脅

綜合《衛報》與《BBC》報導， 日本福島於2011年發生第一核電廠爆炸事故以來，已積累了超過100萬噸經過處理的處理水，該國決議從8月24日開始，陸續排放福島核電廠的處理水，預計耗費30至40年完成。然而，此舉引起日本國內外一連串的抗議聲浪，中國的仇日情緒也在福島核電廠排放處理水後高漲發酵，日本企業因而接到大量來自中國的謾罵、騷擾電話。

仇日情緒高漲

日本當地企業自24日便接到許多來自中國的謾罵電話，民眾的抗議讓他們難以正常營運，反日情緒持續在中國渲染。《共同社》引用日本政府消息人士的話稱，中國兩所日本學校遭到扔石頭和雞蛋。一名福島商人則告訴《共同社》，他的四家餐館和糕點店在25日，總共接到約1000通電話，而其中大部分來自中國。

日本政府最高發言人松野博一稱這些電話「令人極其遺憾」，他呼籲中國保持冷靜。日本外務省發布聲明，強烈敦促中國政府採取適當措施，確保日本在華居民和日本駐華使領館的安全。日本駐北京大使館於25日在其網站上，呼籲在中國的日本國民謹慎行事，建議其出時請盡量保持謹慎，如不必要時不要大聲說日語、該通知甚至還告知日本民眾，若計劃前往使館，得密切注意使館周圍環境。

國內外反對人士多

儘管得到了聯合國核監督機構國際原子能總署（IAEA）的支持，且該組織表示經處理後的水是安全的，但這項計劃在日本國內仍引起了很大爭議，當地社區相當擔憂污染。《朝日新聞》8月的一項調查顯示，國內只有53%的人支持。此外，中國堅決反對日本排放處理水，除了指責日本將海洋視為其私人下水道的行徑很自私外，也批評國際原子能總署立場片面，並表示排放處理水會有害環境和人類健康。目前，中國禁止進口所有日本海鮮，日本的漁民生計恐受影響。而韓國政府雖表示不反對該計劃，但許多韓國公民卻表示反對。

排放處理水是核電廠的常規做法，但批評者指出，福島核電站的處理水排放量是前所未有的大，安全有疑慮。聯合國任命的人權專家和環保活動人士都反對該計劃，綠色和平組織發布報告對東京電力公司的處理作法提出質疑，聲稱其在去除放射性物質方面做得不夠多。

也有一些科學家對該計劃感到擔憂， 他們表示，還需要進行更多研究探討處理水將如何影響海床和海洋生物。夏威夷大學教授、海洋生物學家羅伯特・里士（Robert Richmond）向《BBC》表示這項計畫的放射性和生態影響評估並不完善，日本可能不僅無法檢測到什麼進入了水、沉積物和生物體，也沒有辦法將污染物清除。

日本政府、核電廠再三強調安全性

面臨外界的質疑，東京電力公司與日本當局提出各項證據與應對措施，捍衛計畫的安全性。福島第一核電廠的運營商東京電力公司（Tepco）排放了相當於500多個奧運游泳池的處理水，藉由其先進液體處理系統 （ALPS） 過濾福島水，將除氚和碳14之外的大多數放射性物質降低到可接受的安全標準。東京電力表示，緊急閥門系統將確保不會意外釋放未稀釋的處理水，並且在發生海嘯或地震時，工作人員還可以手動快速關閉排放。

日本政府表示，氚的最終含量（每升約1500貝克勒）比監管機構對核廢料排放或世界衛生組織對飲用水要求的含量要安全得多。日本環境省27日表示，根據針對福島沿海水域的最新檢測，氚含量沒有升高，且水樣沒有顯示出來自銫等其他放射性物質。 東京電力表示，碳14水平也將達到標準。

東京電力和日本政府進行的研究顯示，排放的水對人類和海洋生物幾乎沒有風險。許多科學家也支持該計劃，瑞典查爾姆斯理工大學核化學專家馬克・福爾曼（Mark Foreman）表示，這些水不會使海水的放射性比現有水平高出很多。他說，排放到海洋中的每年輻射劑量的影響低於牙科X光或乳房X光檢查。此外，分子病理學專家格里・托馬斯（Gerry Thomas）表示，無論是在體積還是放射性方面，釋放的水都只是滄海一粟，目前並沒有證據能證明，這些極低水平的放射性同位素，會對健康產生不利影響。

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核稿編輯：翁世航