福島排放核處理水點燃中國怒火，日本企業頻遭電話騷擾威脅
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中國堅決反對日本排放核處理水，除了指責日本將海洋視為其私人下水道的行徑很自私外，也批評國際原子能總署立場片面，並表示排放處理水會有害環境和人類健康。目前，中國禁止進口日本所有海鮮，該國的漁民生計恐受影響。
綜合《衛報》與《BBC》報導， 日本福島於2011年發生第一核電廠爆炸事故以來，已積累了超過100萬噸經過處理的處理水，該國決議從8月24日開始，陸續排放福島核電廠的處理水，預計耗費30至40年完成。然而，此舉引起日本國內外一連串的抗議聲浪，中國的仇日情緒也在福島核電廠排放處理水後高漲發酵，日本企業因而接到大量來自中國的謾罵、騷擾電話。
仇日情緒高漲
日本當地企業自24日便接到許多來自中國的謾罵電話，民眾的抗議讓他們難以正常營運，反日情緒持續在中國渲染。《共同社》引用日本政府消息人士的話稱，中國兩所日本學校遭到扔石頭和雞蛋。一名福島商人則告訴《共同社》，他的四家餐館和糕點店在25日，總共接到約1000通電話，而其中大部分來自中國。
日本政府最高發言人松野博一稱這些電話「令人極其遺憾」，他呼籲中國保持冷靜。日本外務省發布聲明，強烈敦促中國政府採取適當措施，確保日本在華居民和日本駐華使領館的安全。日本駐北京大使館於25日在其網站上，呼籲在中國的日本國民謹慎行事，建議其出時請盡量保持謹慎，如不必要時不要大聲說日語、該通知甚至還告知日本民眾，若計劃前往使館，得密切注意使館周圍環境。
國內外反對人士多
儘管得到了聯合國核監督機構國際原子能總署（IAEA）的支持，且該組織表示經處理後的水是安全的，但這項計劃在日本國內仍引起了很大爭議，當地社區相當擔憂污染。《朝日新聞》8月的一項調查顯示，國內只有53%的人支持。此外，中國堅決反對日本排放處理水，除了指責日本將海洋視為其私人下水道的行徑很自私外，也批評國際原子能總署立場片面，並表示排放處理水會有害環境和人類健康。目前，中國禁止進口所有日本海鮮，日本的漁民生計恐受影響。而韓國政府雖表示不反對該計劃，但許多韓國公民卻表示反對。
排放處理水是核電廠的常規做法，但批評者指出，福島核電站的處理水排放量是前所未有的大，安全有疑慮。聯合國任命的人權專家和環保活動人士都反對該計劃，綠色和平組織發布報告對東京電力公司的處理作法提出質疑，聲稱其在去除放射性物質方面做得不夠多。
也有一些科學家對該計劃感到擔憂， 他們表示，還需要進行更多研究探討處理水將如何影響海床和海洋生物。夏威夷大學教授、海洋生物學家羅伯特・里士（Robert Richmond）向《BBC》表示這項計畫的放射性和生態影響評估並不完善，日本可能不僅無法檢測到什麼進入了水、沉積物和生物體，也沒有辦法將污染物清除。
日本政府、核電廠再三強調安全性
面臨外界的質疑，東京電力公司與日本當局提出各項證據與應對措施，捍衛計畫的安全性。福島第一核電廠的運營商東京電力公司（Tepco）排放了相當於500多個奧運游泳池的處理水，藉由其先進液體處理系統 （ALPS） 過濾福島水，將除氚和碳14之外的大多數放射性物質降低到可接受的安全標準。東京電力表示，緊急閥門系統將確保不會意外釋放未稀釋的處理水，並且在發生海嘯或地震時，工作人員還可以手動快速關閉排放。
日本政府表示，氚的最終含量（每升約1500貝克勒）比監管機構對核廢料排放或世界衛生組織對飲用水要求的含量要安全得多。日本環境省27日表示，根據針對福島沿海水域的最新檢測，氚含量沒有升高，且水樣沒有顯示出來自銫等其他放射性物質。 東京電力表示，碳14水平也將達到標準。
東京電力和日本政府進行的研究顯示，排放的水對人類和海洋生物幾乎沒有風險。許多科學家也支持該計劃，瑞典查爾姆斯理工大學核化學專家馬克・福爾曼（Mark Foreman）表示，這些水不會使海水的放射性比現有水平高出很多。他說，排放到海洋中的每年輻射劑量的影響低於牙科X光或乳房X光檢查。此外，分子病理學專家格里・托馬斯（Gerry Thomas）表示，無論是在體積還是放射性方面，釋放的水都只是滄海一粟，目前並沒有證據能證明，這些極低水平的放射性同位素，會對健康產生不利影響。
新聞來源
- Businesses in Japan receive abusive calls from China after Fukushima water release（The Guardian）
- Fukushima: What are the concerns over waste water release?（BBC）
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核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
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本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。